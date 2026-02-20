Estados Unidos rechazó la iniciativa de la ONU para establecer una gobernanza mundial de la inteligencia artificial

El director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

Estados Unidos rechaza totalmente el establecimiento de una gobernanza global de la inteligencia artificial, afirmó Michael Kratsios este viernes durante la cumbre sobre IA celebrada en Nueva Delhi. El responsable lideró la delegación estadounidense en este foro internacional y remarcó la postura de la Casa Blanca antes de la declaración final de los líderes, enfocada en definir principios sobre el manejo de esta tecnología emergente.

Las reticencias estadounidenses frente a un sistema de gestión global de la IA se insertan en un debate más amplio sobre el equilibrio entre innovación tecnológica y regulación internacional. El contexto cobró fuerza luego de que el secretario general de la ONU, António Guterres, anunciara en agosto la creación de una comisión de 40 expertos orientada a garantizar el “control humano” sobre la inteligencia artificial. Guterres comparó este organismo con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), subrayando la intención de replicar su estructura técnica y consultiva.

En ocasiones previas, representantes de Estados Unidos advirtieron sobre los riesgos de una regulación excesiva. Durante la edición anterior de la cumbre, celebrada en París, el vicepresidente estadounidense JD Vance alertó contra medidas regulatorias demasiado estrictas que “podrían matar a un sector transformador”, según recogió la agencia AFP.

La postura de Estados Unidos ante foros internacionales

Kratsios subrayó que la administración estadounidense rechaza la centralización y la burocracia en el desarrollo de la inteligencia artificial. Argumentó en la cumbre que “la adopción de la IA no puede conducir a un futuro más prometedor si está sujeta a burocracias y al control centralizado”.

El asesor observó un cambio en el discurso global: “El debate internacional sobre la IA ha evolucionado, como muestra esta misma cumbre”, puntualizó al referirse al nuevo nombre del foro, que pasó de “Seguridad de la IA” a “Impacto de la IA”.

Añadió que los foros internacionales, como el Diálogo Global sobre la Gobernanza de la IA impulsado por la ONU, “mantienen un clima general de miedo”. Según Kratsios, esa narrativa debe transformarse: “Debemos sustituir ese miedo por esperanza”, señaló, al destacar que la IA presenta oportunidades para “promover el crecimiento humano y generar una prosperidad sin precedentes”.

Fricciones en torno a la regulación y desarrollo

El representante de la Casa Blanca expresó reservas sobre las “obsesiones ideológicas” que, centradas en los riesgos asociados a la IA —como el clima o la equidad—, “se convierten en excusas para la gestión burocrática y la centralización”.

Kratsios advirtió que elevar a la seguridad como principio rector en la política internacional sobre IA puede derivar en “un ecosistema competitivo inhibido, la consolidación de actores dominantes y el aislamiento de los países en desarrollo de su participación plena en la economía de la IA”.

La Cumbre sobre el Impacto de la IA celebrada en Nueva Delhi representó la cuarta reunión internacional dedicada a explorar los riesgos y oportunidades vinculados a esta tecnología, informó la agencia AFP.