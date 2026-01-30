Mundo

Israel confirmó la reapertura del paso peatonal en el cruce de Rafah desde este domingo

Tras el acuerdo de alto el fuego y el regreso de todos los rehenes israelíes, el gobierno de Netanyahu habilitará la entrada y salida en el frontera de Gaza con Egipto. Cómo serán los controles

Personas aguardan cerca del cruce
Personas aguardan cerca del cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza (REUTERS/Stringer/Archivo)

Israel ha confirmado que el paso de Rafah, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, quedará reabierto al tráfico peatonal en ambas direcciones a partir del domingo, tras el acuerdo de alto el fuego, según anunció el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) del Ministerio de Defensa israelí.

La frontera de Rafah ha sido durante años una arteria fundamental para la comunicación entre Gaza y Egipto, especialmente tras el inicio de los combates en la Franja. El cierre del paso se mantuvo durante la mayor parte de la guerra actual, restringiendo gravemente la salida y el retorno de los residentes de Gaza, muchos de los cuales requieren atención médica en el extranjero o poseen doble nacionalidad. En enero de 2025, una misión de la Unión Europea ya había supervisado la implementación de un mecanismo de control similar al que ahora se restaurará.

Mecanismo de cruce y control de seguridad

El COGAT informó que la salida y entrada por el paso de Rafah quedará supeditada a la coordinación con Egipto y a una autorización de seguridad previa por parte de Israel. Además, todas las operaciones estarán bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea, que desempeñará tareas de identificación y control inicial de las personas en el paso fronterizo.

Camiones de ayuda humanitaria aguardan
Camiones de ayuda humanitaria aguardan para atravesar el paso de Rafah (REUTERS/Stringer/Archivo)

En un comunicado, la autoridad israelí precisó: “El regreso de residentes desde Egipto hacia la Franja de Gaza será permitido únicamente para quienes salieron durante el transcurso de la guerra, y solamente después del visto bueno de seguridad por parte de Israel”. COGAT agregó que, además del control inicial gestionado por la misión europea, los retornados deberán someterse a un segundo proceso de identificación en un corredor especialmente designado bajo control del ejército israelí.

Según datos de COGAT, “unos 42 mil gazatíes abandonaron la Franja durante la guerra”, en su mayoría pacientes médicos y ciudadanos con doble nacionalidad.

Supervisión multinacional y nuevos requerimientos

De acuerdo con información publicada por The Times of Israel esta semana, todos los palestinos de Gaza que soliciten entrar o salir necesitarán la aprobación de Egipto, que se encargará de enviar los nombres al Shin Bet, el servicio de seguridad interna de Israel. Cada solicitud será revisada individualmente para impedir que altos mandos de organizaciones terroristas logren abandonar el enclave.

Una fila de camiones aguarda
Una fila de camiones aguarda junto a la frontera entre Egipto e Israel cerca de Rafah (REUTERS/Oren Alon/Archivo)

Un equipo de representantes de la Autoridad Palestina y observadores de la Unión Europea estará presente en el paso de Rafah con la tarea de reforzar los controles para quienes deseen abandonar la Franja. En cuanto a quienes salgan hacia Egipto, Israel solo ejercerá una fiscalización remota: revisará los nombres autorizados con tecnologías de reconocimiento facial desde una sala de control y abrirá una compuerta a distancia para conceder el paso.

El acceso inverso, es decir, la entrada a Gaza desde Egipto, implicará un control de seguridad presencial por parte de Israel, ya que los palestinos atravesarán un puesto de control gestionado por las fuerzas de defensa israelíes antes de poder continuar hacia las zonas bajo control de Hamas.

COGAT subrayó que “el retorno estará limitado a residentes que dejaron la Franja como consecuencia directa de la guerra”.

