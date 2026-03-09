Japón se prepara para el despliegue de su primer misil de largo alcance de desarrollo nacional

Un vehículo de transporte de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón se mueve con equipo camuflado en el Campamento Kengun bajo la oscuridad de la noche.

Japón se prepara para desplegar su primer lote de misiles de largo alcance desarrollados en el país, cuyos lanzadores llegarán el lunes a un campamento del ejército mientras el país acelera su capacidad ofensiva en respuesta a los crecientes desafíos en la región.

Los misiles tierra-buque Tipo 12 mejorados se desplegarán en el Campamento Kengun, en la prefectura de Kumamoto, al suroeste de Japón, a fines de marzo, completando así el proceso de despliegue, dijo el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, sin dar detalles.

Los vehículos del ejército que transportaban los lanzadores y demás equipo llegaron pasada la medianoche en una misión altamente secreta, criticada por los residentes. Decenas de personas se congregaron fuera del campamento, gritando “¡Alto al despliegue de misiles de largo alcance!” y sosteniendo pancartas con mensajes de protesta.

Los opositores se han quejado de la falta de transparencia y han dicho que el despliegue, en cambio, aumentaría la tensión y convertiría a los misiles en blanco de ataques.

“La prefectura nunca ha sido notificada”, declaró el lunes a la prensa el gobernador de Kumamoto, Takashi Kimura. “Es sumamente decepcionante que nos enteráramos de esto por los medios de comunicación”.

La prefectura japonesa aseguró que no sabia nada de los misiles.

La oficina regional de defensa en Kyusu anunció más tarde el lunes planes para invitar a representantes locales a una exhibición de equipos en el campamento la próxima semana antes del despliegue de misiles el 31 de marzo. No están previstas reuniones en el ayuntamiento.

El año pasado, el Ministerio de Defensa adelantó un año el cronograma de despliegue de los misiles. Japón ha acelerado su despliegue militar en la región suroeste, mientras que China ha intensificado la tensión en torno a Taiwán, la isla autónoma que Pekín reclama como suya.

El misil Tipo 12 mejorado, desarrollado y producido por Mitsubishi Heavy Industries, tiene un alcance de unos 1.000 kilómetros (620 millas) y puede llegar a China continental, una extensión significativa del alcance de 200 kilómetros (125 millas) del original.

Su próximo despliegue será en el Campamento Fuji en Shizuoka, al oeste de Tokio, a finales de este año.

Japón considera a China una amenaza creciente para su seguridad y ha impulsado una expansión militar en las islas del suroeste cercanas al Mar de China Oriental. Ha desplegado interceptores PAC-3 y misiles tierra-aire de alcance medio en muchas de las islas, incluidas Okinawa, Ishigaki y Miyako.

La Primera Ministra Sanae Takaichi.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, dijo el mes pasado que Japón desplegará los SAM de alcance medio en la isla más occidental de Japón, Yonaguni, justo al este de Taiwán, en marzo de 2031.

Las tensiones han aumentado aún más desde que la Primera Ministra Sanae Takaichi comentó poco después de asumir el cargo que cualquier acción militar china contra Taiwán podría ser motivo de una respuesta militar japonesa.

Takaichi se ha comprometido a revisar la política de seguridad y defensa antes de fin de año y busca reforzar aún más el ejército japonés con armas de combate no tripuladas y misiles de largo alcance.

Su gobierno también se dispone a eliminar las restricciones a las exportaciones de armas letales en las próximas semanas para promover el desarrollo de la industria de defensa de Japón y la cooperación con naciones amigas, basándose en una propuesta presentada recientemente por su partido y su socio de coalición gobernante.

(con información de AP)