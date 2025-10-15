Mundo

Pakistán afirmó haber acordado una tregua de 48 horas con Afganistán, pero los talibanes no lo confirmaron

Islamabad dijo que el cese temporal de hostilidades fue solicitado por Kabul, en medio de acusaciones cruzadas y desplazamientos de civiles en la zona limítrofe

Se elevan columnas de humo desde el lado afgano tras los intercambios de disparos entre fuerzas pakistaníes y afganas, como se ve desde el cruce fronterizo en Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán, el 15 de octubre de 2025. REUTERS/Saeed Ali Achakzai

Pakistán dijo el miércoles que acordó un alto el fuego de 48 horas con Afganistán luego de días de violencia que han matado a decenas de personas en ambos lados de la frontera.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán declaró que el alto al fuego se produjo a petición de Afganistán. No hubo confirmación inmediata del gobierno talibán.

Pakistán acusa a Afganistán de albergar a grupos armados, una acusación rechazada por los gobernantes talibanes. Pakistán se enfrenta a ataques militantes que han aumentado desde 2021, cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán.

Camiones cargados de suministros se estacionan a lo largo de una carretera que conduce a la frontera de Torkham, después de que Pakistán cerrara los cruces fronterizos con Afganistán, tras intercambios de disparos entre las fuerzas de ambas naciones, en Torkham, Pakistán, el 15 de octubre de 2025. REUTERS/Fayaz Aziz

Es probable que la escalada de tensiones desestabilice una región en la que grupos, incluidos el Estado Islámico y Al Qaeda, están tratando de establecerse y resurgir.

Más temprano el miércoles, antes del anuncio del alto el fuego, Pakistán afirmó que sus fuerzas habían matado a decenas de miembros de las fuerzas de seguridad y militantes afganos en combates nocturnos. Los enfrentamientos cesaron brevemente el domingo tras los llamamientos de Arabia Saudita y Qatar.

Las fuerzas de Pakistán dijeron que habían repelido ataques “no provocados”, pero negaron haber atacado a civiles después de que el gobierno talibán dijera que más de una docena de personas murieron y más de 100 resultaron heridas cuando Pakistán atacó sitios en una zona fronteriza de la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán.

Ataque del ejército de Pakistán contra un puesto fronterizo talibán afgano
Un hombre herido tras un intercambio de disparos entre fuerzas pakistaníes y afganas recibe asistencia médica en un hospital en el cruce fronterizo de Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán, el 15 de octubre de 2025. REUTERS/Abdul Khaliq Achakzai

Zabihullah Mujahid, portavoz principal del gobierno talibán, afirmó que Pakistán utilizó armas ligeras y pesadas en los asaltos a Spin Boldak, en Kandahar. Las fuerzas afganas respondieron al fuego y mataron a varios soldados pakistaníes, tomaron puestos militares y se incautaron de armas, incluidos tanques, añadió Mujahid.

El ejército de Pakistán también atacó escondites de militantes en la capital afgana, dijeron el miércoles dos funcionarios de seguridad paquistaníes bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

Los habitantes de la ciudad fronteriza paquistaní de Chaman informaron que cayeron morteros cerca de las aldeas y se vio a algunas familias evacuando la madrugada del miércoles.

Vehículos cargados con las pertenencias de ciudadanos afganos estacionados, mientras intentan regresar a su país, después de que Pakistán cerrara los pasos fronterizos con Afganistán tras los intercambios de fuego entre las fuerzas de ambas naciones, en el paso fronterizo de Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán 13 de octubre de 2025. REUTERS/Saeed Ali Achakzai TPX IMÁGENES DEL DÍA

“Estos combates han continuado desde temprano (miércoles) por la mañana, y la gente que vive cerca de la frontera está abandonando el área”, dijo Najibullah Khan, residente de Chaman, quien instó a los dos países a poner fin a los combates para evitar más bombardeos.

Las regiones fronterizas de Pakistán han experimentado violencia desde 1979, cuando el país se convirtió en un estado de primera línea en la guerra apoyada por Estados Unidos contra la Unión Soviética.

“Después de los ataques del 11 de septiembre, el cinturón tribal de Pakistán cayó en el caos mientras los talibanes afganos, Al Qaeda y otros grupos operaban desde ambos lados de la frontera para atacar a las fuerzas de la OTAN y las fuerzas de seguridad paquistaníes”, dijo Abdullah Khan, analista de defensa y director general del Instituto de Pakistán para Estudios de Conflictos y Seguridad.

Un hombre que resultó herido en enfrentamientos entre fuerzas afganas y paquistaníes en la zona de la frontera entre los dos países recibe atención médica en un hospital en Chaman, una localidad en el lado paquistaní de la frontera, el miércoles 15 de octubre de 2025. (AP Foto/H. Achakzai)

Hasta el miércoles, los cruces fronterizos clave permanecerán cerrados, dijeron las autoridades.

(con información de AP)

Últimas Noticias

El momento en que el ejército de Pakistán atacó posiciones de los talibanes en la frontera con Afganistán

Islamabad difundió un video de bombardeos con drones que destruyeron un vehículo blindado y un puesto limítrofe. Los nuevos combates dejaron decenas de bajas militares y varias civiles

Cómo funcionará el muro de drones de la UE y la OTAN ante las incursiones rusas: inteligencia artificial y evolución constante

Tras múltiples incidentes con aeronaves no tripuladas, los socios de ambas alianzas acuerdan crear una red tecnológica integrada que combine radares, interceptores y sistemas de última generación

Putin recibió a Al Sharaa por primera vez en Moscú: declaraciones formales y silencio en público sobre el dictador sirio Al Assad

Frente a las cámaras de televisión, el mandatario ruso sonrió afectuosamente al miliciano, que a puertas cerradas pide la extradición del antiguo aliado incondicional del Kremlin, hoy derrocado y exiliado en Rusia

De aliados a enemigos: por qué Pakistán y los talibanes afganos están en guerra

Los enfrentamientos fronterizos más violentos en años han dejado decenas de muertos. Detrás del conflicto hay una frontera colonial disputada, grupos militantes y lealtades rotas

Rusia amenazó a los opositores activos en el extranjero: “Nuestros servicios de seguridad toman las medidas necesarias”

El Servicio Federal de Seguridad abrió una causa penal contra figuras críticas del Kremlin, a las que acusan de financiar grupos armados y buscar derrocar a Putin: “Hay enemigos en el extranjero”

