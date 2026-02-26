Renunció el director del Foro Económico Mundial tras la polémica por vínculos con Jeffrey Epstein

El presidente del Foro Económico Mundial, Børge Brende, da su discurso de bienvenida en la 55.ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza. 21 de enero de 2025. REUTERS/Yves Herman

El director del Foro Económico Mundial, Børge Brende, dijo el jueves que renunciará tras enfrentar presiones por sus contactos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Brende, ex ministro de Asuntos Exteriores noruego, dijo en un comunicado que había decidido “después de una cuidadosa consideración” renunciar como presidente y director ejecutivo del foro, conocido por su cumbre anual de enero en el centro turístico alpino suizo de Davos.

Dijo que sus 8,5 años al mando habían sido “profundamente gratificantes”.

“Estoy agradecido por la increíble colaboración con mis colegas, socios y constituyentes, y creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, dijo Brende en un comunicado publicado por el FEM.

Brende fue ministro de Asuntos Exteriores de Noruega entre 2013 y 2017 y es uno de los varios noruegos destacados que se han enfrentado al escrutinio tras la última publicación de los archivos de Epstein.

No se refirió directamente a esa controversia en la declaración del jueves, pero el WEF anunció a principios de este mes que estaba abriendo una revisión interna de Brende para determinar su relación con Epstein después de que los archivos indicaran que ambos habían cenado juntos varias veces e intercambiado mensajes.

Brende dijo en ese momento a la emisora ​​noruega NRK que estaba cooperando con la investigación, que sólo conoció a Epstein en entornos laborales y que desconocía sus antecedentes penales.

Brende dijo en una declaración a principios de este mes que durante una visita a Nueva York en 2018, recibió una invitación para que el ex viceprimer ministro noruego Terje Rod-Larsen se uniera a él para cenar con varios otros líderes, además de “alguien que me fue presentado como un inversionista estadounidense, Jeffrey Epstein”.

“Al año siguiente, asistí a dos cenas similares con Epstein, junto con otros diplomáticos y líderes empresariales. Estas cenas, y algunos correos electrónicos y mensajes SMS, fueron todo lo que pude interactuar con él”, dijo.

“Desconocía por completo el pasado y las actividades criminales de Epstein”.

Jeffrey Epstein.

Dijo que si hubiera sabido sobre los antecedentes de Epstein, habría rechazado la invitación inicial a cenar y cualquier otra invitación o comunicación posterior.

Brende dijo que reconoció que podría haber realizado una investigación más exhaustiva sobre la historia de Epstein y lamentó no haberlo hecho.

Los copresidentes del Foro Económico Mundial, André Hoffmann y Larry Fink, declararon en un comunicado que «la revisión independiente realizada por un asesor externo ha concluido. Las conclusiones indican que no existen preocupaciones adicionales a las reveladas previamente».

Dijeron que Alois Zwinggi servirá como presidente interino y CEO del foro.

Epstein se declaró culpable en 2008 de prostitución infantil y cumplió 13 meses de una condena de 18 meses. Enfrentaba cargos de presunto tráfico sexual cuando se suicidó en 2019 durante su detención.

(con información de AP y AFP)