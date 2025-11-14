Estados Unidos aprobó la venta de repuestos y equipos de mantenimiento para aeronaves militares de Taiwán

Marco Rubio, titular del Departamento de Estado estadounidense FADEL SENNA/Pool via REUTERS)

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una posible venta de repuestos y piezas de reparación de aeronaves militares a Taiwán por un valor total de 330 millones de dólares, lo que constituye el primer acuerdo de este tipo desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero.

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA) detalló que la solicitud, realizada por la Oficina de Representación de Taipéi en Washington, incluye componentes y accesorios para los cazas F-16, aviones de transporte C-130 y el caza nacional IDF de Taiwán.

La DSCA subrayó que la operación sigue la legislación y las políticas estadounidenses, la cual aporta a los intereses nacionales y de seguridad de Estados Unidos “al respaldar los esfuerzos continuos del beneficiario por modernizar sus fuerzas armadas y mantener una capacidad defensiva creíble”.

Además, afirmó que la venta contribuirá a la seguridad de Taiwán, así como a la estabilidad política, el equilibrio militar y el crecimiento económico en la región. El material será transferido desde las reservas estatales estadounidenses.

Se trata de la primera transacción militar de la nueva gestión estadounidense con la isla asiática y tiene lugar pocas semanas después de la reunión entre Trump y el líder chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, en la que el tema de Taiwán no fue abordado según declaraciones públicas del mandatario republicano.

El pedido de Taiwán solicitó componentes y accesorios para los cazas F-16 de su Fuerza Armada (REUTERS/Artorn Pookasook)

Tras ese encuentro, Trump aseguró que China no intervendrá en Taiwán mientras él permanezca en la Casa Blanca y afirmó que Xi y sus funcionarios transmitieron: “‘Nunca haríamos nada mientras el presidente Trump sea presidente’, porque saben las consecuencias”.

Donald Trump manifestó que, durante la reciente reunión celebrada en Busan, sobre temas comerciales, el líder chino “no mencionó” la cuestión de Taiwán, hecho que calificó como inesperado.

China considera a Taiwán una parte “inalienable” de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr la unión con el continente, objetivo que forma parte de la estrategia de Xi Jinping desde 2012.

Estados Unidos, principal proveedor de armamento a Taipéi, mantiene una política de defensa condicional de la isla pese a no reconocerla diplomáticamente, lo que ha generado tensiones mantenidas con Beijing, que señala la situación de Taiwán como la “línea roja” en sus relaciones con Washington.

El Barracuda-500, un misil crucero autónomo y de bajo costo desarrollado por la empresa estadounidense Anduril Industries (Reuters/Captura de pantalla)

En septiembre, Taiwán dio a conocer su primer misil desarrollado en colaboración con una empresa de defensa estadounidense, evidenciando el avance de la cooperación militar con Washington frente al aumento de la presión de China sobre la isla.

En el marco de la Exposición Aeroespacial y de Tecnología de Defensa de Taipéi, el Instituto Nacional Chung-Shan de Ciencia y Tecnología (NCSIST), organismo estatal taiwanés, presentó el Barracuda-500, un misil crucero autónomo y de bajo costo diseñado en conjunto con la firma estadounidense Anduril Industries.

El nuevo armamento, concebido para realizar ataques en enjambre contra buques de guerra, será fabricado en masa en Taiwán a partir de un acuerdo de transferencia tecnológica alcanzado con la empresa estadounidense socia en el desarrollo del misil.

(Con información de EFE)