Mundo

Estados Unidos rechazó la iniciativa de la ONU para establecer una gobernanza mundial de la inteligencia artificial

Michael Kratsios, delegado de Trump en la cumbre de IA de Nueva Delhi, dijo que la administración estadounidense rechaza la centralización y la burocracia

Guardar
El director de la Oficina
El director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

Estados Unidos rechaza totalmente el establecimiento de una gobernanza global de la inteligencia artificial, afirmó Michael Kratsios este viernes durante la cumbre sobre IA celebrada en Nueva Delhi. El responsable lideró la delegación estadounidense en este foro internacional y remarcó la postura de la Casa Blanca antes de la declaración final de los líderes, enfocada en definir principios sobre el manejo de esta tecnología emergente.

Las reticencias estadounidenses frente a un sistema de gestión global de la IA se insertan en un debate más amplio sobre el equilibrio entre innovación tecnológica y regulación internacional. El contexto cobró fuerza luego de que el secretario general de la ONU, António Guterres, anunciara en agosto la creación de una comisión de 40 expertos orientada a garantizar el “control humano” sobre la inteligencia artificial. Guterres comparó este organismo con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), subrayando la intención de replicar su estructura técnica y consultiva.

En ocasiones previas, representantes de Estados Unidos advirtieron sobre los riesgos de una regulación excesiva. Durante la edición anterior de la cumbre, celebrada en París, el vicepresidente estadounidense JD Vance alertó contra medidas regulatorias demasiado estrictas que “podrían matar a un sector transformador”, según recogió la agencia AFP.

El primer ministro de la
El primer ministro de la India, Narendra Modi, posa para una fotografía con el director ejecutivo de Google y Alphabet, Sundar Pichai, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, y otros líderes tecnológicos globales en la Cumbre de Impacto de la IA, en Nueva Delhi, India (Oficina de Información de Prensa de la India/Cedida vía REUTERS/Foto de archivo)

La postura de Estados Unidos ante foros internacionales

Kratsios subrayó que la administración estadounidense rechaza la centralización y la burocracia en el desarrollo de la inteligencia artificial. Argumentó en la cumbre que “la adopción de la IA no puede conducir a un futuro más prometedor si está sujeta a burocracias y al control centralizado”.

El asesor observó un cambio en el discurso global: “El debate internacional sobre la IA ha evolucionado, como muestra esta misma cumbre”, puntualizó al referirse al nuevo nombre del foro, que pasó de “Seguridad de la IA” a “Impacto de la IA”.

Añadió que los foros internacionales, como el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA impulsado por la ONU, “mantienen un clima general de miedo”. Según Kratsios, esa narrativa debe transformarse: “Debemos sustituir ese miedo por esperanza”, señaló, al destacar que la IA presenta oportunidades para “promover el crecimiento humano y generar una prosperidad sin precedentes”.

(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo)
(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo)

Fricciones en torno a la regulación y desarrollo

El representante de la Casa Blanca expresó reservas sobre las “obsesiones ideológicas” que, centradas en los riesgos asociados a la IA —como el clima o la equidad—, “se convierten en excusas para la gestión burocrática y la centralización”.

Kratsios advirtió que elevar a la seguridad como principio rector en la política internacional sobre IA puede derivar en “un ecosistema competitivo inhibido, la consolidación de actores dominantes y el aislamiento de los países en desarrollo de su participación plena en la economía de la IA”.

La Cumbre sobre el Impacto de la IA celebrada en Nueva Delhi representó la cuarta reunión internacional dedicada a explorar los riesgos y oportunidades vinculados a esta tecnología, informó la agencia AFP.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialMichael Kratsios

Últimas Noticias

El ex presidente surcoreano Yoon Suk-Yeol se disculpó por las “dificultades” causadas tras la crisis de la ley marcial

El ex mandatario fue condenado a cadena perpetua el jueves por su breve imposición de la ley marcial a finales de 2024, medida que la Justicia calificó como insurrección tras el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional con el objetivo de obstaculizar sus funciones

El ex presidente surcoreano Yoon

EEUU e Indonesia anunciaron un acuerdo comercial que incluye compras por USD 33.000 millones

Representantes comerciales de ambos países formalizaron un pacto que contempla la reducción casi total de aranceles para productos de origen estadounidense, además del compromiso de flexibilizar regulaciones sobre exportaciones de materias primas industriales hacia EEUU

EEUU e Indonesia anunciaron un

El dictador Kim Jong-un inauguró el Congreso en Corea del Norte que define la hoja de ruta de las políticas futuras del país

La apertura de la reunión norcoreana estuvo marcada por un discurso en el que se enfatizaron progresos en la industria y en sectores relacionados con la defensa y la economía

El dictador Kim Jong-un inauguró

El régimen de Irán advirtió ante la ONU que responderá “decisivamente” si Estados Unidos decide atacar su país

En una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, Teherán afirmó que todas las bases, instalaciones y activos de Washington en la región serán considerados “objetivos legítimos”

El régimen de Irán advirtió

De la IA a Starlink: cómo la tecnología de los drones está transformando la guerra en Ucrania

Un análisis de la tecnología que está redefiniendo el conflicto, cuatro años después de que Moscú iniciara su invasión a gran escala con tanques y tropas cruzando la frontera

De la IA a Starlink:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son los efectos de

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Nequi y 4×1000: cómo evitar pagar de más y manejar los topes del impuesto en 2026

Gerardo Pisarello se impone a Bob Pop en las primarias de BComú y será el candidato a la alcaldía de Barcelona junto a Carol Recio

Alias Bendito Menor y su presunta injerencia en el cierre del Parque Tayrona, según MinDefensa

Cartilla del IMSS: cómo revisar si está vigente y el trámite para obtener una nueva

INFOBAE AMÉRICA
Aprobado un proyecto de ley

Aprobado un proyecto de ley para poner el nombre de Trump a un aeropuerto en el estado de Florida

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

El IPC de Japón se frenó al 1,5% en enero, en mínimos desde 2022

Camerún condena a prisión a cuatro militares por la masacre de 22 civiles en 2020

Pakistán mata a cuatro supuestos miembros de los talibán paquistaníes cerca de la frontera con Afganistán

ENTRETENIMIENTO

Un diente menos y un

Un diente menos y un recuerdo único: Heath Ledger y el insólito accidente que marcó Corazón de caballero

Se frustra el regreso de Ben Solo: cancelan la secuela más esperada de Star Wars

La última noche de Bon Scott: cómo la tragedia golpeó a AC/DC y marcó para siempre al mundo del rock

Ayuno intermitente, batidos y disciplina fitness: el secreto de Cindy Crawford para mantenerse en forma a los 58 años

Los elementos que consolidaron a Kurt Cobain como símbolo cultural y referente mundial a pesar de su trayectoria breve