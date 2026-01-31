Mundo

Israel atacó al grupo terrorista Hamas en respuesta a la violación del acuerdo de alto el fuego en Gaza

Las FDI indicaron que el bombardeo tuvo como objetivo “a comandantes y a infraestructuras” pertenecientes a la organización extremista palestina

Israel atacó una posición de Hamas en Gaza

A raíz de la violación del acuerdo de alto el fuego ocurrida el viernes, cuando ocho integrantes de grupos armados fueron detectados saliendo de una infraestructura subterránea en el este de Rafah, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) realizaron ataques contra comandantes y miembros de las organizaciones Hamas y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza.

Hasta el momento, los ataques ejecutados por el IDF y la ISA han alcanzado a cuatro comandantes y a otros integrantes de ambas organizaciones en distintos puntos de la Franja de Gaza, en respuesta a los movimientos identificados tras la ruptura del cese de hostilidades.

Las fuerzas israelíes también atacaron un depósito de armas, un sitio de fabricación de armamento y dos plataformas de lanzamiento que pertenecían a Hamas en la zona central de la Franja de Gaza, como parte de las operaciones para debilitar la capacidad operativa de los grupos armados.

Un palestino inspecciona el lugar
Un palestino inspecciona el lugar de un ataque israelí el sábado, en la ciudad de Gaza, el 31 de enero de 2026 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Según las autoridades israelíes, las organizaciones presentes en Gaza continúan infringiendo el derecho internacional al utilizar infraestructura civil y a la población de la franja como escudos humanos en el desarrollo de sus actividades. Tanto el IDF como la ISA reafirmaron su postura de actuar ante cualquier violación del acuerdo y frente a intentos de ataques contra sus tropas o la población civil israelí.

Por su parte, los terroristas de Hamas calificaron los bombardeos como un “claro incumplimiento del acuerdo de tregua”, asegurando que entre los fallecidos hay familias completas y refugiados en un campamento de desplazados en Khan Younis.

La tregua, vigente desde octubre por mediación internacional, ya presentaba tensiones en semanas anteriores.

Israel tenía previsto reabrir el cruce de Rafah con Egipto para el tránsito peatonal según lo pactado, mientras continúan negociaciones sobre las condiciones de seguridad y la implementación de las próximas etapas del acuerdo. En ese sentido, Egipto criticó los recientes ataques israelíes en la Franja de Gaza y pidió a todas las partes involucradas respetar el frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos, en vísperas de la esperada reapertura del cruce fronterizo.

Israel tenía previsto reabrir el
Israel tenía previsto reabrir el cruce de Rafah con Egipto para el tránsito peatonal (REUTERS/Stringer)

El Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio calificó como “repetidas violaciones” las acciones militares de Israel y solicitó a los actores del conflicto mantener la máxima contención.

Las fuerzas israelíes tienen previsto permitir la reapertura del cruce de Rafah entre Egipto y Gaza el domingo de manera experimental.

Durante el incidente que desencadenó la última escalada, fuerzas israelíes lograron detener a un comandante del batallón oriental de Rafah de Hamas, identificado tras su captura a la salida del túnel. El ejército declaró que mantiene operaciones en la zona para localizar y neutralizar a otros combatientes palestinos.

Asimismo, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) atacaron posiciones del grupo terrorista libanés Hezbollah en el sur de Líbano el viernes, tras registrar varias violaciones al alto el fuego por parte de la organización extremista. Según un comunicado oficial, un miembro de Hezbollah, involucrado en intentos de restablecer instalaciones militares del grupo, fue alcanzado en la zona de Seddiqin.

Israel también atacó a Hezbollah
Israel también atacó a Hezbollah en el sur del Líbano (Europa Press)

Durante la tarde y la noche del mismo viernes, continuaron los bombardeos israelíes contra infraestructuras de Hezbollah en el sur del país, conforme a las actualizaciones difundidas por las IDF. La ofensiva incluyó la localización de cuatro terroristas armados cerca de la Línea Amarilla en Gaza, quienes se aproximaron a las tropas israelíes en actitud de amenaza inmediata. Tras alertar a la Fuerza Aérea de Israel, los cuatro individuos fueron eliminados con éxito.

El sábado, las IDF informaron de un nuevo ataque en la región de Markaba, también en el sur de Líbano, donde fue abatido otro militante implicado en la reconstrucción de infraestructura de Hezbollah. La operación se mantuvo bajo estricta supervisión militar, con el objetivo de impedir la reactivación de posiciones hostiles en la zona.

