Australia anunció la convocatoria de una comisión real para investigar el antisemitismo en el país tras el ataque terrorista en Bondi Beach

El primer ministro Anthony Albanese instó a su administración a avanzar en la pesquisa sobre el antisemitismo en el país para “promover la unidad y la cohesión social” y así sanar una herida que afectó a los australianos

El primer ministro australiano, Anthony
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, visita el lugar del ataque durante una celebración judía en la playa Bondi de Sídney, Australia (REUTERS/Flavio Brancaleone)

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció la convocatoria de una comisión real para investigar el antisemitismo en Australia tras el ataque terrorista en Bondi Beach, Sídney.

“He dicho repetidamente que la prioridad de nuestro gobierno es promover la unidad y la cohesión social, y esto es lo que Australia necesita para sanar, aprender y avanzar en un espíritu de unidad nacional”, expresó Albanese en una conferencia de prensa.

En ese sentido, señaló que su administración se comprometió a que “la luz prevalezca sobre la oscuridad”. El mandatario insistió en que la comisión real es fundamental para alcanzar ese objetivo.

Albanese consultó con el primer ministro de Nueva Gales del Sur y buscará que se trate de una única comisión real federal. Por otra parte, adelantó que recomendará al Gobernador General, en la reunión del Consejo Ejecutivo de este viernes, la creación de la comisión real sobre antisemitismo y cohesión social.

La decisión de establecer la comisión se produce luego de que casi 100 miembros del Partido Laborista, entre ellos ex diputados, funcionarios, líderes sindicales y concejales, reclamaran una acción contundente contra el antisemitismo.

People gather around offered flowers
People gather around offered flowers to honour the victims of a mass shooting during a Jewish Hanukkah celebration at Bondi Beach on December 14, in Sydney, Australia, December 19, 2025. REUTERS/Eloisa Lopez

“Este es el momento adecuado para una introspección nacional seria y meditada sobre una herida que se ha dejado supurar durante demasiado tiempo”, declaró Michael Borowick, coordinador del Partido Laborista Judío, al portal local News.

Añadió que el problema no se solucionará con revisiones internas ni con reformas a la ley de armas, sino que requiere una investigación profunda sobre las causas del antisemitismo.

“Somos miembros leales y dedicados del Partido Laborista que queremos que este gobierno tenga éxito. A veces son tus amigos quienes están en mejor posición para decirte cuándo necesitas cambiar de rumbo”, concluyó.

Tras las críticas y con un tono más cercano a los familiares y allegados de las víctimas del atentado, Albanese expresó en su locución de este jueves: “Me he tomado el tiempo para reflexionar, para reunirme con líderes de la comunidad judía y, lo más importante, me he reunido con muchas de las familias de las víctimas y sobrevivientes de ese horrible ataque. En casas de familia, en sinagogas, en la casa del Gobernador General y en eventos comunitarios”.

Sajid Akram y Naveed Akram,
Sajid Akram y Naveed Akram, terroristas que asesinaron a 15 personas durante una celebración de Janucá en Sidney, Australia, el 14 de diciembre de 2025

Un número creciente de líderes judíos, entre ellos el ex tesorero Josh Frydenberg, manifestaron este jueves su preocupación por la designación de Virginia Bell como comisionada a cargo de la comisión real propuesta por el primer ministro Anthony Albanese. Advirtieron que para que la investigación tenga éxito, es fundamental que exista un amplio consenso comunitario sobre la figura del comisionado.

Los pedidos de una comisión real surgieron tanto de las familias de las víctimas del ataque en Bondi como de organizaciones judías nacionales y estatales, más de 200 destacados miembros del Colegio de Abogados de Australia, más de 100 líderes empresariales, el Consejo Empresarial de Australia, el Consejo Jurídico de Australia, obispos católicos, figuras deportivas de renombre y dos diputados laboristas.

(Con información de AFP)

