Israel disparó un proyectil de mortero que dejó al menos 10 heridos en una zona residencial de Gaza

FOTO DE ARCHIVO. Palestinos caminan entre montones de escombros y edificios dañados durante un alto el fuego entre Israel y Hamas, en el norte de la Franja de Gaza. 19 de noviembre de 2025 (REUTERS/Mahmoud Issa)

Tropas israelíes dispararon un proyectil de mortero sobre la línea de alto al fuego hacia una zona residencial palestina en la Franja de Gaza, en el último incidente que sacude la frágil tregua con el grupo terrorista Hamas. Funcionarios de salud dijeron que al menos 10 personas resultaron heridas, y el ejército afirmó que estaba investigando.

Las fuerzas israelíes declararon que el mortero fue disparado durante una operación en el área de la “Línea Amarilla”, que fue trazada en el acuerdo y divide la mayoría de Gaza controlada por Israel del resto del territorio.

El ejército no especificó qué estaban haciendo las tropas ni si habían cruzado la línea. Indicó que el mortero se desvió de su objetivo previsto, el cual no especificó.

Fadel Naeem, director del Hospital Al-Ahli, afirmó que el hospital recibió a 10 personas heridas en el ataque en el centro de la Ciudad de Gaza, algunas de ellas en estado crítico.

No fue la primera vez desde la tregua del 10 de octubre que el fuego israelí ha causado bajas palestinas fuera de la Línea Amarilla. Funcionarios de salud palestinos (controlados por Hamas) han reportado más de 370 muertes por fuego israelí desde la tregua.

Israel ha dicho que ha abierto fuego en respuesta a violaciones de Hamas, y afirma que la mayoría de los muertos han sido terroristas de Hamas. Pero un funcionario militar israelí, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con el protocolo militar, señaló que el ejército es consciente de varios incidentes en que murieron civiles incluidos niños pequeños y una familia que viajaba en una furgoneta.

Los palestinos dicen que en algunos casos mueren civiles porque la línea está mal marcada. Israel ha estado colocando bloques amarillos para delinearla, pero en algunas áreas los bloques aún no han sido colocados.

El lunes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) encontraron armas, equipos de vigilancia y materiales bélicos pertenecientes Hamas durante operaciones recientes en la línea amarilla al este de Rafah. Entre el material interceptado se encontraban rifles tipo Kalashnikov, cohetes RPG y cámaras utilizadas por milicianos de Hamas contra las tropas israelíes, según detalló el comunicado del Ejército.

FOTO DE ARCHIVO: Dolientes en el funeral de los palestinos que, según los médicos, murieron en los ataques israelíes del sábado, en el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 23 de noviembre de 2025 (REUTERS/Mahmoud Issa/Foto de archivo)

El reporte difundido por las FDI indicó que el Equipo de Combate de la Brigada Golani, bajo la comandancia de la División de Gaza (143), ha centrado sus operaciones en la destrucción de infraestructuras subterráneas y en superficie vinculadas con actividades terroristas en la zona. Las tropas informaron haberse desplegado conforme al esquema del acuerdo de alto el fuego, aunque reconocen que seguirán actuando para eliminar cualquier “amenaza inmediata” para las fuerzas y el Estado de Israel.

La tregua debe pronto entrar en una segunda fase, pero ambas partes se acusan de violaciones. La primera fase involucró el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. La segunda supone el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, un cuerpo de gobierno tecnocrático para Gaza, el desarme de Hamás y más retiradas de tropas israelíes del territorio.

Los restos de un rehén, Ran Gvili, aún están en Gaza, y los militantes parecen estar teniendo dificultades para encontrarlos. Israel exige la devolución de los restos de Gvili antes de pasar a la segunda fase.

Hamás está pidiendo más presión internacional sobre Israel para abrir cruces fronterizos, cesar los ataques y permitir más ayuda en la franja.