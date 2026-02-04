Delegaciones de EEUU, Ucrania y Rusia se reúnen en Abu Dabi para un segundo encuentro de conversaciones trilaterales sobre la guerra

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibe a los jefes de las delegaciones que participan en las conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, organizadas por los Emiratos Árabes Unidos: el director de la Oficina del Presidente de Ucrania, Kirill Budanov; el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, el jefe de la Dirección Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kostyukov, y Jared Kushner en el Palacio Al Shati de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el 23 de enero de 2026 (REUTERS)

Negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se reúnen este miércoles en Abu Dhabi con el objetivo de avanzar en complejas conversaciones para poner fin a la guerra que ya cumple cuatro años, el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, iniciado tras la invasión rusa de febrero de 2022.

Varios intentos diplomáticos previos entre las partes fracasaron en alcanzar un acuerdo que cierre el enfrentamiento. En la antesala de esta nueva ronda, una ofensiva rusa de gran escala con drones y misiles golpeó la red energética de Ucrania, dejó sin electricidad y calefacción a amplias zonas del país y elevó la tensión en medio de temperaturas muy por debajo de cero, un contexto que amenazó con opacar cualquier posibilidad de avance en la capital emiratí.

“Cada uno de estos ataques rusos confirma que las actitudes en Moscú no han cambiado: siguen apostando por la guerra y la destrucción de Ucrania, y no toman en serio la diplomacia”, declaró el presidente ucraniano Volodímir Zelensky el martes. “El trabajo de nuestro equipo negociador se ajustará en consecuencia”, añadió, sin ofrecer detalles.

El principal punto de fricción gira en torno al futuro de largo plazo de los territorios del este de Ucrania. Moscú exige que Kiev retire sus tropas de amplias zonas del Donbás, incluidas ciudades fuertemente fortificadas ubicadas sobre vastos recursos naturales, como condición previa para cualquier acuerdo. El Kremlin también reclama el reconocimiento internacional de que las tierras ocupadas durante la invasión pertenecen a Rusia.

Ucrania sostiene que el conflicto debería congelarse a lo largo de la actual línea del frente y rechaza un repliegue unilateral de sus fuerzas. Las conversaciones, previstas para extenderse entre miércoles y jueves, se postergaron desde el fin de semana pasado por lo que el Kremlin describió como problemas de agenda entre las tres delegaciones.

La representación ucraniana estará encabezada por el jefe del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, un negociador al que colegas describen como artífice de “milagros” diplomáticos. Por parte de Rusia, el principal negociador es Igor Kostyukov, director de la inteligencia militar y oficial naval de carrera, sancionado en Occidente por su papel en la invasión a Ucrania. En la ronda previa celebrada el mes pasado en Abu Dhabi, el equipo estadounidense estuvo liderado por el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff.

Rusia, que ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano, lanzó advertencias sobre la posibilidad de avanzar para tomar el resto de la región de Donetsk si las conversaciones fracasan. Ucrania advirtió que ceder territorio alentaría a Moscú y sostuvo que no firmará un acuerdo que no disuada futuras invasiones. Kiev todavía controla alrededor de una quinta parte de Donetsk.

Al ritmo actual del avance ruso, al ejército de Moscú le llevaría otros 18 meses conquistar toda la región, según un análisis de AFP, aunque las zonas restantes bajo control ucraniano incluyen centros urbanos fuertemente fortificados. Rusia también reclama como propias las regiones de Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia, y mantiene bolsillos de territorio en al menos otras tres regiones del este ucraniano.

Según encuestas de opinión, la mayoría de la población ucraniana se opone a un acuerdo que entregue territorio a Moscú a cambio de la paz. Muchos ucranianos consideran inaceptable ceder tierras que sus soldados defendieron durante años. En el campo de batalla, Rusia sumó avances a un costo humano elevado, con la expectativa de superar en resistencia y capacidad de fuego a un ejército ucraniano bajo presión.

Zelensky intensificó gestiones ante aliados occidentales para aumentar el suministro de armas y reforzar la presión económica y política sobre el Kremlin con el fin de frenar la invasión. En lo que va del año, cientos de miles de personas quedaron sin calefacción ni electricidad en la capital ucraniana tras ataques rusos que dañaron gravemente la red energética de Kiev.

(Con información de AFP)