Ucrania exigió a sus aliados bloquear el envío de piezas que terminan en drones rusos e iraníes usados en ataques

Autoridades en Europa debaten implementar regulaciones más estrictas sobre la comercialización de tecnología avanzada

El presidente Zelenskyy denunció el uso de componentes occidentales en drones enemigos (Europa Press)

Ucrania solicitó a sus aliados detener el suministro internacional de componentes electrónicos y tecnológicos que terminan en drones rusos e iraníes utilizados en los ataques contra su territorio.

El pedido se formalizó este martes en el Parlamento británico, donde autoridades ucranianas presentaron uno de los artefactos Shahed-136 recuperados tras los bombardeos, según informó la agencia EFE.

El dron Shahed-136 incorpora cerca de 150 piezas tecnológicas de origen occidental (Reuters)

La muestra, coordinada con la organización Unidos contra Irán Nuclear (UANI) y con el apoyo del gobierno de Polonia, permitió evidenciar ante parlamentarios británicos y representantes europeos la transferencia de tecnología a los drones Shahed. Estos dispositivos, diseñados en Irán y ensamblados o reproducidos en Rusia, contienen cerca de 150 piezas esenciales, como microprocesadores, memorias, módulos GPS y sistemas de gestión de energía fabricados en Estados Unidos y Europa occidental.

El gobierno ucraniano advirtió que la llegada de tecnología procedente de países aliados facilita ataques masivos contra infraestructuras críticas y ciudades. Eduard Fesko, encargado de negocios de la Embajada de Ucrania en Reino Unido, recalcó que desde 2022 los drones Shahed se emplean en centenares de operaciones, causando daños severos en el sector energético, hospitales y zonas residenciales.

Por su parte, Polonia, representada por el viceprimer ministro y ministro de Exteriores, Radek Sikorski, respaldó la denuncia y confirmó que una parte relevante de la electrónica presente en los drones procede de componentes occidentales.

Además, reclamó endurecer los controles de exportación y las sanciones, subrayando que cerrar todas las lagunas legales resulta crucial para impedir que esos materiales mantengan en funcionamiento la maquinaria militar rusa.

Radek Sikorski reclamó cerrar lagunas legales para frenar componentes en drones rusos (AP Foto/Czarek Sokolowski)

En el mismo acto, Mark Wallace, fundador de UANI, explicó que el Shahed-136 presentado en Westminster es resultado de ingeniería iraní y fabricación internacional, incluso ensamblado en territorio ruso.

Por su parte, el presidente Volodimir Zelensky reiteró en comunicados difundidos por medios ucranianos e internacionales el pedido urgente de refuerzo para los sistemas de defensa aérea del país.

Según The Gaze media, detalló que en la última serie de ataques nocturnos, Rusia lanzó 96 drones, la mayoría interceptados, aunque algunos impactaron en centrales eléctricas y hospitales, provocando decenas de heridos e interrupciones en el suministro energético en regiones como Járkiv, Sumy, Donetsk y Kirovohrad.

En recientes declaraciones, Zelenskyy señaló daños graves en hospitales tras nuevos ataques rusos (AP)

El Ejecutivo ucraniano sostiene que la única vía para disminuir los daños y el número de civiles afectados es cerrar la circulación internacional de tecnología estratégica y fortalecer los sistemas de defensa con equipamiento provisto por Estados Unidos, la Unión Europea y el G7. Zelenskyy enfatizó que la rapidez en la entrega de sistemas Patriot, NASAMS y SAMP/T puede representar la diferencia y modificar el curso de la campaña aérea rusa.

Por otro lado, la escalada también genera efectos en la economía y la política europea. Según Sky News, el comisario económico de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, advirtió sobre la incertidumbre e interrupciones comerciales que sufren empresas estadounidenses y europeas radicadas en el continente como consecuencia de la ofensiva militar rusa.

Valdis Dombrovskis advirtió que la ofensiva rusa genera incertidumbre económica en Europa (Reuters)

(Con información de EFE)

