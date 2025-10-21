Al menos cuatro civiles murieron tras un bombardeo ruso con drones iraníes en el norte de Ucrania

Cuatro civiles murieron y otros siete resultaron heridos en la localidad de Novgorod-Siverski, al norte de Ucrania, tras un ataque ruso con cerca de veinte drones Shahed.

Las autoridades ucranianas informaron que el bombardeo, dirigido a zonas residenciales e infraestructura crucial, ocurrió la tarde del martes y forma parte de una serie de ofensivas intensificadas en la región de Chernihiv, fronteriza con Rusia.

El gobernador regional, Viacheslav Chaus, confirmó los hechos a través de sus redes sociales.

“Ataque masivo a Novgorod-Siverski. Los rusos han atacado con cerca de una veintena de drones Shahed. Tenemos constancia de cuatro muertos. Todos civiles. Dos hombres y dos mujeres”, señaló Chaus.

La ofensiva dejó siete heridos, entre ellos una niña de diez años, y provocó cortes de electricidad en varias zonas de la región de Chernihiv

Entre los siete heridos figura una niña de diez años que fue trasladada de urgencia al hospital infantil regional. Las autoridades sanitarias precisaron que uno de los heridos permanece en estado grave, mientras el resto presenta lesiones moderadas.

Oleksandr Seliverstov, jefe de la administración militar del distrito, instó a la población a resguardarse ante nuevas posibles ofensivas.

“Los rusos están realizando un ataque masivo sobre Novgorod-Siverski. Ha habido cerca de veinte impactos de drones Shahed. Todos deben permanecer en los refugios”, escribió en su canal oficial.

La región de Chernihiv ha sido escenario de ataques aéreos recurrentes en las últimas semanas. Las autoridades ucranianas reportaron que en las horas previas la zona había registrado 51 objetivos aéreos lanzados desde el lado ruso, incluidos dos misiles balísticos y 49 drones de fabricación iraní. Arremetidas como la de este martes han provocado daños extensos tanto en infraestructura energética como en redes ferroviarias y viviendas.

Como consecuencia de estos ataques, parte de la población de Chernihiv y localidades vecinas quedó sin suministro eléctrico y sin agua. El propio presidente Volodimir Zelensky informó que equipos de emergencia trabajan en la restauración del servicio y en la reparación de los destrozos en las instalaciones.

“Las brigadas de reparación están trabajando sin descanso para restablecer la electricidad y el agua en la región de Chernihiv después de los daños sufridos”, afirmó Zelensky durante una reunión de gabinete.

Ucrania sostiene que Moscú busca aislar la región de Chernihiv del resto del país mediante la destrucción sistemática de infraestructuras clave. “Rusia intenta cortar nuestros suministros y mantener aislada a Chernihiv. Sus ataques van dirigidos tanto contra infraestructuras como a la población civil”, reiteró el gobernador Chaus.

El Ministerio del Interior ucraniano detalló que además del daño a viviendas, fueron destruidos objetos de la red ferroviaria y estaciones de energía. Desde el comienzo de la ofensiva, cientos de familias han debido ser evacuadas de áreas bajo riesgo inmediato por la proximidad con la frontera rusa.

En el terreno, las fuerzas de defensa aérea ucranianas reportaron que la mayoría de los drones Shahed empleados en la ofensiva provenían de lanzamientos desde territorio ruso y fueron detectados sobre el espacio aéreo de Sumy antes de alcanzar Chernihiv. Equipos de la Fuerza Aérea informaron el rastreo de drones sobre los distritos de Shostka y Konotop, con desplazamiento hacia el sur.

Las autoridades reiteraron a la ciudadanía la importancia de acudir a los refugios y seguir las señales de alerta durante los ataques aéreos. Mientras continúan las labores de rescate, la región de Chernihiv permanece bajo vigilancia y con fuertes restricciones en el acceso a varias de sus comunidades.

El ataque de este martes acentúa la preocupación por la seguridad en el norte de Ucrania, donde el recrudecimiento de los bombardeos ha provocado cortes en servicios básicos, una mayor vulnerabilidad de la población civil y una presión creciente sobre los equipos de emergencia y reconstrucción.

(Con información de Reuters y EFE)