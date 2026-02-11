Mundo

Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron al jefe de francotiradores de un batallón del grupo terrorista Hamas

El ejército anunció la eliminación de Ahmed Hassan durante una operación en el norte de Gaza, señalando su participación en ataques previos contra militares y su papel en varios complots armados recientes

El ejército de Israel abatió al jefe de una de las unidades del grupo terrorista Hamas en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la eliminación de Ahmed Hassan, identificado como jefe de la unidad de francotiradores del Batallón Beit Hanoun del grupo terrorista Hamas, en una operación en el norte de la Franja de Gaza. Según el comunicado militar, Hassan habría participado en numerosos complots contra las fuerzas israelíes, incluyendo el ataque del 7 de julio de 2025, en el que murieron el mayor general (reservista) Benjamin Assulin, el sargento Noam Aharon Masagdian, el sargento Meir Shimon Amar, el sargento Moshe Nissim Paresh y el sargento Moshe Shmuel Nol. Otros dos combatientes resultaron gravemente heridos en ese incidente.

El ejército sostiene que Hassan también promovió otros ataques, como los registrados el 19 y el 24 de abril de 2025, donde fallecieron los sargentos mayores Ghalib Suleiman Nassar y Assaf Kafri, y varios soldados sufrieron heridas graves. Las FDI calificaron la muerte de Hassan como un “importante cierre del círculo” y reiteraron que continuarán actuando contra intentos de conspiración por parte de organizaciones armadas en la región.

Las Fuerzas de Defensa de Israel responsabilizan a Hassan de múltiples complots contra tropas israelíes en el norte de la Franja de Gaza

El lunes, las fuerzas israelíes informaron la muerte de cuatro combatientes armados que emergieron de un túnel en el sur de Gaza y atacaron a las tropas cerca de Rafah, área bajo control de Israel desde mayo de 2024. El ejército describió el episodio como una “violación flagrante” del acuerdo de cese el fuego vigente desde el 10 de octubre, alcanzado con mediación estadounidense. Según las FDI, ninguna baja se registró entre sus filas durante el incidente, mientras que la Brigada Ezzedine al-Qassam, brazo armado de Hamas, calificó la acción como un acto de “resistencia heroica” y afirmó que sus combatientes “prefirieron la muerte antes que la rendición”.

A pesar de la tregua, la violencia se mantiene en la Franja de Gaza. Los voceros de los terroristas de Hamas, reportaron la muerte de seis personas en distintos incidentes de fuego israelí, incluyendo un ataque aéreo sobre un apartamento en Ciudad de Gaza. Desde el inicio del alto el fuego, el 10 de octubre, la cifra de fallecidos en Gaza según este organismo asciende a 581, mientras que Israel reconoce la muerte de cuatro de sus soldados en ese periodo.

Un ataque de combatientes salidos de túneles en Rafah supone una violación del acuerdo de cese el fuego vigente desde octubre de 2024 (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

En las últimas semanas, el ejército israelí ha lanzado nuevas operaciones argumentando repetidas infracciones al acuerdo. El miércoles previo, las autoridades gazatíes informaron la muerte de 24 personas en bombardeos israelíes, justificados por las FDI como respuesta a heridas sufridas por uno de sus oficiales en un enfrentamiento.

La situación en Rafah sigue marcada por la reapertura parcial del cruce fronterizo hacia Egipto, único acceso de Gaza al exterior que no depende de Israel. Tras permanecer cerrado desde mayo, el paso ha permitido la salida de aproximadamente 180 personas, en su mayoría pacientes y familiares, aunque la entrada de ayuda humanitaria permanece restringida.

