Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál el último

Un recorrido por localidades en distintas latitudes revela contrastes insospechados respecto al inicio de las festividades en distintas culturas y territorios insulares

El 25 de diciembre se
El 25 de diciembre se celebra en todo el mundo la llegada de la Navidad

La llegada de la Navidad es uno de los momentos más esperados y celebrados a nivel global. Millones de personas se reúnen el 25 de diciembre para compartir tradiciones y festividades, aunque la celebración no comienza de forma simultánea en todos los países.

En 2025, como ocurre cada año, la Isla de Navidad en Kiribati será el primer lugar del planeta en recibir la festividad, marcando el inicio del 25 de diciembre a nivel mundial. Por el contrario, un grupo de islas menores bajo jurisdicción de Estados Unidos será el último en sumarse a la jornada navideña.

Qué son los husos horarios y para qué sirven

Los husos horarios determinan la
Los husos horarios determinan la hora oficial de cada país. Argentina utiliza el huso horario UTC -3

La Tierra está dividida en 24 zonas horarias, conocidas como husos horarios. Estas franjas determinan la hora oficial de cada región según su posición respecto al meridiano de Greenwich. El sistema de husos horarios se basa en el tiempo que le toma al planeta completar una rotación sobre su eje: cada huso representa una hora de diferencia respecto a Greenwich.

La hora solar se calcula en función del movimiento aparente del Sol y su punto más alto en el cielo, el mediodía solar. Sin embargo, la hora oficial de cada país puede diferir de esta referencia natural, ya que responde a decisiones administrativas y convenciones nacionales.

Esta diferencia entre la hora solar y la hora oficial puede provocar efectos sobre la vida cotidiana, como el inicio de actividades en plena oscuridad, alteraciones en los ritmos circadianos y un mayor consumo de energía eléctrica.

En países donde la hora oficial no coincide con la hora solar, como ocurre actualmente en Argentina (que utiliza el huso horario UTC -3 pese a que le corresponde el UTC -4), se generan inconvenientes como el denominado “jetlag social”.

Cuáles son los primeros 10 países en celebrar Navidad

Kiribati será el primer territorio
Kiribati será el primer territorio del mundo en recibir la Navidad

Cada 25 de diciembre, los primeros lugares en cruzar el umbral hacia la Navidad se ubican en el Pacífico Central y el extremo oriental del planeta. El ranking de los primeros diez países o territorios en recibir la festividad es el siguiente:

  1. Kiribati (Isla de Navidad/Kiritimati) – UTC+14
  2. Nueva Zelanda (Islas Chatham– UTC+14
  3. Samoa – UTC+13
  4. Tonga – UTC+13
  5. Nueva Zelanda (Mainland) – UTC+13
  6. Tokelau (N.Z.) - UTC+13)
  7. Kiribati (Islas Fénix) – UTC+13)
  8. Fiyi – UTC+12
  9. Islas Marshall – UTC+12
  10. Tuvalu – UTC+12

Cuáles son los últimos países en celebrar Navidad

Las pequeñas islas Baker y
Las pequeñas islas Baker y Howland, bajo jurisdicción de Estados Unidos, serán los últimos lugares en celebrar la Navidad

En contraste, los últimos países y territorios en celebrar la Navidad corresponden a los que se encuentran en los husos horarios más occidentales del planeta, cerca de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, en el Pacífico. Estos son:

  1. Isla Baker (Estados Unidos) – UTC-12
  2. Isla Howland (Estados Unidos) – UTC-12
  3. Samoa Americana – UTC-11
  4. Niue (autogobierno en libre asociación con Nueva Zelanda) – UTC-11
  5. Islas Midway (Estados Unidos) – UTC-11
  6. Islas Jarvis (Estados Unidos, deshabitada) – UTC-11
  7. Arrecife Kingman (EE. UU.) – UTC-11
  8. Atolón Palmyra (EE. UU.) – UTC-11
  9. Hawái / Honolulu (EE. UU.) – UTC-10
  10. Islas Cook (autogobierno en libre asociación con Nueva Zelanda) – UTC-10

Estos lugares, al ser de los más ubicados al oeste del planeta, están 22 horas por detrás de los primeros en celebrar, lo que marca un claro contraste en el festejo global. A su vez, evidencia la importancia de los husos horarios en la organización social y cultural.

