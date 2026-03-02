La Fontana de Trevi recauda medio millón de euros en su primer mes con acceso pago

Visitantes en la zona principal de la Fontana de Trevi tras la implantación del acceso de pago, febrero de 2026. El nuevo sistema busca preservar el monumento y financiar la cultura local.

La Fontana de Trevi de Roma, uno de los atractivos más emblemáticos de Italia, registró un nuevo capítulo en su historia tras la introducción de un acceso de pago a partir del 2 de febrero de 2026.

En su primer mes, la medida reunió cerca de medio millón de euros: con una cifra exacta de 435.194 euros recaudados y casi 230 mil visitantes. Esta decisión, impulsada por el Ayuntamiento de Roma, busca atenuar la masificación, garantizar la conservación del monumento y financiar el acceso gratuito a los Museos Cívicos para los residentes.

El sistema de cobro, que exige dos euros a los turistas para acceder a la zona inferior de la fuente —donde se realiza el tradicional lanzamiento de monedas—, ha generado debate tanto entre los ciudadanos como en la prensa internacional.

Según datos oficiales y reportes de medios como Economy Magazine y Italia a Tavola, solo en la primera semana se ingresaron 85 mil euros, pese a las condiciones meteorológicas desfavorables y la temporada baja del turismo. La administración local considera estos resultados como un indicio positivo.

Turistas accediendo al área tradicional del lanzamiento de monedas. La tarifa de dos euros establece una nueva dinámica en uno de los puntos más concurridos de Roma.

El nuevo acceso de pago y su impacto en la experiencia turística

La medida no afecta a toda la plaza: la visual de la fuente sigue siendo gratuita, pero quienes desean acercarse a la zona de mármol y agua, deben abonar el ticket. El diseño del sistema distingue a los residentes en Roma, niños menores de seis años, personas con discapacidad y sus acompañantes, así como a los guías turísticos, quienes acceden sin costo.

Durante el primer mes, 3.499 residentes aprovecharon la exención y 8.800 visitantes ingresaron gratuitamente bajo las condiciones estipuladas. En total, 217.597 turistas pagaron la tarifa completa, confirmando una fuerte afluencia pese a la novedad del sistema.

El horario de cobro se extiende de 09:00 a 22:00 (08:00 a 21:00 GMT), aunque los lunes y viernes se retrasa el inicio a las 11:30 (10:30 GMT). Fuera de estos horarios, el acceso vuelve a ser libre. La administración explicó que esta estructura busca adaptarse a los momentos de mayor afluencia y evitar aglomeraciones peligrosas para la integridad del monumento.

Residentes romanos ingresan gratuitamente a la zona inferior de la fuente. El Ayuntamiento mantiene la exención para locales, niños y personas con discapacidad.

Objetivos financieros y de preservación patrimonial

La recaudación generada no solo permitirá sostener la entrada gratuita a los Museos Cívicos de la ciudad para los habitantes locales, sino que, según datos difundidos por la administración, servirá también para reforzar la conservación y restauración de la Fontana de Trevi y otros sitios históricos. El asistente a la Cultura, Massimiliano Smeriglio, señaló que los ingresos permitirán “dar todas las atenciones necesarias a la fragilidad de los monumentos romanos”, según publicó Radio Roma.

El ayuntamiento, que en 2025 reportó más de nueve millones de visitantes solo en la Fontana, estimó que la presión turística alcanzó picos de hasta 70.000 personas en un solo día.

La introducción del ticket busca reducir la congestión y evitar el deterioro ocasionado por el contacto masivo, al tiempo que alinea a Roma con otras ciudades europeas que ya han implementado sistemas similares en sitios de alto valor patrimonial.

Críticas y desafíos: privatización y reventa

Cola de visitantes ante los nuevos controles de acceso. El flujo de turistas se regula mediante horarios y puntos de venta oficiales para evitar aglomeraciones.

Pese al éxito recaudatorio, la medida ha suscitado críticas tanto de residentes como de gremios turísticos.

Isabella Ruggiero, presidenta de la Asociación de Guías Turísticos Habilitados (AGTA), advirtió que transformar un espacio público en un acceso de pago “puede alterar la experiencia y la esencia de la plaza”, según recogió Italia a Tavola.

Otro punto controvertido es el surgimiento de la reventa de entradas (secondary ticketing) en plataformas no oficiales, donde los tickets han llegado a ofrecerse hasta por 10 euros, multiplicando el costo original y generando un mercado paralelo difícil de controlar.

Las autoridades reconocen estos desafíos y aseguran que el sistema —que permite la compra anticipada en el portal oficial “fontanaditrevi.roma.it”— se ajustará en función de la demanda y las necesidades. Por ahora, no existe un cupo máximo de entradas diarias, lo que podría mantener la presión sobre los accesos en temporada alta, aunque con mayor control de flujos.

Carteles informativos sobre la tarifa y las exenciones en la entrada. El sistema diferencia entre turistas y exentos para equilibrar ingresos y acceso social.

Perspectivas y futuro del modelo de acceso regulado

La administración capitolina, encabezada por el alcalde Roberto Gualtieri, defiende que la protección del patrimonio es compatible con la accesibilidad de locales y turistas.

El modelo, presentado como “simbolico pero estratégico”, podría suponer ingresos anuales de hasta 20 millones de euros, según estimaciones citadas por Alground y Corriere della Sera. Este enfoque coloca a la Fontana de Trevi como referencia en la regulación de la presión turística en destinos icónicos europeos y abre la puerta a políticas similares en otros espacios públicos de la ciudad.

“Los resultados demuestran que la protección del patrimonio puede compatibilizarse con el acceso libre de locales y turistas”, expresó el alcalde Gualtieri, en declaraciones recogidas por EFE.

La ciudad de Roma se enfrenta ahora al reto de mantener el equilibrio entre la rentabilidad, la conservación y la experiencia cívica de sus monumentos más visitados.