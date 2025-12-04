Trump aseguró que Putin dio señales de querer acabar la guerra en Ucrania tras una “muy positiva” reunión en el Kremlin

Los enviados estadounidenses Witkoff y Kushner participaron en una extensa reunión con Putin en Moscú (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “muy positiva” la reunión que sus enviados especiales mantuvieron en Moscú con el líder ruso Vladímir Putin para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

El encuentro, celebrado el martes en el Kremlin, se prolongó durante cinco horas e incluyó la participación de Steve Witkoff, representante de la Casa Blanca, Jared Kushner, asesor presidencial y yerno de Trump, además del presidente ruso.

Trump destacó que la delegación estadounidense percibió una clara disposición de Putin para alcanzar una solución al conflicto armado. “Ayer tuvieron una reunión muy buena con el presidente Putin”, afirmó Trump. De acuerdo con el mandatario, sus enviados le transmitieron que el líder del Kremlin dejó la impresión de desear una salida negociada a la contienda.

“Su impresión fue que le gustaría que la guerra terminara”, declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Donald Trump calificó de “muy positiva” la reunión entre sus enviados y Vladímir Putin en Moscú (Reuters)

La evaluación estadounidense indica que el Kremlin mostró apertura a considerar opciones para un acuerdo, aunque la ronda finalizó sin avances concretos ni compromisos definidos.

“Puedo decirles que tuvieron una reunión bastante buena con Putin. (...) Si fuera presidente, esa guerra nunca habría ocurrido. Es algo terrible, pero creo que ayer tuvieron una muy buena reunión. Veremos qué pasa”, explicó Trump, subrayando que persisten pasos importantes para alcanzar un entendimiento.

Trump evitó prever resultados inmediatos y remarcó: “Se necesitan a dos personas para bailar un tango”.

Según los testimonios recogidos por medios como UNN, el aspecto más importante fue la percepción de que Putin estaría dispuesto a negociar el fin de los combates.

Según el Kremlin, Putin no rechazó en su totalidad las propuestas de Estados Unidos (Reuters)

El presidente estadounidense reiteró que bajo su administración nunca habría comenzado una guerra de esta magnitud, una declaración reiterada en apariciones públicas recientes.

Trump indicó que Moscú estaría más interesado en comerciar con Estados Unidos que en prolongar el conflicto (Reuters)

Por su parte, la delegación rusa reconoció públicamente las profundas diferencias que persisten en temas clave de la agenda bilateral, según reveló EFE.

Al finalizar el extenso encuentro, Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, informó que no han logrado un compromiso, pero no están más lejos que antes. Además, matizó que la cita resultó “útil, constructiva y sustancial”, aunque persisten diferencias sobre el estatus del Donbás, las garantías de seguridad y la política de reparación tras la guerra.

Yuri Ushakov reconoció que no se alcanzó un compromiso en la última ronda de negociaciones (Reuters)

En el centro de la discusión figuran las demandas rusas de que Ucrania renuncie oficialmente a ingresar en la OTAN y acepte una nueva delimitación territorial en el este del país. Estas posiciones enfrentaron el rechazo de la delegación estadounidense y del bloque europeo, que exigen sólidas garantías para Kiev y mecanismos de compensación por la guerra.

El intercambio incluyó tensiones con socios europeos. En declaraciones de Putin, acusó a Francia, Alemania y Reino Unido de “bloquear el proceso de paz” y obstaculizar tanto la agenda negociadora como una posible cumbre entre Trump y el presidente ruso. Según el Kremlin, las propuestas europeas buscan únicamente justificar un rechazo ruso y alargar el conflicto.

(Con información de Europa Press, EFE, AFP)