Netanyahu prometió el desarme de Hamas pese a las dudas sobre la fuerza internacional en Gaza: “Al final se hará”

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habla con los medios de comunicación durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Friedrich Merz (no en la foto) en Jerusalén el domingo 7 de diciembre de 2025. Ariel Schalit/Pool vía REUTERS

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expresó el domingo su escepticismo sobre la capacidad de una fuerza multinacional para desarmar a Hamas en Gaza, aunque prometió que el desarme del grupo terrorista se concretará de una forma u otra.

Las declaraciones, realizadas durante un encuentro con embajadores israelíes en Jerusalén, se produjeron después de que Netanyahu anunciara más temprano que la primera fase del alto el fuego en la Franja de Gaza está casi completa. La segunda fase, según el plan de 20 puntos para Gaza presentado por el presidente estadounidense Donald Trump, establece los arreglos de gobernanza para el enclave.

El plan prevé el desarme de Hamas, la administración de los asuntos de Gaza por parte de un organismo tecnocrático palestino y el despliegue de una fuerza multinacional mientras las Fuerzas de Defensa de Israel se retiran. Israel ha exigido el desarme de Hamas como condición para avanzar con el plan.

En sus comentarios a los embajadores, Netanyahu sugirió que la fuerza multinacional, denominada Fuerza Internacional de Estabilización, podría no ser capaz de obligar al grupo terrorista a entregar sus armas.

“En la segunda fase, avanzamos hacia el desarme y la desmilitarización”, dijo, agregando que respondió “Adelante” cuando le presentaron la idea de la fuerza multinacional.

“Sabemos que hay ciertas misiones que esta fuerza podría realizar”, continuó. “Hay ciertas cosas que no pueden hacer, tal vez la tarea principal que no pueden hacer, pero veremos”.

Sin embargo, prometió que Hamas sería desarmado, repitiendo una frase que ha usado múltiples veces al discutir el desarme: “Podemos hacerlo de la manera fácil o difícil, pero al final se hará”.

Terroristas de Hamas durante las operaciones de búsqueda de los restos de rehenes israelíes en la Ciudad de Gaza.REUTERS/Dawoud Abu Alkas

El desarme ha demostrado ser uno de los temas más difíciles en las negociaciones sobre la segunda fase del plan para Gaza. Hamas ha prometido previamente no entregar sus armas, aunque el domingo uno de sus altos funcionarios, Bassem Naim, dijo que el grupo terrorista está dispuesto a discutir “congelar o almacenar” sus armas durante un período de años como parte de un proceso orientado hacia el establecimiento de un estado palestino.

Pero Naim señaló que la fuerza multinacional no podría ser la encargada de desarmar a Hamas. “Damos la bienvenida a una fuerza de la ONU cerca de las fronteras, supervisando el acuerdo de alto el fuego, informando sobre violaciones, previniendo cualquier tipo de escalada”, dijo a The Associated Press. “Pero no aceptamos que estas fuerzas tengan ningún tipo de mandato que las autorice a actuar o implementarse dentro de los territorios palestinos”.

Mientras tanto, funcionarios israelíes y qataríes se reunieron el domingo en Nueva York, según reportes, en el primero de una serie de encuentros trilaterales organizados por el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien busca reparar los lazos dañados por el fallido ataque israelí de septiembre contra oficinas de Hamas en Qatar.

Según Axios, que citó a fuentes anónimas, la reunión fue organizada por Witkoff y contó con la presencia del jefe del Mossad, David Barnea, y un alto funcionario qatarí. Fue el encuentro de más alto nivel entre los países desde el ataque.

El jefe del Mossad David Barnea. (REUTERS/Amir Cohen)

Qatar e Israel no tienen relaciones diplomáticas, aunque Doha ha desempeñado un papel clave en la mediación con Hamas y mantiene una estrecha relación con Estados Unidos, especialmente bajo el presidente Trump.

Según las fuentes citadas en el reporte, Witkoff estableció un mecanismo para “mejorar la coordinación, mejorar la comunicación, resolver quejas mutuas y fortalecer los esfuerzos colectivos para prevenir amenazas”.

La reunión del domingo probablemente se centró en llevar el alto el fuego de Gaza a su segunda fase, casi dos meses después de ser asegurado a principios de octubre.

En una conferencia de prensa más temprano el domingo con el canciller alemán Friedrich Merz, Netanyahu dijo que la primera fase del alto el fuego en Gaza está “casi” completa y que espera que la siguiente etapa comience pronto.. El alto el fuego estipulaba que Hamas liberara a todos los rehenes, vivos y fallecidos. Los restos de un rehén asesinado, Ran Gvili, todavía están retenidos en Gaza, y Netanyahu ha prometido ver su cuerpo devuelto a Israel.

Netanyahu dijo que discutiría la fase dos del plan con Trump durante su visita a la Casa Blanca a finales de este mes.

El presidente Donald Trump conversa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén (Evan Vucci/Pool vía REUTERS/Archivo)

En su discurso a los diplomáticos, Netanyahu descartó informes de medios de que ciertos acuerdos de paz no pueden ocurrir sin que Israel haga cosas primero, una probable referencia a la demanda saudita de que Israel se comprometa con un eventual estado palestino.

“Las oportunidades están ahí debido a los cambios tectónicos que hicimos en el equilibrio de poder en Medio Oriente”, dijo.

También hizo referencia a su filosofía de “paz a través de la fuerza”.

“Israel es más fuerte que nunca”, afirmó Netanyahu. “Es una superpotencia, ciertamente regional. En varios campos, es una potencia mundial”.

La segunda fase del acuerdo también se refiere al establecimiento de mecanismos de gobernanza y seguridad que serán responsables de administrar Gaza después de la guerra en lugar de Hamas. Un funcionario estadounidense indicó que mientras Estados Unidos busca anunciar la transición para fin de año, el proceso puede no finalizarse para entonces, ya que los mediadores aún no han asegurado acuerdos de Hamas sobre su renuncia al poder y desarme.