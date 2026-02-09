Mundo

La central nuclear más grande del mundo reanudó sus operaciones en Japón

La planta Kashiwazaki-Kariwa permaneció inactiva desde el accidente de Fukushima, se espera que su reactivación permita reducir el consumo de combustibles fósiles y avanzar en la meta de neutralidad de carbono

La central nuclear Kashiwazaki Kariwa
La central nuclear Kashiwazaki Kariwa de Tokyo Electric Power Company (TEPCO), una de las instalaciones nucleares más grandes del mundo, aparece en Kashiwazaki, prefectura de Niigata, Japón, el 21 de enero de 2026, en esta foto tomada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS.

Japón volvió a poner en marcha la mayor central nuclear del mundo el lunes, según informó su operador, tras un intento anterior que se suspendiera rápidamente debido a un pequeño fallo.

La planta de Kashiwazaki-Kariwa en la región de Niigata se reanudó a las 14:00 (05:00 GMT), según informó la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) en un comunicado.

Un fallo con una alarma en enero obligó a suspender su primer reinicio desde el desastre de Fukushima en 2011.

La instalación había estado fuera de servicio desde que Japón desconectó la energía nuclear tras un terremoto colosal y un tsunami que provocaron la fusión de tres reactores de la central atómica de Fukushima.

Operadores realizan operaciones de arranque
Operadores realizan operaciones de arranque del reactor en la sala de control central de la Unidad 6 de la central nuclear Kashiwazaki Kariwa de Tokyo Electric Power Company (TEPCO) en Kashiwazaki, prefectura de Niigata, Japón, el 21 de enero de 2026. Foto publicada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS.

Pero ahora Japón recurre a la energía atómica para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y satisfacer las crecientes necesidades energéticas de la inteligencia artificial.

La primera ministra conservadora Sanae Takaichi, que logró una contundente victoria electoral el domingo, ha promovido la energía nuclear para revitalizar al gigante económico asiático.

TEPCO inicialmente se dispuso a poner en marcha uno de los siete reactores de la planta de Kashiwazaki-Kariwa el 21 de enero, pero lo apagó al día siguiente tras sonar una alarma del sistema de monitorización.

La alarma detectó pequeños cambios en la corriente eléctrica de uno de los cables, aunque estos seguían dentro de un rango considerado seguro, dijeron funcionarios de TEPCO en una rueda de prensa la semana pasada.

Imagen de la central nuclear
Imagen de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa en Kashiwazaki, prefectura de Niigata, Japón. Kyodo/vía Reuters.

La empresa ha cambiado la configuración de la alarma porque el reactor es seguro para funcionar.

La operación comercial comenzará a partir del 18 de marzo tras otra inspección exhaustiva, según funcionarios de TEPCO.

Los reactores 6 y 7 de Kashiwazaki-Kariwa ya pasaron las revisiones para su reactivación en 2017, pero posteriormente se ordenó a la central permanecer inoperativa por fallas en la seguridad contra ataques terroristas.

En diciembre de 2023 se dio el visto bueno a las medidas adoptadas y desde entonces TEPCO viene realizando los trámites necesarios para poner ambos en marcha.

Manifestantes protestan contra la reanudación
Manifestantes protestan contra la reanudación de las operaciones de la central nuclear Kashiwazaki Kariwa de Tokyo Electric Power Company (TEPCO) en Tokio, Japón, el 21 de enero de 2026. Foto tomada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS.

Por su capacidad de más de 8.000 megavatios (MW), la planta de Kashiwazaki-Kariwa es una pieza clave en el plan de suministro energético de TEPCO y va en línea con la estrategia promovida por el Ejecutivo japonés de Sanae Takaichi de impulsar las nucleares con vistas a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones.

Se trata del primer encendido de una central operada por TEPCO, que gestionaba la planta de Fukushima antes del desastre atómico de 2011, desatado por el gran terremoto y posterior tsunami en el este de Japón.

(con información de AFP y EFE)

JapónKashiwazaki-Kariwaplanta nuclearreinicio

