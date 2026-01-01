Mundo

La Coalición de Voluntarios y líderes europeos definirán la próxima semana nuevas garantías de seguridad para Ucrania

El encuentro fue programado tras dos reuniones preparatorias, donde participarán asesores de seguridad de 15 países, la OTAN y la Unión Europea

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, confirmó la celebración de una reunión clave de la Coalición de Voluntarios y líderes europeos el 6 de enero, destinada a abordar las garantías de seguridad para su país ante el conflicto con Rusia.

Esta convocatoria se anunció después de dos encuentros preparatorios previstos para los días previos.

Zelensky detalló a través de su canal oficial de Telegram que el primer encuentro tendrá lugar el sábado 3 de enero en Ucrania, con la participación de asesores de seguridad nacional de 15 países, además de representantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea (UE).

“Vendrán representantes europeos, y esperamos que se una un equipo estadounidense virtualmente”, afirmó Zelensky

El lunes 5 de enero se realizará una segunda reunión en la que responsables militares debatirán sobre las garantías de seguridad para Ucrania.

El mandatario ucraniano explicó que, en el ámbito político, la mayoría de los aspectos ya están definidos, aunque subrayó la necesidad de trabajar en cada detalle, como el funcionamiento de las garantías en el aire, por tierra y mar si se logra un acuerdo de paz.

La convocatoria se produce en un momento en que el jefe negociador ucraniano, Rustem Umérov, se encuentra en Turquía gestionando la liberación de soldados ucranianos prisioneros en Rusia.

Zelensky también destacó que la aspiración de Ucrania de integrarse a la UE constituye una de las garantías de seguridad que busca el país.

En un mensaje en la red social X, señaló que la membresía en la Unión representa “una de las garantías de seguridad para nosotros, y por nuestra parte siempre estaremos haciendo lo necesario”.

Esta declaración siguió a una conversación con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, coincidiendo con el inicio de la presidencia chipriota en el Consejo de la UE.

Durante ese diálogo, Zelensky y Christodoulides analizaron los avances de las gestiones diplomáticas encabezadas por Ucrania y Estados Unidos.

Además, el presidente ucraniano recordó que el domingo anterior mantuvo una reunión de tres horas en Florida con el presidente estadounidense, Donald Trump, para tratar la situación de la guerra y los mecanismos de apoyo internacional.

El esfuerzo diplomático para alcanzar la paz continúa sin interrupciones. Zelensky afirmó: “El trabajo para lograr la paz ocupa prácticamente las 24 horas. No puede haber pausas”. El presidente agradeció de manera explícita a Chipre y a los ciudadanos chipriotas por el respaldo a Ucrania frente a la invasión de Rusia.

Las conversaciones y reuniones anunciadas consolidan la estrategia de Ucrania de articular una respuesta internacional coordinada para enfrentar la amenaza de la agresión rusa.

(Con información de EFE)

