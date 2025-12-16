Quiénes eran Boris y Sofia Gurman, la valiente pareja que murió al enfrentarse a los terroristas de Bondi Beach

Boris y Sofia Gurmanla valiente pareja que se enfrentó a los terroristas que atacaron en playa Bondi

La tarde del domingo en Bondi Beach, uno de los lugares más icónicos de Sídney, se transformó en el epicentro de un ataque terrorista dirigido contra la comunidad judía. Sin embargo, quienes se encontraban allí también fueron testigos de gestos extraordinarios de valentía civil, protagonizados por ciudadanos que intentaron frenar la masacre antes de que se extendiera. Entre ellos, Boris y Sofia Gurman, una pareja ruso-judía que vivía en North Bondi, se erigieron como símbolo del coraje al enfrentarse directamente a los dos atacantes armados que minutos después causarían una de las peores tragedias registradas en Australia en los últimos años.

La secuencia fue registrada por una cámara instalada en el tablero de un vehículo que circulaba por Campbell Parade. La grabación muestra el momento cuando el atacante principal, Sajid Akram, estaciona un Hyundai plateado junto a la pasarela que conecta la avenida con la playa, visible por la bandera negra casera del Estado Islámico sobre el parabrisas. Boris y Sofia Gurman, de 69 y 61 años, paseaban por la zona entre transeúntes y turistas cuando advirtieron la presencia y las intenciones del agresor.

La grabación revela la reacción inmediata de Boris Gurman al ver a Akram armado. Sin dudar, intervino y logró despojarlo de la primera arma, arrojando al atacante a la calle mientras otros buscaban cobertura detrás de una parada de autobús. Durante unos instantes, el video muestra a Boris sosteniendo la escopeta, apuntando a Akram y tratando de impedir que el atacante continuara con su plan. Sofía Gurman se sumó a la escena, ubicándose a su lado para reforzar el intento de detener al hombre armado.

Testigos y familiares recuerdan este gesto de arrojo y valentía en medio del caos. En un comunicado a Sydney Morning Herald, la familia Gurman expresó: “Estamos desconsolados por la pérdida de Boris y Sofía Gurman. En los últimos días, hemos tenido conocimiento de imágenes que muestran a Boris, con Sofía a su lado, intentando valientemente desarmar a un atacante para proteger a los demás. Esto resume quiénes eran Boris y Sofía: personas que, de forma instintiva y desinteresada, intentaban ayudar a los demás”.

El enfrentamiento, sin embargo, tuvo un desenlace fatal. Akram recuperó otro rifle y atacó de nuevo a la pareja, que fue ejecutada a quemarropa. Otra secuencia de la grabación muestra a los Gurman yacen abrazados junto al automóvil que sirvió de base para el atentado, mientras los terroristas continuaban disparando desde el puente hacia la multitud que participaba en la celebración de Janucá, la festividad judía de la Fiesta de las Luces.

Según la policía de Nueva Gales del Sur (NSW), el atentado, perpetrado por Sajid Akram y su hijo Naveed, de 24 años, provocó la muerte de un total de 15 personas, entre ellas hombres, mujeres y una niña de 10 años. Al menos 42 personas resultaron heridas, mientras que en el automóvil de los atacantes se hallaron dispositivos explosivos improvisados y una segunda bandera del Estado Islámico.

Las reacciones no tardaron en llegar. El ataque fue calificado de “terrorista” y “antisemita” por autoridades australianas, mientras que el primer ministro Anthony Albanese declaró que el objetivo eran los judíos australianos en el marco de una festividad religiosa. Albanese, en un mensaje televisado, manifestó su intención de endurecer la legislación sobre el control de armas tras confirmarse que uno de los autores del atentado tenía licencia para seis armas de fuego.

El heroísmo mostrado no fue exclusivo de los Gurman. La cobertura de Sydney Morning Herald detalla los intentos de otros ciudadanos por detener o dificultar la acción de los atacantes. Ahmed al Ahmed, identificado por medios locales como un vendedor de fruta, enfrentó a Akram a pocos metros de donde cayeron los Gurman, resultando gravemente herido pero logrando desarmar al agresor. Reuven Morrison fue otro de los vecinos que, sin armas, lanzó ladrillos a los agresores. Morrison perdió la vida en el acto, intentando proteger a quienes escapaban del tiroteo.