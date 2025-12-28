El régimen de Corea del Norte lanzó dos misiles de crucero de largo alcance bajo la supervisión de Kim Jong-un

El dictador norcoreano Kim Jong-un supervisó un nuevo ejercicio de lanzamiento de un misil estratégico de crucero de largo alcance (KCNA vía REUTERS)

El régimen de Corea del Norte llevó a cabo este domingo el lanzamiento de dos misiles de crucero estratégicos de largo alcance sobre el mar Amarillo, en una prueba militar supervisada por el dictador Kim Jong-un, según informó la agencia estatal KCNA.

La maniobra, orientada a reforzar la capacidad de respuesta nuclear y ofensiva de las fuerzas armadas norcoreanas, ocurre en un contexto de tensiones crecientes en la península coreana y renovados esfuerzos por modernizar el arsenal militar de Pyongyang.

De acuerdo con Yonhap, el ejército surcoreano detectó el lanzamiento desde la zona de Sunan, cerca de la capital norcoreana, mientras autoridades y analistas advierten sobre el posible impacto de estas maniobras en el equilibrio de seguridad regional.

La agencia KCNA informó que la prueba consistió en el disparo de dos misiles que sobrevolaron la zona oeste de la península coreana siguiendo la trayectoria prevista y alcanzaron sus objetivos. Kim Jong-un, presente en el ejercicio militar, expresó su conformidad con la operación, según la agencia.

El propósito principal fue “revisar la capacidad de respuesta y combate” de las unidades de misiles de largo alcance, en línea con una estrategia destinada a consolidar la disuasión nuclear de Corea del Norte ante las “amenazas” identificadas por Pyongyang.

El dictador Kim Jong-un supervisó el nuevo ensayo militar (Agencia Central de Noticias de Corea del Norte/Servicio de Noticias de Corea del Norte vía AP)

En declaraciones recogidas por KCNA, Kim subrayó la importancia de comprobar de forma regular la fiabilidad de los sistemas nucleares del país. “Comprobar la fiabilidad y la rápida respuesta de los componentes de la disuasión nuclear de la RPDC de forma regular (...) no son más que un ejercicio de responsabilidad”, afirmó, haciendo hincapié en que tanto su régimen como el Partido de los Trabajadores mantendrán un esfuerzo “ilimitado y sostenido” en el fortalecimiento de las fuerzas nucleares.

El ejército surcoreano confirmó que el lanzamiento se produjo en Sunan, a las afueras de Pyongyang, y monitorizó el recorrido de los misiles, según Yonhap. Las autoridades de Seúl consideran estos lanzamientos como una muestra de la persistente amenaza militar norcoreana, que mantiene una alta frecuencia de pruebas armamentísticas desde hace varios años. Por su parte, analistas citados por AFP señalan que los ensayos buscan mejorar las capacidades de ataque de precisión del régimen, evaluar nuevas armas y, potencialmente, preparar el terreno para exportar tecnología estratégica, incluso a países como Rusia.

El régimen de Corea del Norte ha intensificado el desarrollo y la prueba de misiles en los últimos años, así como el crecimiento de su industria armamentística. Según KCNA, Kim Jong-un ordenó la ampliación y modernización del sector de misiles, fijando como meta el año 2026 para completar nuevas infraestructuras fabriles capaces de atender la demanda del Ejército Popular de Corea. Durante una visita a plantas de munición, Kim describió el área de producción de misiles y proyectiles como “de importancia primordial para reforzar la disuasión bélica” e instruyó incrementar la capacidad general de fabricación.

Las inspecciones de Kim Jong Un a fábricas y centros militares forman parte de una campaña orientada a exhibir los avances tecnológicos y logísticos del programa armamentístico nacional. Analistas citados por AFP destacan la relevancia estratégica de estas inversiones, ya que buscan aumentar la autonomía y la flexibilidad de las fuerzas armadas norcoreanas frente a sus rivales tradicionales.

El dictador Kim Jong-un ordenó la expansión y modernización de la producción de misiles para el 2026 (KCNA via REUTERS)

En el ámbito naval, Corea del Norte ha acelerado el desarrollo de un submarino de propulsión nuclear de 8.700 toneladas, presentado oficialmente como un “submarino estratégico de ataque nuclear”, según KCNA. Kim Jong Un inspeccionó los trabajos de construcción y calificó la nave como un hito decisivo dentro del proceso de modernización de la marina y de expansión de la disuasión nuclear norcoreana. El régimen planea equipar este submarino con armas nucleares, lo que influiría en el balance militar regional.

Durante la inspección, el líder norcoreano condenó abiertamente los planes de Corea del Sur, respaldados por el presidente estadounidense Donald Trump, para adquirir submarinos de propulsión nuclear, calificando tales iniciativas como un “acto ofensivo” que vulnera la soberanía marítima norcoreana. Imágenes difundidas por KCNA mostraron a Kim Jong Un junto a su hija y altos funcionarios al lado del casco finalizado de la embarcación. Según Moon Keun-sik, experto de la Universidad Hanyang, citado por KCNA, mostrar toda la nave sugiere que el proyecto ha avanzado considerablemente y que las pruebas en el mar podrían producirse en los próximos meses.

Entre los avances recientes de la fuerza naval norcoreana se incluye la introducción de nuevos destructores y la realización de pruebas de sistemas estratégicos anunciados en 2021, como misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido, armas hipersónicas y satélites espía.

Kim Jong-un y Putin estrecharon su alianza estratégica en los últimos años (Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

El contexto geopolítico ha estado marcado por el deterioro del diálogo diplomático y el fortalecimiento de las relaciones entre Pyongyang y Moscú. Tras el colapso de la cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump en 2019, el régimen norcoreano se ha autodeclarado un “estado nuclear irreversible” y ha rechazado los llamados de Estados Unidos y Corea del Sur para reanudar las negociaciones sobre desnuclearización. Este aislamiento se ha visto compensado con una cooperación militar más estrecha con Rusia, incluyendo el envío de miles de efectivos norcoreanos a Ucrania para apoyar a las fuerzas rusas, consolidando una alianza estratégica en el panorama internacional actual.

Las perspectivas inmediatas prevén una consolidación del desarrollo militar norcoreano. Según KCNA, el Partido de los Trabajadores de Corea prepara para principios de 2026 su primer congreso en cinco años, en el que se definirán nuevas directrices en los ámbitos económico y militar. Se anticipa que este evento refuerce la doctrina de autosuficiencia estratégica y la apuesta por la modernización integral de las fuerzas armadas, con prioridad en misiles, la marina y la capacidad nuclear del país.

La próxima entrada en servicio del nuevo submarino nuclear representa, según la visión norcoreana, un salto trascendental en su estrategia de defensa y en la capacidad de disuasión frente a las amenazas externas.