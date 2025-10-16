Mundo

Israel anunció que el paso fronterizo de Rafah probablemente reabrirá el domingo

El cruce de Rafah permanece cerrado y estaban previstas sanciones que incluían limitar la ayuda humanitaria, luego de que Hamas inicialmente entregara solo los restos de cuatro de los 28 rehenes muertos retenidos en Gaza

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Camiones con
FOTO DE ARCHIVO. Camiones con ayuda destinada a Gaza cruzan el paso fronterizo entre Egipto y la Franja de Gaza, tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, en Ráfah, Egipto (12 de octubre de 2025. REUTERS/Stringer)

El paso de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto reabrirá “probablemente el domingo“, declaró el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, el jueves desde Nápoles, en el sur de Italia, citado por las agencias de noticias italianas.

El paso de Rafah se abrirá probablemente el domingo. Estamos realizando todos los preparativos y acuerdos para ello. Espero que se abra, se ha hecho todo lo posible para que así sea”, declaró al margen de una reunión de ministros de la zona mediterránea.

El cruce de Rafah permanece cerrado y estaban previstas sanciones que incluían limitar la ayuda humanitaria, luego de que Hamas inicialmente entregara solo los restos de cuatro de los 28 rehenes muertos retenidos en Gaza

Mientras el polvo aún cubre gran parte del enclave, las Naciones Unidas comenzaron una de las tareas más monumentales de la posguerra en Gaza: remover los 55 millones de toneladas de escombros que dejaron dos años de bombardeos.

“Esto equivale a 13 pirámides de Giza, sólo para darles una idea del desafío que también será necesario”, graficó Jaco Cilliers, representante especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el pueblo palestino, en diálogo con Reuters durante una visita al territorio.

Grandes franjas de Gaza han quedado reducidas a ruinas tras los ataques israelíes iniciados en octubre de 2023, que dejaron al menos 68.000 muertos, según las autoridades sanitarias del enclave. Solo en la ciudad de Gaza, donde se registraron algunos de los combates más intensos, el 83% de las estructuras edilicias resultó dañado, de acuerdo con datos del Centro de Satélites de la ONU (UNOSAT).

En paralelo, el PNUD informó que ya logró retirar unas 81.000 toneladas de escombros, aunque la tarea recién comienza. “Antes de hablar de reconstrucción, tenemos que limpiar”, explicó Cilliers. ”Primero debemos retirar los restos, incluyendo municiones sin detonar, para que las carreteras y hospitales puedan volver a funcionar con seguridad”.

Palestinos caminan entre los escombros
Palestinos caminan entre los escombros de edificios, en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 27 de febrero de 2025 (REUTERS/Ramadan Abed)

Gabriel Romanelli, el sacerdote argentino a cargo de la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza, lanzó una contundente advertencia sobre la situación humanitaria en la Franja al afirmar: “Gaza está triturada. Hay ciudades enteras que ya no existen”. Así lo describió en una extensa entrevista en la que detalló el grado de destrucción causado por la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, y donde también trató de dar voz al sufrimiento cotidiano de millones de civiles atrapados en el conflicto.

No es porque lo diga Hamas, Gaza está triturada”, señaló Romanelli en diálogo con Infobae en Vivo. Aseguró que la devastación abarca mucho más que barrios: “Hay ciudades enteras que ya no existen, como Rafah, gran parte de la ciudad de Cañones, Beit Lahanun, Beit Lahia, Jabalia, parte norte y sur de la ciudad de Gaza, Shuja’ia... Esto no justifica nada; una injusticia no se subsana con otra”, subrayó. Su énfasis recayó en la magnitud del daño, pero sin perder de vista la tragedia humana que atraviesan los habitantes, quienes en muchos casos llevan años de sufrimiento ininterrumpido.

La ofensiva israelí se desató luego del ataque del 7 de octubre de 2023, cuando militantes de Hamas irrumpieron en territorio israelí, matando a unas 1.200 personas y tomando 251 rehenes. Los muertos en el enclave palestino supera los 67 mil, en su mayoría civiles.

Ahora, con las armas en silencio, la atención internacional se centra en la reconstrucción. Un informe conjunto del Banco Mundial, la ONU y la Unión Europea estimó en febrero de 2025 que las necesidades de reconstrucción ascienden a 53.000 millones de dólares, aunque el monto podría aumentar “significativamente” a medida que se actualicen los datos y se evalúen nuevos daños.

Temas Relacionados

IsraelPalestinaGazaHamasPaso RafaMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Donald Trump advirtió al grupo terrorista Hamas sobre una intervención militar en Gaza si continúa matando civiles

El mandatario estadounidense envió un mensaje contundente a pocos días de la firma del acuerdo de paz en el enclave. Esta semana fue difundido un video que confirma ejecuciones sumariales públicas

Donald Trump advirtió al grupo

Donald Trump anunció planes para construir un Arco del Triunfo en Washington

Durante una cena de gala en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos presentó maquetas del monumento con el que busca celebrar los 250 años de independencia

Donald Trump anunció planes para

Putin advirtió a Trump sobre el posible suministro de misiles Tomahawk a Ucrania

El presidente ruso trasladó a su par estadounidense que la entrega de misiles a Kiev dañaría las relaciones y obstaculizaría el proceso de paz. Donald Trump aseguró que considerará la postura de Moscú en su inminente reunión con Volodimir Zelensky en Washington

Putin advirtió a Trump sobre

Un informe advirtió que Rusia, China, Irán y Corea del Norte usan inteligencia artificial para escalar ciberataques y desinformación contra Estados Unidos

Más de 200 episodios recientes fueron detectados a nivel global, una cifra que duplica la registrada en julio de 2024 y supera ampliamente la del año anterior

Un informe advirtió que

El FMI advirtió que la deuda pública global alcanzará el 100% del PIB en 2029, su máximo desde 1948

La directora gerente Kristalina Georgieva asegura que las economías están mejor preparadas que en 2008 pero alerta del agotamiento de márgenes fiscales

El FMI advirtió que la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Balearon el hospital de Rosario

Balearon el hospital de Rosario donde estaba internado al hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos

Intensas lluvias y caída de granizo en el norte del Litoral: cayeron más de 100 mm de agua en pocas horas

Línea 1 del Metro CDMX cambia de horario por pruebas de trenes en Observatorio: estos días cerrará temprano

Euro: cotización de cierre hoy 16 de octubre en México

Cuál es el “interruptor” cerebral que regula la reacción al miedo, según un estudio

INFOBAE AMÉRICA
Crónica del PSG - Real

Crónica del PSG - Real Madrid, 1-2

Starmer tilda de "errónea" la decisión de impedir a aficionados israelíes que asistan a un partido de fútbol

Al menos un muerto y siete heridos en ataques israelíes en Líbano

Carola Baleztena se emociona al recordar su año más duro

Donald Trump advirtió al grupo terrorista Hamas sobre una intervención militar en Gaza si continúa matando civiles

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian niega haber tenido

Kim Kardashian niega haber tenido una relación con Travis Barker antes que su hermana Kourtney

Richard Gere recordó cómo fue el apoyo mutuo entre él y Diane Keaton en una película “muy cruda y sexual”

“No entendía la magnitud del rechazo”: la confesión de Miley Cyrus al recordar su transición artística a la adultez

La tristeza de la exnovia de Liam Payne, Kate Cassidy, en el primer aniversario de su muerte: “Un año sin ti”

La novia de Liam Payne, Kate Cassidy, dice que “no quería vivir” después de la muerte del cantante