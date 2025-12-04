Israel envió una delegación a El Cairo para acelerar la recuperación de los restos del último rehén en manos de Hamas

Imagen de archivo: Una fotografía del rehén asesinado Ran Gvili, cuyos restos están retenidos por Hamas en la Franja de Gaza, se expuso durante una protesta que exige el regreso de los rehenes fallecidos retenidos en Gaza, en Tel Aviv, Israel, el 29 de noviembre de 2025 (Foto AP/Mahmoud Illean)

Una delegación de Israel, liderada por el coordinador para los secuestrados y desaparecidos, Gal Hirsch, sostuvo este jueves en El Cairo encuentros con mediadores diplomáticos para acelerar la devolución de los restos del último rehén retenido por el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, el policía Ran Gvili.

La iniciativa, dada a conocer en un comunicado emitido por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, reunió además a efectivos militares, miembros de la Agencia de Seguridad de Israel (ISA), y representantes del Mossad. El documento destacó que, tras las conversaciones desarrolladas en la capital egipcia, se acordó intensificar los esfuerzos para materializar la recuperación de los rehenes y desaparecidos restantes.

Simultáneamente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron este jueves la identificación de los restos del rehén entregado el miércoles por Hamas y Yihad Islámica. Los restos corresponden al ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak. Según informaron las FDI a través de su canal oficial en Telegram, Rinthalak tenía 42 años y desempeñaba tareas agrícolas en el kibutz Beeri, donde fue asesinado el 7 de octubre de 2023, antes de que su cuerpo fuera llevado a Gaza.

En paralelo, las autoridades israelíes identificaron a Gvili como el último rehén fallecido cuyo cuerpo sigue en poder de las milicias palestinas. Gvili, de 24 años, fue miembro de la policía israelí y resultó mortalmente herido mientras se enfrentaba a combatientes de Hamas durante el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Alumim. Las autoridades confirmaron su muerte oficialmente cuatro meses después del asalto. El gobierno israelí hizo público que la delegación enviada a Egipto tenía el mandato de asegurar el “regreso inmediato” del cuerpo de Gvili, según detalló la oficina de Netanyahu.

“Por orden del primer ministro Netanyahu, esta mañana partió hacia El Cairo una delegación encabezada por el coordinador del Servicio de Seguridad de Israel, Gal Hirsch, quien mantuvo conversaciones con los mediadores con el objetivo de lograr el regreso inmediato del último secuestrado, el difunto sargento Ran Gvili”, afirmó la nota oficial. El texto concluyó señalando que, al término de la reunión, se acordó “concentrar esfuerzos intensivos e inmediatos” encaminados a completar la misión relacionada con los rehenes y desaparecidos.

Gal Hirsch, coordinador de estrategias para los secuestrados y desaparecidos israelíes

La entrega de los cuerpos y sobrevivientes se enmarca en el acuerdo de alto el fuego en la Franja, vigente desde el 10 de octubre tras la mediación del presidente estadounidense Donald Trump, y que estipulaba la liberación de los rehenes vivos y la devolución de los cadáveres de los fallecidos. Desde entonces, Hamas ha entregado a Israel a las 20 personas que seguían con vida y a 47 de los 48 cuerpos de los cautivos muertos.

La culminación de la devolución del último rehén marcará el cierre de la llamada “primera fase” del acuerdo. Posteriormente, comenzará la segunda etapa, centrada en el posible desarme del grupo terrorista, la constitución de un gobierno tecnócrata para Gaza y otros aspectos contemplados en la tregua. El retiro de las tropas israelíes ha sido parcial, desplazándose hasta la denominada “línea amarilla” conforme al acuerdo, lo que abarca más de la mitad del territorio de Gaza.

(Con información de AFP y EFE)