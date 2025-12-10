Mundo

Bombarderos rusos se unieron a las maniobras del régimen chino cerca de Japón en medio del aumento de la hostilidad de Beijing

De acuerdo con la cartera de Defensa japonesa, dos bombarderos rusos Tu-95 con capacidad nuclear volaron desde el Mar de Japón hacia el Mar de China Oriental, donde se unieron a dos bombarderos chinos H-6, realizando lo que describieron como un “vuelo conjunto de larga distancia” en el Pacífico

Guardar
Un bombardero estratégico ruso Tu-95MS
Un bombardero estratégico ruso Tu-95MS con capacidad nuclear recibe combustible en el aire durante una patrulla sobre el mar de Bering (Ministerio de Defensa ruso/REUTERS)

Japón desplegó aviones de combate para monitorear las patrullas conjuntas realizadas por las fuerzas aéreas de Rusia y China en su espacio aéreo, según anunció el Ministerio de Defensa japonés en la noche del martes, en medio de crecientes tensiones entre Tokio y Beijing

De acuerdo con la cartera de Defensa, dos bombarderos rusos Tu-95 con capacidad nuclear volaron desde el Mar de Japón hacia el Mar de China Oriental, donde se unieron a dos bombarderos chinos H-6, realizando lo que describieron como un “vuelo conjunto de larga distancia” en el Pacífico.

El ministerio agregó que cuatro cazas chinos J-16 se sumaron a los bombarderos mientras realizaban un vuelo de ida y vuelta entre las islas Okinawa y Miyako, utilizando el Estrecho de Miyako—aguas internacionales—como parte de su trayecto. Al mismo tiempo, las fuerzas japonesas detectaron actividad militar rusa separada en el Mar de Japón, que incluía una aeronave de alerta temprana A-50 y dos cazas Su-30.

La patrulla conjunta “no solo marca una expansión e intensificación de la actividad alrededor de Japón, sino que también es un claro intento de demostrar su autoridad frente a Japón, lo que supone una grave preocupación para la seguridad”, sostuvo este miércoles el ministro de Defensa japonés Shinjiro Koizumi en la red social X.

Los medios estatales rusos informaron que la patrulla conjunta ruso-china cerca de Japón duró ocho horas, citando al Ministerio de Defensa ruso. Por su parte, el ejército de Corea del Sur también reportó el martes que un grupo compuesto por siete aeronaves rusas y dos chinas entró en su zona de defensa aérea.

El ministro de Defensa de
El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, habla durante una conferencia de prensa (Kazuhiro Nogi/REUTERS)

El domingo, Tokio afirmó que Aviones J-15 lanzados desde el portaaviones chino Liaoning activaron los sistemas de radar sobre aeronaves japonesas F-15, una versión que Beijing descartó. A través del portavoz militar, Wang Xuemeng, China acusó a Japón de aproximarse a sus ejercicios y “difamar” las operaciones chinas.

Koizumi comentó en X el domingo pasado que “las operaciones conjuntas ruso-chinas fueron claramente una demostración de fuerza contra nuestra nación, lo cual es una seria preocupación para nuestra seguridad nacional”. Koizumi señaló que los aviones de combate japoneses “implementaron estrictamente las medidas de identificación de defensa aérea” en respuesta.

Responderemos con determinación y calma para mantener la paz y la estabilidad en la región”, sostuvo el domingo el funcionario, junto a su homólogo australiano, Richard Marles, tras mantener un encuentro en la capital nipona.

El aumento de la actividad militar china cerca de Japón surge luego de las declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien sostuvo que Tokio podría responder ante cualquier acción militar china contra Taiwán que amenace la seguridad de Japón.

La profundización de la cooperación militar entre Rusia y China incluyó ejercicios conjuntos de defensa antimisiles en territorio ruso y maniobras navales con fuego real en el Mar de China Meridional.

Bombarderos estratégicos rusos sobrevuelan el Mar de Japón, dice el Ministerio de Defensa ruso

En agosto, bombarderos estratégicos de las Fuerzas Aeroespaciales rusas ya habían efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales del mar de Japón. “Portamisiles estratégicos de largo alcance Tu-95MS realizaron un vuelo en el espacio aéreo sobre aguas neutrales del mar de Japón”, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado publicado en Telegram junto a un video del sobrevuelo.

Los bombarderos fueron escoltados por cazas Su-35 y Su-30sm, informó el comunicado militar, que detalló que la misión duró más de seis horas.

Desde Defensa se destacaron que “todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo” La misión de patrullaje reportada el 19 de agosto fue la segunda en menos de 24 horas: el día anterior, bombarderos estratégicos rusos realizaron una operación similar sobre las aguas del mar de Barents.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaTokioBeijingRusiaMoscúJapónChinabombarderos

Últimas Noticias

El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó la recuperación de parte de la ciudad de Pokrovsk

Oleksandr Syrskyi adelantó que se espera aumentar el número de tropas ucranianas desplegadas en la zona, aunque confirmó que las unidades ucranianas se retiraron de posiciones ubicadas a 5 y 7 kilómetros de Pokrovsk ante el avance ruso, señalando que la permanencia en esa área ya no era sostenible

El comandante de las Fuerzas

La ONU hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para recaudar fondos frente a la crisis humanitaria

“Nos reunimos en tiempos muy difíciles. Las necesidades humanitarias aumentan. Las crisis se multiplican. Y el sistema humanitario se está quedando sin recursos, con millones de vidas en juego”, expresó el secretario general, António Guterres

La ONU hizo un llamado

De la Fuente-Núñez, la médica que lidera la lucha contra el edadismo, la única discriminación que todos ejercemos y sufrimos a lo largo de la vida

La experta en envejecimiento saludable y consultora internacional destaca el valor de los proyectos intergeneracionales para transformar actitudes y reducir prejuicios sociales

De la Fuente-Núñez, la médica

Trump afirmó que planea “hacer una llamada telefónica” para intervenir en los nuevos enfrentamientos entre Tailandia y Camboya

Durante un discurso en Pensilvania, el mandatario estadounidense afirmó que va a “detener una guerra entre dos países muy poderosos”

Trump afirmó que planea “hacer

Más de 500.000 evacuados en Tailandia y Camboya tras el nuevo estallido del conflicto fronterizo

El conflicto entre los dos países del Sudeste Asiático deriva de la disputa por la demarcación colonial de su frontera de 800 kilómetros (500 millas). Las tensiones incluyen reclamos superpuestos sobre templos históricos, cuyos alrededores registraron choques militares durante los últimos años

Más de 500.000 evacuados en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Supremo niega la nacionalidad

El Supremo niega la nacionalidad española a un apátrida nacido en Barcelona y criado en Inglaterra porque “no la solicitó en tres décadas”

Antelm Pujol, doctor: “A los 40 años, el 40% de los hombres tiene disfunción eréctil”

Las revistas del corazón esta semana: la ruina económica de Fedra Lorente y el ‘solitario’ cumpleaños del hijo de Alejandra Rubio sin sus abuelas

La Justicia condena a una doctora de una clínica privada de Madrid a indemnizar con 56.000 euros a una madre por no detectar los defectos en el feto antes de nacer

Russell Crowe critica duramente ‘Gladiator 2′: “No entendieron lo que hizo especial la primera película”

INFOBAE AMÉRICA
La Cámara de Diputados de

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para rebajar la pena por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro

El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó la recuperación de parte de la ciudad de Pokrovsk

La ONU hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para recaudar fondos frente a la crisis humanitaria

El gobierno de Bolivia restableció las relaciones diplomáticas con Israel

De la Fuente-Núñez, la médica que lidera la lucha contra el edadismo, la única discriminación que todos ejercemos y sufrimos a lo largo de la vida

ENTRETENIMIENTO

Dick Van Dyke revela cómo

Dick Van Dyke revela cómo dejó sus adicciones y llega a los 100 años

Gwyneth Paltrow revela el impacto emocional de ganar el Oscar hace más de 25 años

El extraordinario cambio físico de Billy Gardell, la estrella de “Mike & Molly”, tras perder 77 kilos

De qué trata “El precio de una confesión”: venganza y suspenso en el nuevo kdrama de Kim Go-eun para maratonear en Netflix

Netflix reafirma su plan de adquirir Warner Bros en medio de la ofensiva de Paramount: “Lo sacaremos adelante”