El primer ministro australiano fue evacuado de su residencia tras una amenaza de bomba vinculada a China

Una alerta recibida por correo electrónico obligó a las autoridades a realizar un operativo de seguridad en el domicilio oficial de Anthony Albanese en Canberra. No se detectaron explosivos

Australian Prime Minister Anthony Albanese
Australian Prime Minister Anthony Albanese attends a ceremonial welcome for Israel’s President Isaac Herzog at Government House in Canberra, Australia, February 11, 2026. AAP/Lukas Coch via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NEW ZEALAND. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN AUSTRALIA.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo el miércoles que no daba por sentada su seguridad, después de haber sido evacuado de su residencia durante varias horas tras una amenaza de bomba enviada a un grupo de danza chino.

Albanese fue evacuado de su residencia en Canberra a última hora del martes tras la amenaza, y regresó unas horas más tarde después de que no se encontrara nada sospechoso.

La policía dijo que no había ningún riesgo.

“Se realizó una búsqueda exhaustiva en un establecimiento de protección y no se encontró nada sospechoso”, dijeron, añadiendo que “no existe ninguna amenaza actual para la comunidad o la seguridad pública”.

The Lodge, la residencia oficial
The Lodge, la residencia oficial del Primer Ministro australiano en Canberra, se encuentra en Canberra, Australia. MICK TSIKAS/AAP/vía REUTERS/Foto de archivo

La amenaza de bomba se encontraba entre varios correos electrónicos amenazantes contra Albanese, enviados a un representante de Shen Yun, una compañía de danza clásica china prohibida en China que actuará en Australia este mes, según informó un portavoz del grupo en un comunicado.

El correo electrónico enviado a los organizadores locales del grupo, escrito originalmente en chino, decía que se habían colocado explosivos alrededor de la residencia de Albanese y que detonarían si el grupo actuaba en el país.

“Si insisten en seguir adelante con la actuación, la residencia del primer ministro quedará reducida a una ruina empapada de sangre”, decía uno de los correos electrónicos, al que tuvo acceso Reuters y que estaba fechado el domingo.

El grupo denunció las amenazas a las autoridades de seguridad nacional y policiales australianas, según informó el portavoz.

Bolardos en el exterior de
Bolardos en el exterior de 'The Lodge', la residencia oficial del Primer Ministro australiano en Canberra, Australia, el 25 de febrero de 2026. Mick Tsikas/AAP/vía REUTERS

“Agradecemos las medidas tomadas para garantizar la seguridad pública y proteger a los funcionarios electos, incluido el primer ministro”, dijo.

La policía se negó a comentar sobre el origen de la amenaza.

“Creo que es solo un recordatorio, hay que aprovechar todas las oportunidades para decirle a la gente que baje la tensión, por el amor de Dios”, dijo Albanese en un acto celebrado el miércoles en Melbourne.

“No podemos dar estas cosas por sentadas”, añadió.

El primer ministro australiano, Anthony
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, fue evacuado de su residencia en Camberra tras una amenaza de bomba vinculada a un grupo de danza chino. Michael Currie/AAP/via REUTERS

El miércoles, Albanese publicó una foto en Instagram de su perro junto a una puerta de The Lodge, su residencia oficial en Camberra, con un pie de foto en el que agradecía a la policía su trabajo.

Shen Yun Performing Arts es una compañía con sede en Nueva York que promueve la danza clásica china y la música tradicional, y mantiene vínculos con Falun Gong, un movimiento espiritual fundado en China a principios de la década de 1990 que combina prácticas de meditación con enseñanzas morales.

Las autoridades chinas prohibieron Falun Gong en 1999, calificándolo de “secta”, tras multitudinarias protestas de sus seguidores en Pekín. Desde entonces, el grupo opera principalmente en el extranjero y mantiene una postura crítica con el Gobierno chino.

Medios australianos han señalado que no existen pruebas que vinculen al Gobierno chino con la amenaza contra la residencia del primer ministro, mientras continúan las investigaciones.

(con información de Reuters, EFE y AFP)

