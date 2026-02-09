Mundo

La primera ministra de Japón confirmó la suspensión del impuesto a los alimentos tras la histórica victoria electoral

El Partido Liberal Democrático, liderado por Sanae Takaichi, logró un triunfo contundente que refuerza el plan de suspender el impuesto del 8% a los alimentos y genera reacciones inmediatas en los mercados financieros

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. FRANCK ROBICHON/vía REUTERS

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, reafirmó este lunes su compromiso de suspender el impuesto sobre los alimentos, tras una victoria electoral histórica que refuerza sus posibilidades de aplicar medidas de estímulo que han generado inquietud en los mercados financieros. El Partido Liberal Democrático (PLD), liderado por Takaichi, obtuvo un triunfo contundente en los comicios del domingo. Esta victoria se atribuye en parte a la propuesta de aliviar el costo de vida de los hogares mediante la suspensión, durante dos años, del impuesto del 8% a los alimentos, una medida que la mandataria calificó como “un sueño largamente acariciado”.

Durante una conferencia de prensa, Takaichi aseguró que la política fiscal responsable y proactiva será el eje del nuevo rumbo gubernamental, comprometiéndose a implementar la suspensión del impuesto “en la fecha más temprana posible”. La jefa de gobierno descartó la emisión de nueva deuda para financiar la medida y destacó la necesidad de “sacar a Japón de una política fiscal excesivamente restrictiva y de la falta de inversión”.

La reacción de los mercados fue inmediata: las acciones alcanzaron máximos históricos y los bonos de largo plazo revirtieron su debilidad inicial. El yen se fortaleció tras una advertencia verbal del principal diplomático financiero del país, lo que contuvo la presión de los especuladores. En contraste, antes de la elección, la incertidumbre sobre cómo financiar la propuesta, considerando que Japón soporta la mayor carga de deuda del mundo desarrollado, había provocado ventas masivas de bonos gubernamentales y acercado al yen a mínimos históricos frente a otras monedas.

Algunos analistas señalaron que el sólido mandato obtenido por Takaichi podría brindarle margen para reconsiderar el plan, tras la derrota de los partidos opositores que impulsaban recortes fiscales más profundos. No obstante, la dirigente confirmó que los debates parlamentarios entre diversas fuerzas políticas definirán el calendario y las alternativas de financiamiento para la suspensión del impuesto, incluyendo opciones como ingresos no tributarios y recortes a subvenciones existentes.

La política fiscal de Takaichi, que ha reiterado su rechazo a la rigidez presupuestaria del pasado, parece ganar terreno dentro del PLD, desplazando a los sectores más reacios al gasto. Según Ryutaro Kono, economista jefe para Japón de BNP Paribas, la victoria electoral “ha incrementado las probabilidades de una reducción del impuesto al consumo”, subrayando la preferencia de la primera ministra por transformar el enfoque fiscal dominado hasta ahora por el Ministerio de Finanzas y expertos del partido gobernante.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), llega a la oficina del primer ministro después de la histórica victoria electoral de su partido en las elecciones del domingo en Tokio, Japón, el 9 de febrero de 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

El desafío principal para Takaichi será compensar la pérdida de ingresos generada por la suspensión del impuesto, estimada en cinco billones de yenes (USD 32 mil millones) anuales, una suma equivalente al presupuesto anual de educación en Japón. La opción de recurrir a ingresos no tributarios ha centrado la atención en las reservas internacionales del país, que ascienden a USD 1,4 billones, principalmente destinadas a intervenir en el mercado cambiario. Sin embargo, un uso excesivo de estos fondos podría provocar temores sobre la posible venta de bonos del Tesoro estadounidense, lo que inquietaría a los mercados y a las autoridades de Estados Unidos.

Persisten las advertencias de los analistas sobre el riesgo de que la incertidumbre en el financiamiento provoque nuevas caídas en el mercado de bonos, ya que los inversores se muestran sensibles al deterioro fiscal de Japón. Un aumento pronunciado en los rendimientos de los bonos incrementaría el costo de la deuda pública, que equivale a aproximadamente el doble del producto interno bruto japonés. Las dudas sobre la viabilidad fiscal también podrían debilitar aún más al yen, encareciendo las importaciones y elevando la inflación, lo que podría neutralizar los beneficios para los hogares derivados de la reducción del impuesto.

Sanae Takaichi. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

De acuerdo con Shinichi Ichikawa, investigador sénior de Pictet Asset Management Japan, Takaichi cuenta con el respaldo popular, pero aún debe ganarse la confianza de los mercados. Si el temor a un deterioro fiscal provoca una depreciación adicional del yen, los precios de los alimentos importados podrían aumentar, poniendo en riesgo el apoyo ciudadano a la gestión de la primera ministra.

(Con información de Reuters)

