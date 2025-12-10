María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz por su permanente lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro

(Enviado especial a Oslo, Noruega) Tras recibir el premio Nobel de la Paz por su incansable lucha para terminar con la dictadura venezolana, María Corina Machado aterrizará esta madrugada en Noruega para completar una agenda oficial que incluye la visita al Parlamento y al primer ministro Jonas Gahr Støre.

Pero antes de estas actividades protocolares asignadas por el Comité del Premio Nobel, María Corina Machado terminará con su clandestinidad política y ofrecerá un discurso en los balcones del Grand Hotel, ubicado en el corazón de Oslo.

Desde ese lugar, Ana Corina Sosa Machado -hija de la líder política-, salió este miércoles para saludar a los cientos de militantes venezolanos que no paran de sonreír cuando recuerdan que María Corina Machado recibió el premio Nobel y vuela rumbo a Noruega.

Ana Corina Sosa Machado saluda a los militantes desde el balcón del Grand Hotel, tras recibier en nombre su madre María Corina Machado el premio Nobel de la Paz

María Corina Machado tenía intenciones de llegar hoy a Oslo, pero el operativo que permitió saliera sin un rasguño desde Venezuela sufrió complicaciones que hicieron imposible que arribara antes de la ceremonia de premiación formalizada en el histórico City Hall.

Para llegar esta madrugada a Oslo, María Corina Machado salió de Venezuela en barco rumbo a Curazao, y desde ahí abordó un avión privado bajo estrictas medidas de seguridad.

Era martes, y pocos conocían en Oslo que la líder opositora había puesto en juego su vida para cumplir con la promesa de asistir a la premiación del Nobel de la Paz.

Cuando llegue al Grand Hotel, muy cercano a una feria navideña y una Rueda de la Fortuna, María Corina Machado se reencontrará con su familia. Hace meses que pasa sus horas en la clandestinidad, frente al pedido detención ilegal que ordenó Nicolás Maduro.

Y una vez que termine con este capitulo personal, la principal opositora al régimen caribeño abrirá las puertas del balcón principal que da sobre la calle Karl Johans para recuperar el contacto directo con sus militantes y seguidores.

Los militantes que pese al frío ya hacen guardia frente al Grand Hotel, esperan que María Corina Machado insista con la línea política e histórica del discurso que fue leído por su hija en la ceremonia de premiación del Nobel.

“He venido a contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Esa marcha me trae hoy aquí, como una voz entre millones de venezolanos que se han levantado una vez más para reclamar el destino que siempre les ha pertenecido”, escribió la líder opositora, en un discurso que ya está en la historia de América Latina, tras ser leído por Ana Corina Sosa.

Y añadió: “Venezuela nació de la audacia, moldeada por una fusión de pueblos y culturas. De España heredamos una lengua, una fe y una cultura que se hermanaron con nuestras raíces ancestrales indígenas y africanas”, recordó María Corina Machado

Cientos de militantes venezolanos se reunieron frente al Grand Hotel para esperar el discurso de María Corina Machado

María Corina permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras la decisión del régimen de Nicolás Maduro de multiplicar las órdenes de captura contra integrantes de su movimiento político.

Maduro preservó su poder haciendo fraude electoral contra el presidente electo Edmundo González Urrutia, y forzando la clandestinidad de María Corina Machado, que fue acusada sin evidencias de tramar una conspiración contra el dictador de Venezuela.

Ahora, en Oslo, María Corina Machado recuperará la libertad, aunque sea por unos días. Esta noche la dirigente opositora dormirá sin sobresaltos y muy cerca de su familia y sus amigos.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Mientras tanto, Donald Trump aprieta el lazo sobre Nicolás Maduro y su nomenclatura. Estados Unidos ya no sólo hunde barcos vinculados al narcotráfico, sino que también avanzó sobre la logística naviera que trafica petróleo ilegal para financiar a la dictadura.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de ​​hecho, el más grande jamás incautado”, reveló el presidente de los Estados Unidos.

Y completó con una advertencia: “Están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante”.