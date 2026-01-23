Mundo

Los rompehielos, la tecnología clave para operar en Groenlandia

Los retos logísticos y la falta de rompehielos exponen la vulnerabilidad de la estrategia estadounidense en una región donde Rusia, China y la Unión Europea avanzan con mayor capacidad

Guardar
El rompehielos de investigación alemán
El rompehielos de investigación alemán Polarstern se dirige al Polo Norte a través de una fina capa de hielo en agosto de 2020. (Steffen Graupner/MOSAiC vía The New York Times)

La capacidad de los Estados Unidos para ejecutar cualquier plan estratégico en Groenlandia enfrenta un obstáculo determinante: el hielo que domina sus costas y mares, bloqueando puertos, atrapando minerales y convirtiendo las orillas en campos minados de fragmentos blancos y azules que dificultan el acceso durante todo el año. La única herramienta capaz de abrir paso en estas condiciones son los rompehielos, enormes buques con motores potentes, cascos reforzados y proas pesadas diseñadas para fracturar el hielo.

Actualmente, la flota estadounidense se limita a tres rompehielos, uno de los cuales se encuentra en estado casi inutilizable. El país ha firmado acuerdos para adquirir once unidades adicionales, pero solo puede obtener nuevos barcos de aliados a quienes ha criticado recientemente, o de adversarios estratégicos. Esta situación limita severamente su margen de maniobra en el Ártico, una región de creciente interés geopolítico y económico.

La importancia de los rompehielos para el acceso al Ártico fue subrayada por el presidente Donald Trump, quien, pese a moderar su discurso, ha insistido en la necesidad de asegurar Groenlandia para los Estados Unidos. Sus argumentos incluyen la protección de la isla frente a las ambiciones de Moscú y Beijing, la ubicación estratégica para activos estadounidenses y la explotación de recursos minerales, especialmente tierras raras. Durante el Foro Económico Mundial en Davos, Trump afirmó ante líderes internacionales que el acceso a estos recursos exige atravesar “cientos de pies de hielo”, aunque no detalló ningún plan concreto.

Sin rompehielos, la capacidad de EEUU para operar en Groenlandia resulta limitada. Según Alberto Rizzi, investigador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, si Washington intentara desplegar materiales en la isla inmediatamente, enfrentaría al menos dos o tres años de inaccesibilidad la mayor parte del tiempo. Rizzi destacó que, aunque Groenlandia parece estar rodeada por mar en los mapas, en la práctica “el mar está lleno de hielo”.

Las opciones para EEUU al buscar nuevos rompehielos se reducen a los astilleros de adversarios estratégicos como China y Rusia, o de aliados como Canadá y Finlandia. Ambos aliados han sido objeto de fuertes críticas y amenazas de aranceles por parte de Trump en relación con Groenlandia.

El rompehielos alemán de investigación
El rompehielos alemán de investigación Polarstern (Foto: The Alfred Wegener Institute)

El diseño, construcción y operación de rompehielos requiere una mano de obra altamente especializada que solo se encuentra en ciertos lugares, como Finlandia, país que ha construido cerca del 60% de la flota mundial de este tipo de buques y ha diseñado la mitad del resto, según Rizzi. Rusia posee la mayor flota con aproximadamente 100 embarcaciones, varias de ellas impulsadas por reactores nucleares. Canadá ocupa el segundo lugar, con un plan para duplicar su flota hasta alcanzar unas 50 unidades, según un informe de Aker Arctic, firma finlandesa de diseño naval. China, con cinco rompehielos en operación, continúa expandiendo su presencia en el Ártico, según Marc Lanteigne, profesor de la Universidad de Tromsø en Noruega.

Sophie Arts, experta en seguridad ártica de la German Marshall Fund, señaló que Trump “lamentó públicamente la falta de rompehielos, especialmente en comparación con Rusia”. Dos de los tres buques estadounidenses actuales ya han superado su vida útil.

El logotipo de la naviera
El logotipo de la naviera estatal rusa Sovcomflot se ve en el buque rompehielos multifuncional de reserva "Yevgeny Primakov", amarrado en el centro de San Petersburgo, Rusia, el 3 de febrero de 2018. REUTERS/Anton Vaganov

Ante esta situación, Washington recurrió a la experiencia de Finlandia y Canadá. Durante la administración Trump se priorizó la adquisición de buques capaces de operar en hielo, estrategia que continuó bajo la presidencia de Joe Biden con la firma del acuerdo Ice PACT junto a Helsinki y Ottawa. El pacto contempla la entrega de once rompehielos, cuatro construidos en Finlandia y siete en Estados Unidos, en astilleros de propiedad canadiense y en Texas y Misisipi bajo gestión conjunta estadounidense-canadiense.

La explotación de minerales estratégicos en Groenlandia, como las tierras raras, enfrenta costes elevados debido a las condiciones extremas, tanto en mar como en tierra. Según Lanteigne, la rentabilidad de estas inversiones podría tardar años o décadas en materializarse. Además, la construcción y mantenimiento de infraestructuras como el sistema de defensa antimisiles Golden Dome, valorado en USD 175.000 millones, implicaría un desembolso significativo.

La ceremonia de lanzamiento del
La ceremonia de lanzamiento del primer rompehielos polar de construcción nacional de China, el Xuelong 2, o Snow Dragon 2, en un astillero en Shanghái, China, el 10 de septiembre de 2018. REUTERS

Ante este escenario, aliados árticos de Estados Unidos podrían ver con buenos ojos un incremento de la inversión estadounidense en Groenlandia. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, expresó su disposición a reforzar la seguridad en el Ártico, incluido el programa Golden Dome, siempre que se respete la integridad territorial danesa.

El nuevo rompehielos de la
El nuevo rompehielos de la Armada de Chile 'Almirante Oscar Viel', el más grande de Sudamérica según la Armada, se ve antes de su botadura al mar en Talcahuano, Chile, el 22 de diciembre de 2022. REUTERS/Jose Luis Saavedra

Aunque tanto Estados Unidos como la Unión Europea —que incluye a Dinamarca y Finlandia— han anunciado planes para aumentar la inversión en Groenlandia, la capacidad real para operar en la región sigue estando en manos de quienes dominan la tecnología necesaria. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, recordó en Davos la importancia de la base tecnológica de la UE para cualquier proyecto ártico y anunció, tras una cumbre de emergencia de los líderes europeos en Bruselas, que la UE incrementará el gasto en defensa en Groenlandia, incluida la incorporación de un rompehielos.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

rompehielosgroenlandiarusiaestados unidos

Últimas Noticias

El gobierno sirio tomó el control de la prisión de al-Aqtan tras la retirada de las fuerzas kurdas

Las autoridades sirias asumen la gestión de la prisión de al-Aqtan, en el norte de Raqqa, después del retiro de las Fuerzas Democráticas Sirias, en medio de un acuerdo que incluye un alto el fuego de cuatro días

El gobierno sirio tomó el

Ucrania y Rusia cerraron en Abu Dabi la primera jornada de conversaciones directas sobre el plan de paz de Estados Unidos

El primer encuentro trilateral en Abu Dabi busca avanzar en el plan promovido por Donald Trump y resolver la disputa territorial en el Donbás

Ucrania y Rusia cerraron en

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones a la “flota en la sombra” de Irán por la represión a los manifestantes

Una red de nueve buques y sus propietarios enfrentan restricciones financieras tras ser acusados de trasladar petróleo iraní hacia mercados extranjeros, en respuesta a la represión y al corte informativo en Irán

Estados Unidos aplicó nuevas sanciones

Kiev bajo presión: los ataques rusos dejan la ciudad sin servicios esenciales

Una nueva ola de ataques rusos ha dejado a miles de residentes de Kiev sin luz ni calefacción, mientras el alcalde Vitali Klitschko advierte sobre el posible empeoramiento de la crisis en la capital ucraniana

Kiev bajo presión: los ataques

El mural secreto de Leonardo será exhibido mientras lo restauran en Milán

Los asistentes a los Juegos Olímpicos de Invierno accederán en exclusiva a un espacio patrimonial poco visible y observarán el trabajo minucioso de los especialistas

El mural secreto de Leonardo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incendios: Nacho Torres le pidió

Incendios: Nacho Torres le pidió al Gobierno que evalúe remover a las autoridades del Parque Los Alerces

Por qué Ryan Wedding no podría ser comparado con Pablo Escobar y El Chapo, según un exagente de la DEA

Tren impacta un automóvil en Ecatepec: autoridades reportan una persona herida

Búsqueda de una adolescente desaparecida desde hace más de 20 días se agrava tras denuncias de extorsión del Tren de Aragua

Ronald Johnson reconoce el trabajo entre México y EEUU para capturar a Ryan Wedding

INFOBAE AMÉRICA
Save the Children lamenta que

Save the Children lamenta que ocho millones de niños sufren uno de los cierres escolares más largos del mundo

El Tribunal Federal de Canadá suspende el cierre de las oficinas de TikTok en el país

Fermín López: "Es muy duro que Pedri pueda estar lesionado"

Presidenta del partido de Correa pone a Brasil y México como modelo ante “avance fascista”

Lucero desea ser campeón y dice que por respeto a la U borró huellas del paso en Colo Colo

ENTRETENIMIENTO

Rob Halford reveló cómo el

Rob Halford reveló cómo el alcohol marcó su carrera en Judas Priest: “Me di cuenta de que beber no me iba a cambiar”

“El éxito no lo arregla todo”: Martin Freeman habló de su lucha silenciosa contra la ansiedad

Roma despide a Valentino Garavani rodeado de celebridades en la Basílica de Santa Maria degli Angeli

“Gritarle a los arbustos”: la curiosa rutina de Gwyneth Paltrow para lidiar con la ansiedad

¿El próximo James Bond? Tom Blyth explicó por qué interpretar al agente 007 lo seduce y alimentó las especulaciones