Ucrania derribó un misil hipersónico y 115 drones rusos en otro ataque masivo nocturno de las tropas de Putin

Veinte drones rusos lograron evadir la defensa antiaérea y alcanzaron once puntos de Ucrania, según la Fuerza Aérea ucraniana (REUTERS/ARCHIVO)

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron un misil hipersónico Kinzhal y 115 de los 138 drones de largo alcance lanzados por las fuerzas rusas durante la noche, según el informe publicado este lunes por la Fuerza Aérea ucraniana. El parte oficial detalló que veinte drones lograron evadir la defensa antiaérea y alcanzaron once puntos del país, cuyos nombres no fueron revelados. Al momento del comunicado, varios drones rusos seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó también cinco misiles guiados antiaéreos S-300 o S-400, ninguno de los cuales fue derribado. Por otra parte, Vitali Kim, gobernador de Mikoláyiv, explicó a través de sus canales oficiales que una infraestructura energética resultó dañada cuando drones Shahed impactaron en la región y una docena de poblados quedaron temporalmente sin suministro eléctrico. Kim señaló además daños en un taller y un edificio de viviendas en la capital regional.

En el norte del país, autoridades de Cherníguiv informaron desperfectos en un edificio administrativo y en dependencias de una empresa agrícola como resultado de los ataques aéreos rusos.

Las defensas aéreas ucranianas derribaron un misil hipersónico Kinzhal y 115 de los 138 drones rusos lanzados durante la noche (REUTERS/Yan Dobronosov)

El balance publicado tiene como contexto un incremento en la intensidad de los bombardeos durante las semanas previas. La AFP, tras analizar datos oficiales ucranianos, informó que en octubre las fuerzas rusas lanzaron 270 misiles contra territorio ucraniano, la cifra mensual más alta desde que la Fuerza Aérea comenzó a difundir estos balances a principios de 2023, lo que significó un aumento del 46 % respecto a septiembre. Estos ataques dirigidos especialmente contra la red energética dejaron a decenas de miles de personas sin electricidad. Fuentes de Kiev y aliados occidentales sostienen que Moscú concentra estos asaltos sobre la infraestructura eléctrica ucraniana por cuarto invierno consecutivo, como parte de su estrategia para debilitar a la población civil.

En octubre, Rusia lanzó 270 misiles contra Ucrania, la cifra mensual más alta desde principios de 2023, con un aumento del 46% respecto a septiembre (Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania/REUTERS)

Este domingo, la Fuerza Aérea ucraniana reportó otro ataque significativo: dos misiles balísticos Iskander-M y 79 drones, 67 de los cuales fueron destruidos, según el comunicado oficial. Las autoridades precisaron que el ataque dejó seis civiles muertos, incluidos dos menores, principalmente en las regiones de Dnipropetrovsk y Odesa, de acuerdo con datos difundidos por la Fiscalía General del Estado en su canal de Telegram. En la localidad de Pishchanski, un misil y un dron impactaron contra una infraestructura civil durante la noche del sábado. Los drones kamikaze Shahed y equipos no tripulados tipo Gerbera participaron en el ataque, lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Milérovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk. Los sistemas de defensa interceptaron la mayoría de los aparatos en el norte, sur y este de Ucrania, aunque se registraron impactos y la caída de fragmentos en varios emplazamientos.