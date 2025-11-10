Un exmarine de Nuevo México cometió un doble asesinato tras ‘recibir mensajes de una cucaracha’

El hombre de Nuevo México sirvió en los Marines. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un doble homicidio en una residencia del South Valley, en el condado de Bernalillo, Nuevo México, llevó a la detención de Alexis Hernández, de 25 años, quien enfrenta cargos de asesinato en primer grado. El operativo policial, realizado la noche del viernes 7 de noviembre, movilizó a agentes del Bernalillo County Sheriff’s Office (BCSO) tras reportes de disparos cerca del bloque 1400 de Entrada Bonita SW. Al llegar, los agentes hallaron a dos hombres adultos sin vida dentro de la vivienda, ambos con heridas de bala.

En el lugar también se encontraban tres adultos y dos menores de edad. Los adultos fueron retenidos para ser interrogados, mientras que los niños fueron retirados de la escena de forma segura. El sospechoso, identificado como Alexis Hernández, fue arrestado en el sitio y trasladado al Metropolitan Detention Center la mañana del sábado 8 de noviembre, donde permanece bajo custodia por dos cargos abiertos de asesinato en primer grado.

Las autoridades detallaron que, al llegar a la residencia, Hernández los recibió en la puerta principal portando un arma de fuego en la cintura y un sable del Cuerpo de Marines en la cadera. Durante el arresto, el propio Hernández indicó a los agentes que había dos cuerpos dentro de la propiedad, según consta en la orden de arresto obtenida por People.

Operativo policial y hallazgo de las víctimas

Hernández enfrenta dos cargos abiertos de asesinato en primer grado. (Bernalillo County Sheriff's Office)

El BCSO precisó que los agentes localizaron a un hombre fallecido con heridas de bala en la parte frontal de la casa y a un segundo hombre, con lesiones de arma blanca, en un apartamento anexo. Uno de los fallecidos era el propietario de la vivienda. Hernández reconoció ante las autoridades que conocía a ambas víctimas.

Durante la intervención, los agentes observaron que Hernández portaba una pistola Glock, la cual había adquirido previamente para su protección. Además, llevaba un sable militar. El sospechoso manifestó a los oficiales que había servido en los Marines y que “tuvo que hacer lo que tenía que hacer”.

Declaraciones del sospechoso y motivos alegados

Los cargos contra Hernández pueden aumentar durante las próximas audiencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su testimonio, Hernández afirmó que el propietario de la vivienda lo acosaba mediante la instalación de cámaras ocultas en las luces y que escuchaba voces extrañas provenientes de los conductos de ventilación. El documento judicial señala que el sospechoso declaró haber recibido “señales” para matar al propietario y que, antes de los hechos, recibió “un mensaje cifrado en una cucaracha” que le ordenaba cometer el crimen, ya que el propietario “no soportaba las cucarachas”. Hernández aseguró que veía señales a su alrededor que no podía ignorar.

El sospechoso relató que, tras sentirse amenazado por las víctimas, disparó al propietario en la cabeza y al segundo hombre en la cocina. Posteriormente, regresó a su vehículo, recargó el arma y volvió a disparar a ambos. El BCSO informó que la investigación está a cargo de la unidad de homicidios, cuyos detectives continúan recabando pruebas y entrevistando a testigos. Las autoridades señalaron que la identidad de las víctimas y otros detalles relevantes se darán a conocer una vez que se notifique a los familiares.