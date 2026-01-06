El Adventure Aquarium de Nueva Jersey anunció el nacimiento de tres polluelos de pingüino africano en menos de un mes

El Acuario da la bienvenida al tercer polluelo de pingüino en peligro de extinción en menos de un mes

El Adventure Aquarium de Camden, Nueva Jersey, ha sido escenario de un acontecimiento poco común y de gran relevancia para la conservación de las especies: el nacimiento de tres polluelos de pingüino africano (Spheniscus demersus) en menos de un mes. Este hecho representa un avance significativo en los esfuerzos por preservar una especie que actualmente enfrenta un riesgo crítico de extinción.

El nacimiento de los polluelos comenzó en diciembre, cuando el personal del acuario celebró la llegada de dos crías, Duffy y Oscar. El acontecimiento fue recibido con entusiasmo por los trabajadores del centro, quienes vieron en estos nacimientos una señal positiva para la reproducción en cautiverio de una especie cuya población silvestre ha disminuido drásticamente. A las pocas semanas, el acuario anunció el nacimiento de un tercer polluelo, consolidando así un mes histórico para el centro y para la especie a nivel internacional.

Participación del público en el nombramiento del tercer polluelo

A diferencia de los dos primeros nacimientos, el Adventure Aquarium decidió involucrar a la comunidad local en el proceso de nombramiento del tercer polluelo. En lugar de asignar directamente un nombre, los responsables del acuario invitaron a los visitantes a participar en una votación. Esta iniciativa permite que quienes acuden al acuario puedan votar por uno de los cuatro nombres propuestos: Scrappy, Zero, Flounder y Toothless.

El método para participar en la elección es sencillo y tiene un componente benéfico: cada persona que aporte una donación en las cajas ubicadas en el recinto recibe el derecho a votar. Los fondos recaudados se destinan a organizaciones dedicadas a la protección de la especie, como AZA SAFE African Penguins y la Fundación Sudafricana para la Conservación de las Aves Costeras. Este sistema integra la preservación de la especie con la sensibilización de los visitantes, motivando la participación activa en la labor conservacionista.

Estructura familiar de los nuevos polluelos

Los tres polluelos nacidos recientemente no comparten los mismos padres. Duffy y Oscar son hijos de Myer y Cornelia, mientras que el tercer polluelo es la segunda cría de Mushu y Hubert. Este dato resulta relevante para el manejo genético y la diversificación de la población de pingüinos bajo cuidado humano, ya que permite mantener una estructura genealógica saludable y controlada.

La bióloga principal de pingüinos africanos en el Adventure Aquarium, Maddie Olszewski-Pohle, destacó el trabajo de los padres de la tercera cría. Según sus declaraciones, ambos progenitores alimentaron y protegieron al polluelo con dedicación, lo que permitió que este se convirtiera en el más grande de la temporada. El seguimiento de las familias y de los comportamientos parentales resulta fundamental en la reproducción exitosa de la especie en entornos controlados.

La conservación del pingüino africano: una especie en peligro crítico

El pingüino africano ha experimentado una drástica reducción poblacional a lo largo de los siglos. Durante el Último Máximo Glacial, hace unos 22 000 años, la especie habitaba 15 grandes islas en las cercanías de Sudáfrica y alcanzó una población aproximada de 18,8 millones de ejemplares. Sin embargo, el aumento del nivel del mar fue reduciendo progresivamente su hábitat.

En la actualidad, se estima que solo existen alrededor de 19.800 adultos en estado salvaje. Ante este escenario, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reclasificó al pingüino africano de “En peligro” a “En peligro crítico” en 2024. La principal amenaza sigue siendo la pérdida de hábitat, agravada por el cambio climático, pero también afectan otros factores como la sobreexplotación pesquera y la contaminación marítima.

El papel de los acuarios y zoológicos en la conservación

Centros como el Adventure Aquarium de Camden, el Columbian Park Zoo en Indiana y el Maryland Zoo en Baltimore tienen una función esencial en la protección del pingüino africano. Estos espacios no solo contribuyen a la reproducción en cautiverio, sino que también desarrollan programas educativos y de sensibilización para el público, fortaleciendo el compromiso social con la biodiversidad.

Los zoológicos y acuarios ofrecen condiciones controladas que aumentan las posibilidades de supervivencia de los polluelos y permiten realizar investigaciones sobre el comportamiento, la salud y la genética de la especie. Además, la colaboración entre instituciones facilita el intercambio de ejemplares para prevenir la consanguinidad y asegurar la diversidad genética.

Cuidado y preparación antes de la exhibición pública

Antes de que los nuevos polluelos puedan ser vistos por el público, pasan por una etapa crítica de desarrollo tras bastidores. El equipo del acuario se encarga de su alimentación, monitoreo de salud y bienestar, y espera a que desarrollen sus plumas protectoras e impermeables, necesarias para su seguridad y adaptación dentro del hábitat artificial.

Este proceso de cuidado previo es esencial para reducir riesgos y garantizar que los polluelos estén completamente preparados para integrarse a la bandada y convivir con el resto de los ejemplares adultos. Solo cuando cumplen con estos requisitos, los pingüinos jóvenes hacen su debut ante los visitantes.

Donaciones y votación: un modelo de participación y apoyo

La campaña de votación para el nombre del tercer polluelo será hasta el 19 de enero y va más allá de una simple dinámica recreativa. Al vincular la elección del nombre con las donaciones, el acuario fomenta la implicación directa de la comunidad en la conservación de la especie. Los recursos obtenidos contribuyen a proyectos de protección en África y a programas de bienestar animal en el propio acuario.

Este modelo de participación refuerza el compromiso social con la biodiversidad y demuestra cómo las acciones locales pueden tener impacto global en la preservación de especies amenazadas.