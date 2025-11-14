Mundo

Estados Unidos aprobó la venta de repuestos y equipos de mantenimiento para aeronaves militares de Taiwán

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA) detalló que la solicitud, realizada por la Oficina de Representación de Taipéi en Washington, incluye componentes y accesorios para los cazas F-16, aviones de transporte C-130 y el caza nacional IDF de taiwanés

Guardar
Marco Rubio, titular del Departamento
Marco Rubio, titular del Departamento de Estado estadounidense FADEL SENNA/Pool via REUTERS)

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una posible venta de repuestos y piezas de reparación de aeronaves militares a Taiwán por un valor total de 330 millones de dólares, lo que constituye el primer acuerdo de este tipo desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero.

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA) detalló que la solicitud, realizada por la Oficina de Representación de Taipéi en Washington, incluye componentes y accesorios para los cazas F-16, aviones de transporte C-130 y el caza nacional IDF de Taiwán.

La DSCA subrayó que la operación sigue la legislación y las políticas estadounidenses, la cual aporta a los intereses nacionales y de seguridad de Estados Unidos “al respaldar los esfuerzos continuos del beneficiario por modernizar sus fuerzas armadas y mantener una capacidad defensiva creíble”.

Además, afirmó que la venta contribuirá a la seguridad de Taiwán, así como a la estabilidad política, el equilibrio militar y el crecimiento económico en la región. El material será transferido desde las reservas estatales estadounidenses.

Se trata de la primera transacción militar de la nueva gestión estadounidense con la isla asiática y tiene lugar pocas semanas después de la reunión entre Trump y el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, en la que el tema de Taiwán no fue abordado según declaraciones públicas del mandatario republicano.

El pedido de Taiwán solicitó
El pedido de Taiwán solicitó componentes y accesorios para los cazas F-16 de su Fuerza Armada (REUTERS/Artorn Pookasook)

Tras ese encuentro, Trump aseguró que China no intervendrá en Taiwán mientras él permanezca en la Casa Blanca y afirmó que Xi y sus funcionarios transmitieron: “‘Nunca haríamos nada mientras el presidente Trump sea presidente’, porque saben las consecuencias”.

Donald Trump manifestó que, durante la reciente reunión celebrada en Busan, sobre temas comerciales, el líder chino “no mencionó” la cuestión de Taiwán, hecho que calificó como inesperado.

China considera a Taiwán una parte “inalienable” de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr la unión con el continente, objetivo que forma parte de la estrategia de Xi Jinping desde 2012.

Estados Unidos, principal proveedor de armamento a Taipéi, mantiene una política de defensa condicional de la isla pese a no reconocerla diplomáticamente, lo que ha generado tensiones mantenidas con Beijing, que señala la situación de Taiwán como la “línea roja” en sus relaciones con Washington.

El Barracuda-500, un misil crucero
El Barracuda-500, un misil crucero autónomo y de bajo costo desarrollado por la empresa estadounidense Anduril Industries (Reuters/Captura de pantalla)

En septiembre, Taiwán dio a conocer su primer misil desarrollado en colaboración con una empresa de defensa estadounidense, evidenciando el avance de la cooperación militar con Washington frente al aumento de la presión de China sobre la isla.

En el marco de la Exposición Aeroespacial y de Tecnología de Defensa de Taipéi, el Instituto Nacional Chung-Shan de Ciencia y Tecnología (NCSIST), organismo estatal taiwanés, presentó el Barracuda-500, un misil crucero autónomo y de bajo costo diseñado en conjunto con la firma estadounidense Anduril Industries.

El nuevo armamento, concebido para realizar ataques en enjambre contra buques de guerra, será fabricado en masa en Taiwán a partir de un acuerdo de transferencia tecnológica alcanzado con la empresa estadounidense socia en el desarrollo del misil.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaWashingtonTaipéiEstados UnidosTaiwánDepartamento de EstadoDSCAChinaDonald TrumpXi Jinping

Últimas Noticias

Alemania aprobó la compra de armamento militar valuado en 3.850 millones de euros

Entre los contratos aprobados se incluyen la compra de veinte helicópteros ligeros de combate, misiles guiados para el sistema antiaéreo IRIS-T SLM, equipamiento de camuflaje y 100.000 dispositivos de visión nocturna

Alemania aprobó la compra de

Japón reafirmó su apoyo a Taiwán frente a la amenaza del régimen chino e instó a la paz y la estabilidad en la región

El jefe del Gabinete nipón, Minoru Kihara, señaló ante prensa que la postura oficial sigue alineada con el Comunicado Conjunto Japón-China de 1972 y enfatizó la importancia de preservar la paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán

Japón reafirmó su apoyo a

Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra Kiev: al menos un muerto y decenas de heridos

El jefe de la administración militar regional de la capital ucraniana, Mykola Kalashnyk, señaló que los ataques tenían como objetivo la “infraestructura crítica”

Rusia lanzó un ataque masivo

Costa Rica e Israel concluyeron las negociaciones y firmarán pronto un Tratado de Libre Comercio

En un comunicado oficial, el Ministerio de Comercio Exterior costarricense señaló que el tratado permitirá “fortalecer y diversificar las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países”

Costa Rica e Israel concluyeron

Corea del Sur y Estados Unidos formalizaron los acuerdos clave sobre comercio, defensa y cooperación nuclear naval

Ambos gobiernos publicaron un comunicado conjunto que fija los términos pactados por los presidentes Lee Jae-myung y Donald Trump durante su encuentro del 29 de octubre en Gyeongju

Corea del Sur y Estados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Brutal robo en Mar del

Brutal robo en Mar del Plata: destrozaron la dentadura de una jubilada de un golpe y atropellaron a su hija

Drag Queen comparte en redes su historia tras un accidente en Uber Moto: “No sé si volveré a caminar”

La borrasca Claudia descarga con fuerza en Ávila y Cáceres: se desborda el río Tormes a su paso por El Barco de Ávila

Ni mentir ni fingir: esta es la señal más peligrosa cuando conoces a alguien, según un psicólogo

Exesposa de ‘El Bronco’ lo acusa de violencia: “Viví bajo intimidación y miedo”

INFOBAE AMÉRICA
Cirque du Soleil nombra a

Cirque du Soleil nombra a Mark Cornell como presidente y CEO del grupo

India niega las acusaciones "infundadas" de Pakistán sobre el atentado mortal por los talibán paquistaníes

La Fiscalía de Perú pide la ejecución inmediata de la pena contra Vizcarra, que enfrenta 15 años de cárcel

Alemania aprobó la compra de armamento militar valuado en 3.850 millones de euros

Francia ve "con preocupación" los ataques de EEUU en el mar Caribe y advierte de la "inestabilidad" en la región

ENTRETENIMIENTO

Latin Grammy 2025: Lista completa

Latin Grammy 2025: Lista completa de los ganadores

Will Ferrell se vio obligado a interrumpir un rodaje tras sufrir una lesión

NewJeans regresa con su sello discográfico tras una larga batalla legal

La película en la que Sylvester Stallone desafió a la muerte dos veces: “Fueron las escenas más peligrosas que he hecho”

La familia Osbourne arremete contra Roger Waters tras insultos a Ozzy: “Un ser humano miserable y repugnante”