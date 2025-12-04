Mundo

Trump aseguró que Putin dio señales de querer acabar la guerra en Ucrania tras una “muy positiva” reunión en el Kremlin

El mandatario estadounidense dijo que sus representantes sintieron disposición en Moscú para avanzar hacia el cese de hostilidades, aunque aún no se registran avances concretos

Guardar
Los enviados estadounidenses Witkoff y
Los enviados estadounidenses Witkoff y Kushner participaron en una extensa reunión con Putin en Moscú (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “muy positiva” la reunión que sus enviados especiales mantuvieron en Moscú con el líder ruso Vladímir Putin para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

El encuentro, celebrado el martes en el Kremlin, se prolongó durante cinco horas e incluyó la participación de Steve Witkoff, representante de la Casa Blanca, Jared Kushner, asesor presidencial y yerno de Trump, además del presidente ruso.

Trump destacó que la delegación estadounidense percibió una clara disposición de Putin para alcanzar una solución al conflicto armado. “Ayer tuvieron una reunión muy buena con el presidente Putin”, afirmó Trump. De acuerdo con el mandatario, sus enviados le transmitieron que el líder del Kremlin dejó la impresión de desear una salida negociada a la contienda.

“Su impresión fue que le gustaría que la guerra terminara”, declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Donald Trump calificó de “muy
Donald Trump calificó de “muy positiva” la reunión entre sus enviados y Vladímir Putin en Moscú (Reuters)

La evaluación estadounidense indica que el Kremlin mostró apertura a considerar opciones para un acuerdo, aunque la ronda finalizó sin avances concretos ni compromisos definidos.

“Puedo decirles que tuvieron una reunión bastante buena con Putin. (...) Si fuera presidente, esa guerra nunca habría ocurrido. Es algo terrible, pero creo que ayer tuvieron una muy buena reunión. Veremos qué pasa”, explicó Trump, subrayando que persisten pasos importantes para alcanzar un entendimiento.

Trump evitó prever resultados inmediatos y remarcó: “Se necesitan a dos personas para bailar un tango”.

Según los testimonios recogidos por medios como UNN, el aspecto más importante fue la percepción de que Putin estaría dispuesto a negociar el fin de los combates.

Según el Kremlin, Putin no
Según el Kremlin, Putin no rechazó en su totalidad las propuestas de Estados Unidos (Reuters)

El presidente estadounidense reiteró que bajo su administración nunca habría comenzado una guerra de esta magnitud, una declaración reiterada en apariciones públicas recientes.

Trump indicó que Moscú estaría
Trump indicó que Moscú estaría más interesado en comerciar con Estados Unidos que en prolongar el conflicto (Reuters)

Por su parte, la delegación rusa reconoció públicamente las profundas diferencias que persisten en temas clave de la agenda bilateral, según reveló EFE.

Al finalizar el extenso encuentro, Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, informó que no han logrado un compromiso, pero no están más lejos que antes. Además, matizó que la cita resultó “útil, constructiva y sustancial”, aunque persisten diferencias sobre el estatus del Donbás, las garantías de seguridad y la política de reparación tras la guerra.

Yuri Ushakov reconoció que no
Yuri Ushakov reconoció que no se alcanzó un compromiso en la última ronda de negociaciones (Reuters)

En el centro de la discusión figuran las demandas rusas de que Ucrania renuncie oficialmente a ingresar en la OTAN y acepte una nueva delimitación territorial en el este del país. Estas posiciones enfrentaron el rechazo de la delegación estadounidense y del bloque europeo, que exigen sólidas garantías para Kiev y mecanismos de compensación por la guerra.

El intercambio incluyó tensiones con socios europeos. En declaraciones de Putin, acusó a Francia, Alemania y Reino Unido de “bloquear el proceso de paz” y obstaculizar tanto la agenda negociadora como una posible cumbre entre Trump y el presidente ruso. Según el Kremlin, las propuestas europeas buscan únicamente justificar un rechazo ruso y alargar el conflicto.

(Con información de Europa Press, EFE, AFP)

Temas Relacionados

Donald TrumpVladimir PutinGuerra Ucrania-Rusia

Últimas Noticias

Israel y Líbano retomaron los contactos civiles tras más de 40 años bajo supervisión de la ONU

El encuentro, celebrado en la sede de la fuerza de paz en Naqura, abordó mecanismos para vigilar el alto el fuego y explorar futuras vías de cooperación económica

Israel y Líbano retomaron los

Ucrania confirmó contactos con el enviado de Trump tras su reunión con Putin y reafirmó que el proceso de paz sigue en marcha

El canciller Andri Sibiga señaló que Steve Witkoff retomó el contacto con Kiev para evaluar los avances tras la cita de cinco horas en el Kremlin

Ucrania confirmó contactos con el

Netanyahu convocó de urgencia a su gabinete tras el ataque en Rafah que dejó cuatro soldados israelíes heridos

“Israel responderá en consecuencia”, advirtió el primer ministro tras una emboscada terrorista en el sur de la Franja de Gaza

Netanyahu convocó de urgencia a

Estados Unidos desplegó su primer escuadrón de drones kamikaze en Medio Oriente

El Grupo de Trabajo Scorpion Strike fue creado para acelerar el desarrollo y la entrega de naves no tripuladas de bajo costo capaces de atacar objetivos enemigos de forma autónoma

Estados Unidos desplegó su primer

Polonia ordenó la ilegalización del Partido Comunista por incompatibilidad con la Constitución

El fallo judicial argumenta que la formación defendía ideas vinculadas al totalitarismo y glorificaba a responsables de crímenes históricos, prohibidos por la legislación polaca

Polonia ordenó la ilegalización del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Contralor rechazó el carácter “reservado”

Contralor rechazó el carácter “reservado” de la información sobre la compra de aviones Gripen: “No existe ese tema”

María Fernanda Cabal se fue contra Petro por otorgar una nueva oportunidad al ELN para construir la paz: “Los colombianos los queremos en cárcel”

Beca Benito Juárez 2025: quiénes serán los últimos en recibir el pago de diciembre

Descubren entierros prehispánicos y objetos aztecas en predio de La Lagunilla

El reproche de la hija de una víctima de Pablo Escobar: “Mi padre está en el mismo cementerio… A él le llevan regalos”

INFOBAE AMÉRICA
Dimite el ministro de Defensa

Dimite el ministro de Defensa de Nigeria en plena emergencia nacional por la ola de secuestros

La FIL de Guadalajara (México) homenajea a Carmen Balcells con Mendoza y Riera

EEUU anuncia que RDC y Ruanda firmarán un acuerdo de paz el jueves en la Casa Blanca

EEUU confirma y defiende el segundo ataque contra una embarcación en el Caribe tras observar supervivientes

Expertos buscan un nuevo sonido para evitar atropellos con los vehículos eléctricos

ENTRETENIMIENTO

Dakota Johnson analiza su carrera:

Dakota Johnson analiza su carrera: “Tengo una relación de amor y odio con la actuación”

Sharon Osbourne dedicó un amoroso mensaje a Ozzy Osbourne en su primer cumpleaños póstumo

Una carta, dos magos y la promesa de una nueva aventura: así se vive el recambio de protagonistas en Harry Potter

Un médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perry tras una sobredosis de ketamina

Miss Haití exige investigación contra Miss Universo tras declaraciones de Fátima Bosch defendiendo al certamen