Zelensky espera avanzar en otro canje de prisioneros con Rusia

La reciente conmemoración de los cuatro años de la invasión rusa sirvió de contexto para fortalecer el respaldo internacional a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, prevé avanzar en un nuevo canje de prisioneros con Rusia (Europa Press)

En el marco de una reunión en Kiev con líderes de países nórdicos y bálticos, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, comunicó que espera concretar un canje de prisioneros a gran escala entre Ucrania y Rusia en los próximos días.

La reunión clave para definir los detalles del intercambio está prevista dentro de una semana a diez días y contará con la participación de Estados Unidos como mediador en los contactos con Rusia.

Durante el encuentro, Zelensky sostuvo que no podía revelar cuántas personas serían beneficiadas, aunque insistió en la magnitud del acuerdo.

Zelensky pidió a Estados Unidos
Zelensky pidió a Estados Unidos mayor apoyo en la próxima ronda de negociaciones de paz (Europa Press)

Además, el presidente ucraniano expresó que espera un posicionamiento concreto de Washington en la próxima ronda de negociaciones respecto a la invitación que él mismo extendió a Vladimir Putin para dialogar directamente sobre el fin de la guerra.

Putin no logró sus objetivos
Putin no logró sus objetivos iniciales en Ucrania, según declaró Zelenski en un acto oficial (Reuters)

Asimismo, subrayó que no ha recibido ninguna advertencia de parte de Estados Unidos sobre posibles condicionamientos en la venta de armas a Ucrania ante la eventualidad de aceptar cesiones territoriales solicitadas por el Kremlin.

En relación con los principales obstáculos, la cuestión territorial, especialmente la situación de la región de Donetsk y la central nuclear de Zaporiyia, continúa como el principal impedimento para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga término al conflicto.

La central nuclear de Zaporiyia
La central nuclear de Zaporiyia permanece bajo control ruso desde las primeras etapas de la invasión (Europa Press)

Zelensky remarcó que para su gobierno la recuperación de la planta nuclear constituye un asunto de principios y no únicamente económico.

El último intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia tuvo lugar en principios de este mes, tras un acuerdo alcanzado en Abu Dabi bajo la mediación de Estados Unidos.

El acuerdo permitió el canje
El acuerdo permitió el canje de 314 prisioneros tras cinco meses sin intercambios formales (Reuters)

En esa oportunidad, el enviado estadounidense Steve Witkoff confirmó que el pacto incluyó el canje de 314 prisioneros, el primer intercambio de esta magnitud en cinco meses. Witkoff calificó las conversaciones como “detalladas y productivas”, aunque reconoció que aún queda trabajo por hacer para lograr una solución duradera.

Además, agradeció a Emiratos Árabes Unidos por su papel de anfitrión y destacó el liderazgo del presidente Donald Trump en el proceso.

El presidente Donald Trump fue
El presidente Donald Trump fue destacado por su rol en la génesis del último acuerdo de intercambio (Reuters)

Durante los actos oficiales de hoy, el presidente ucraniano, Zelensky, aprovechó la ocasión para señalar que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, “no logró sus objetivos” ni “quebró a los ucranianos”.

Las negociaciones entre Zelenski y
Las negociaciones entre Zelenski y Putin siguen trabadas por las demandas territoriales exigidas por el Kremlin (REUTERS)

Paralelamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró en Kiev el respaldo de la Unión Europea a la resistencia ucraniana y subrayó que el bloque comunitario no descansará hasta que se restablezca la paz bajo los términos de Ucrania.

La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró en Kiev el respaldo de la Unión Europea a Ucrania (Reuters)

El conflicto ha generado la peor crisis energética en Ucrania desde 2022. Rusia mantiene el control de alrededor del 20% del territorio ucraniano, con ataques diarios sobre zonas civiles e infraestructuras.

El impacto de la guerra ha forzado a millones de personas a abandonar sus hogares y ha incrementado el gasto militar en varios países europeos.

Millones de ucranianos han abandonado
Millones de ucranianos han abandonado sus hogares desde el inicio de la invasión rusa (AP Photo/Sergei Grits)

Además, las sanciones occidentales llevaron a Moscú a reorientar sus exportaciones energéticas hacia Asia, aunque esto no ha frenado los combates en la región del Donbás, donde los enfrentamientos se han intensificado.

(Con información de EFE)

