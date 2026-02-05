Mundo

Zelensky anunció la esperanza de un nuevo canje de prisioneros con Rusia tras la reunión en Emiratos Árabes Unidos

Ucrania apunta a avanzar en acuerdos humanitarios y reclama mayores garantías internacionales de seguridad

El presidente ucraniano remarcó la urgencia de asegurar el regreso de ciudadanos cautivos (Reuters)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, anunció la expectativa de un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia en el futuro próximo, tras las reuniones celebradas el miércoles en Abu Dabi, en las que participaron delegados ucranianos, rusos y representantes de Estados Unidos.

Además, recibió un informe sobre los avances alcanzados y subrayó que el regreso de ciudadanos capturados representa un asunto urgente.

En las negociaciones intervinieron el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y su equipo, quienes informaron al presidente sobre el desarrollo de los encuentros y la continuidad de las conversaciones en los próximos días.

Delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos mantuvieron un encuentro en la capital emiratí (Reuters)

El mandatario instó a los países aliados a intensificar la presión diplomática sobre el Kremlin para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra y solicitó mecanismos que aseguren la integridad territorial de Ucrania.

Además, enfatizó que Kiev no aceptará propuestas que impliquen la cesión de regiones como el Donbás, ya que el control sobre estos territorios constituye una línea infranqueable.

Por otro lado, precisó que toda iniciativa sobre zonas desmilitarizadas debe garantizar la autoridad ucraniana sobre esas áreas. Estas demandas surgieron en respuesta a la exigencia rusa de transferencia de territorios bajo disputa.

Desde el inicio de la invasión a gran escala, más de 2.300 ciudadanos ucranianos fueron liberados mediante acuerdos de intercambio de prisioneros, la cifra más alta registrada durante el conflicto.

Ucrania logró repatriar a más de 2.300 ciudadanos desde el inicio del conflicto (Reuters)

Los canjes previos se concretaron tras contactos en distintas ciudades y, según el gobierno ucraniano, Rusia ralentizó deliberadamente estos procesos para influir en la dinámica de las negociaciones.

Bajo este contexto, en una entrevista, Zelensky comunicó que el número oficial de soldados ucranianos fallecidos desde 2022 asciende a 55.000. A esa cifra se suman las personas desaparecidas, aunque estimaciones de centros de estudios internacionales advierten que las bajas totales podrían ser superiores.

Durante el diálogo, el presidente denunció que Rusia emplea el frío como herramienta de presión sobre la población civil para forzar a Ucrania a aceptar condiciones desfavorables en la mesa de negociación.

El mandatario pidió a los aliados más presión diplomática sobre Rusia (Europa Press)

Además, indicó que la postura rusa consiste en imponer un ultimátum y que este tipo de acciones aleja la posibilidad de un acuerdo real.

El mandatario advirtió que una derrota de Ucrania abriría la puerta a la expansión del conflicto en Europa. Señaló que la defensa de la independencia nacional resulta esencial para la estabilidad regional y reclamó a Estados Unidos y Europa mantener a Ucrania como prioridad en el escenario internacional.

Sin embargo, intentos anteriores de diálogo directo entre Ucrania y Rusia, impulsados por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, no generaron resultados sustanciales, ya que la estrategia del Kremlin apunta a mantener la presión sobre Europa.

El Kremlin sostiene la exigencia de cesión territorial como condición para el acuerdo (Reuters)

La delegación ucraniana prevé continuar las negociaciones en Abu Dabi, con el objetivo de resolver los temas pendientes sobre control territorial y la situación de la población civil en áreas de conflicto.

