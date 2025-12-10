Mundo

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

La líder opositora de Venezuela aterrizará en Noruega y bajo estrictas medidas de seguridad, se moverá a un hotel céntrico, donde se reencontrará con sus militantes, familiares y aliados políticos tras recibir el Premio Nobel de la Paz

Guardar
María Corina Machado, premio Nobel
María Corina Machado, premio Nobel de la Paz por su permanente lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro

(Enviado especial a Oslo, Noruega) Tras recibir el premio Nobel de la Paz por su incansable lucha para terminar con la dictadura venezolana, María Corina Machado aterrizará esta madrugada en Noruega para completar una agenda oficial que incluye la visita al Parlamento y al primer ministro Jonas Gahr Støre.

Pero antes de estas actividades protocolares asignadas por el Comité del Premio Nobel, María Corina Machado terminará con su clandestinidad política y ofrecerá un discurso en los balcones del Grand Hotel, ubicado en el corazón de Oslo.

Desde ese lugar, Ana Corina Sosa Machado -hija de la líder política-, salió este miércoles para saludar a los cientos de militantes venezolanos que no paran de sonreír cuando recuerdan que María Corina Machado recibió el premio Nobel y vuela rumbo a Noruega.

Ana Corina Sosa Machado saluda a los militantes
Ana Corina Sosa Machado saluda a los militantes desde el balcón del Grand Hotel, tras recibier en nombre su madre María Corina Machado el premio Nobel de la Paz

María Corina Machado tenía intenciones de llegar hoy a Oslo, pero el operativo que permitió saliera sin un rasguño desde Venezuela sufrió complicaciones que hicieron imposible que arribara antes de la ceremonia de premiación formalizada en el histórico City Hall.

Para llegar esta madrugada a Oslo, María Corina Machado salió de Venezuela en barco rumbo a Curazao, y desde ahí abordó un avión privado bajo estrictas medidas de seguridad.

Era martes, y pocos conocían en Oslo que la líder opositora había puesto en juego su vida para cumplir con la promesa de asistir a la premiación del Nobel de la Paz.

Cuando llegue al Grand Hotel, muy cercano a una feria navideña y una Rueda de la Fortuna, María Corina Machado se reencontrará con su familia. Hace meses que pasa sus horas en la clandestinidad, frente al pedido detención ilegal que ordenó Nicolás Maduro.

Y una vez que termine con este capitulo personal, la principal opositora al régimen caribeño abrirá las puertas del balcón principal que da sobre la calle Karl Johans para recuperar el contacto directo con sus militantes y seguidores.

Los militantes que pese al frío ya hacen guardia frente al Grand Hotel, esperan que María Corina Machado insista con la línea política e histórica del discurso que fue leído por su hija en la ceremonia de premiación del Nobel.

He venido a contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Esa marcha me trae hoy aquí, como una voz entre millones de venezolanos que se han levantado una vez más para reclamar el destino que siempre les ha pertenecido”, escribió la líder opositora, en un discurso que ya está en la historia de América Latina, tras ser leído por Ana Corina Sosa.

Y añadió: “Venezuela nació de la audacia, moldeada por una fusión de pueblos y culturas. De España heredamos una lengua, una fe y una cultura que se hermanaron con nuestras raíces ancestrales indígenas y africanas”, recordó María Corina Machado

Cientos de militantes venezolanos se
Cientos de militantes venezolanos se reunieron frente al Grand Hotel para esperar el discurso de María Corina Machado

María Corina permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras la decisión del régimen de Nicolás Maduro de multiplicar las órdenes de captura contra integrantes de su movimiento político.

Maduro preservó su poder haciendo fraude electoral contra el presidente electo Edmundo González Urrutia, y forzando la clandestinidad de María Corina Machado, que fue acusada sin evidencias de tramar una conspiración contra el dictador de Venezuela.

Ahora, en Oslo, María Corina Machado recuperará la libertad, aunque sea por unos días. Esta noche la dirigente opositora dormirá sin sobresaltos y muy cerca de su familia y sus amigos.

Donald Trump, presidente de los
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Mientras tanto, Donald Trump aprieta el lazo sobre Nicolás Maduro y su nomenclatura. Estados Unidos ya no sólo hunde barcos vinculados al narcotráfico, sino que también avanzó sobre la logística naviera que trafica petróleo ilegal para financiar a la dictadura.

Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero enorme, muy grande; de ​​hecho, el más grande jamás incautado”, reveló el presidente de los Estados Unidos.

Y completó con una advertencia: “Están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante”.

Temas Relacionados

María Corina MachadoPremio Nobel de la PazOsloAna María SosaNicolás MaduroVenezuela

Últimas Noticias

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

La cúpula del grupo terrorista palestino calificó la desmilitarización como “inaceptable” y acusó a Israel de incumplir la primera fase del alto el fuego

Hamas acepta “congelar” sus armas

Cómo la caza redujo el tamaño de los mamíferos en un 98% y transformó la historia de la megafauna mundial

Las investigaciones muestran el rol humano en la extinción de especies gigantes y la reducción del peso promedio de los mamíferos. Las claves de la recuperación reciente de diversos animales de gran tamaño demuestran que aún es posible revertir esta tendencia

Cómo la caza redujo el

Israel habilitó el cruce fronterizo entre Jordania y Cisjordania para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

El paso Allenby permanecía cerrado desde septiembre tras un ataque en el que murieron dos militares israelíes

Israel habilitó el cruce fronterizo

Google incorpora a Infobae a su programa global de inteligencia artificial para medios

El gigante tecnológico suma al líder hispanohablante de noticias junto a Der Spiegel, The Guardian, Folha de S.Paulo y The Washington Post a su colaboración con nuevas herramientas

Google incorpora a Infobae a

Daniel Noboa celebró el Nobel de la Paz a María Corina Machado como símbolo del “despertar” democrático en la región

El presidente de Ecuador acompañó la ceremonia en Oslo y subrayó el valor del premio como un respaldo a la libertad y la dignidad en América Latina

Daniel Noboa celebró el Nobel
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rutina de cuerpo completo en

Rutina de cuerpo completo en tan solo 20 minutos que puedes realizar en casa y sin equipo

Removedor de tinte casero: este remedio natural nutre y elimina el color sin dañarlo

“No son inspectores”: ATU aclaró que extorsionadores de transportistas detenidos por la PNP no son sus trabajadores

Corte Suprema confirmó la condena de 21 años contra el exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco: esto encontró el alto tribunal

Análisis forense de dispositivos incautados a alias Calarcá abrió seis líneas de investigación

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos aplicará un nuevo

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

La gran hipocresía de algunos ‘demócratas’

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

Cómo la caza redujo el tamaño de los mamíferos en un 98% y transformó la historia de la megafauna mundial

El Supremo electo en México destaca una mayor resolución de casos en primeros cien días

ENTRETENIMIENTO

Una red de cuentas falsas

Una red de cuentas falsas impulsó las acusaciones de simbolismo nazi contra Taylor Swift, según una nueva investigación

Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”

Jeffrey Garcia, la voz de Sheen en “Jimmy Neutrón”, murió tras graves complicaciones de salud

Médico implicado en la muerte de Matthew Perry reveló que ahora trabaja como conductor de Uber

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas