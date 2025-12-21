Mundo

Multitudinaria vigilia en Australia para honrar a las víctimas del atentado terrorista de Bondi Beach que dejó 15 muertos

Miles de ciudadanos en todo el país encendieron velas y guardaron un minuto de silencio en memoria de quienes perdieron la vida durante el ataque ocurrido hace una semana

La gente asiste a la vigilia "Luz sobre la oscuridad" en honor a las víctimas y sobrevivientes de un tiroteo masivo mortal durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre, en Sídney, Australia, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Hollie Adams

Los australianos guardaron silencio el domingo bajo la luz de las velas para honrar a las víctimas del tiroteo de Bondi Beach, conmemorando una semana desde que hombres armados dispararon contra la multitud en un festival judío.

Un padre y su hijo están acusados ​​de atacar la celebración de Hanukkah en la playa, matando a 15 personas, incluidos niños y sobrevivientes del Holocausto, en uno de los días más oscuros del país.

Desde los ruidosos pubs de la ciudad hasta los tranquilos pueblos del interior, Australia observó un minuto de silencio a las 18:47 (07:47 GMT), exactamente una semana desde los primeros informes de disparos.

Innumerables hogares adornaron sus ventanas con velas en un gesto nacional de “luz sobre la oscuridad”.

La gente asiste a la vigilia 'Luz sobre la oscuridad' en honor a las víctimas y sobrevivientes del mortal tiroteo masivo durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre, en Sídney, Australia, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Hollie Adams

“Estamos aquí juntos”, dijo Roslyn Fishall, miembro de la comunidad judía de Sydney.

“Acérquense a los desconocidos y abrácenlos. Hagamos la paz juntos”, dijo a la AFP desde un monumento improvisado en la playa de Bondi cubierta de nubes.

Los vientos de verano azotaron las banderas a media asta en todo el país, incluso sobre el famoso Puente del Puerto de Sídney.

Se encendió una vela antes de que miles de personas realizaran su vigilia silenciosa en Bondi Beach.

La gente asiste a la vigilia "Luz sobre la oscuridad" en honor a las víctimas y sobrevivientes de un tiroteo masivo mortal durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre, en Sídney, Australia, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Hollie Adams

Abucheos

Sin embargo, la ira se desbordó ante la percepción de que el gobierno no había actuado con suficiente rapidez y fuerza tras el aumento de los incidentes antisemitas.

Algunos abuchearon cuando se anunció la presencia del primer ministro Anthony Albanese.

“La semana pasada nos arrebataron la inocencia y, al igual que el césped aquí en Bondi se tiñó de sangre, también se tiñó nuestra nación”, dijo David Ossip, presidente de la Junta de Diputados Judíos de Nueva Gales del Sur.

El tiroteo habría sido una tragedia si hubiera sido inesperado, dijo.

El primer ministro australiano fue abucheado en el memorial del ataque de Bondi Beach

“¿Cuánto más trágico es que la pérdida de vidas haya ocurrido a pesar de que existían todas las señales de advertencia?”.

Una generación de australianos ha crecido con la tranquilizadora idea de que los tiroteos masivos simplemente no ocurren en el país.

Esa ilusión se hizo añicos cuando los presuntos pistoleros Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed, de 24, apuntaron sus armas de cañón largo hacia la playa más famosa del país.

El tiroteo masivo más mortífero en casi 30 años, el ataque fue tan impensable que muchos ignoraron los primeros disparos como si fueran inofensivos fuegos artificiales festivos.

Se encienden velas entre tributos florales para las víctimas y sobrevivientes de un tiroteo masivo mortal durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre, en Sídney, Australia, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Eloisa Lopez

Profundo dolor

Un profundo sentimiento de tristeza se ha apoderado de Australia en los últimos siete días.

Los padres Michael y Valentyna temblaron y lloraron mientras enterraban a su hija de 10 años, Matilda, la más joven asesinada en el asalto.

Los inmigrantes ucranianos eligieron su nombre en homenaje a “Waltzing Matilda”, la balada popular australiana más apreciada.

Los seres queridos se desplomaron de dolor mientras viajaban de un funeral a otro.

La gente llora durante los tributos florales para las víctimas y sobrevivientes de un tiroteo masivo mortal durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre, en Sídney, Australia, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Eloisa Lopez

“La pérdida es indescriptible”, dijo el rabino Levi Wolff.

Los presuntos atacantes se inspiraron en el grupo yihadista Estado Islámico, dijeron las autoridades, que calificaron el tiroteo como un acto de terrorismo antisemita.

Ya amenaza con debilitar los lazos de cohesión social en una nación multicultural.

Se han arrojado cabezas de cerdo sobre tumbas musulmanas y grupos de derecha han organizado una nueva ola de manifestaciones contra la inmigración.

La policía antidisturbios observa a un hombre judío sentado en un banco en Bondi Beach, donde miles de personas asisten a la vigilia "Luz sobre la oscuridad" en memoria de las víctimas y sobrevivientes de un tiroteo masivo mortal durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre, en Sídney, Australia, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Eloisa Lopez

Los líderes de la comunidad judía han acusado al gobierno de ignorar una creciente ola de antisemitismo.

“¿Nos sentimos seguros? Para ser sinceros, la respuesta es ‘no realmente’”, declaró el rabino Yossi Friedman a la AFP durante una ceremonia floral en memoria de las víctimas.

Inmensa valentía

Las familias en duelo exigen saber cómo los pistoleros lograron escapar.

El albañil desempleado Naveed fue detectado por la agencia de inteligencia de Australia en 2019, pero desapareció del radar después de que las autoridades consideraran que no representaba una amenaza inminente.

Sajid Akram y Naveed Akram, terroristas que asesinaron a 15 personas durante una celebración de Janucá en Sidney, Australia, este 14 de diciembre.

El gobierno ha anunciado un conjunto de medidas nacionales sobre la posesión de armas y el discurso de odio, prometiendo leyes más estrictas y penas más severas.

Albanese ha anunciado un amplio plan de recompra de armas para “sacar las armas de nuestras calles”.

Se trata de la mayor recompra de armas desde 1996, cuando Australia tomó medidas enérgicas contra las armas de fuego tras un tiroteo masivo que mató a 35 personas en Port Arthur.

Un grupo de trabajo antiterrorista está investigando por qué el dúo viajó al sur de Filipinas semanas antes del ataque.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y su esposa son abucheados a su llegada a la vigilia "Luz sobre la oscuridad" en honor a las víctimas y sobrevivientes del tiroteo masivo mortal durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre, en Sídney, Australia, el 21 de diciembre de 2025. REUTERS/Eloisa Lopez

Albanese también ordenó una revisión de la policía y los servicios de inteligencia.

Junto a los asesinatos, han surgido historias de inmensa valentía.

Los bañistas desarmados se enfrentaron a los asaltantes fuertemente armados, mientras otros protegieron a completos desconocidos o corrieron a través de los disparos para atender a los heridos.

Alex Kleytman, un sobreviviente del Holocausto de 87 años y la víctima de mayor edad, murió mientras protegía a su esposa de las balas.

(con información de AFP)

