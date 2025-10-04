Mundo

Pakistán advirtió a India que una nueva escalada del conflicto fronterizo podría llevar a “una devastación catastrófica”

El Ejército lanzó esa amenaza tras los recientes mensajes de altos mandos militares indios sobre posibles consecuencias para Islamabad si apoya a grupos terroristas

Las Fuerzas Armadas paquistaníes acusaron a Nueva Delhi de apoyar a grupos violentos en el sur de Asia (Europa Press)

Pakistán lanzó este sábado una advertencia a India sobre una posible escalada bélica, alertando que nuevos enfrentamientos entre ambos países podrían desembocar en una devastación catastrófica. El Ejército paquistaní criticó, además, el apoyo de Nueva Delhi al terrorismo “en el sur de Asia y más allá”.

“Parece que India sufre amnesia y desea el estallido de un nuevo conflicto. Ante las provocadoras declaraciones del ministro de Defensa indio y de sus jefes militares, les advertimos que un conflicto podría llevar a una devastación catastrófica”, afirmó el Ejército de Pakistán en un comunicado oficial.

Además, el Ejército paquistaní remarcó: “Esta vez vamos a romper el mito de la inmunidad geográfica, golpeando los rincones más alejados del territorio indio”. Sobre las recientes declaraciones en las que se sugirió la eliminación de Pakistán, añadieron: “India debe saber que, si se produce esa situación, el borrado será mutuo”.

La postura de Islamabad responde a mensajes recientes de altos mandos militares y el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, quien advirtió sobre posibles consecuencias para Pakistán si este apoya a grupos terroristas.

Rajnath Singh reiteró su advertencia ante actividades consideradas hostiles en la frontera (Reuters)

“Estas declaraciones irresponsables apuntan a un nuevo intento de generar pretextos para una agresión. Durante décadas, India se ha presentado como víctima y ha pintado a Pakistán de manera negativa, mientras fomentaba la violencia y perpetraba terrorismo en el sureste asiático y más allá”, indicó el comunicado.

Islamabad afirmó que esa visión ha sido desacreditada y añadió: “Ahora el mundo reconoce a India como la auténtica cara del terrorismo internacional y el epicentro de la inestabilidad regional”.

Pakistán reporta la muerte de 14 presuntos terroristas vinculados a India en una operación en Baluchistán

El Ejército de Pakistán anunció este sábado la muerte de 14 supuestos terroristas, a quienes vincula con las autoridades de India, durante una operación realizada en la provincia de Baluchistán, escenario de un aumento de la violencia e inseguridad en los últimos meses.

Según un comunicado oficial, la operación tuvo lugar en Zehri, en el distrito de Juzdar, donde otros 20 presuntos miembros del grupo Fitna al Hindustan resultaron heridos. Las Fuerzas Armadas identifican a todos los implicados como integrantes de dicho grupo.

Mandos paquistaníes recordaron la reciente crisis fronteriza que situó a la región al borde de una guerra (Europa Press)

Esta acción militar siguió a otra realizada el miércoles anterior en Sherani, también en Baluchistán, donde efectivos paquistaníes mataron a 7 supuestos miembros de Fitna al Juarij, denominación utilizada para referirse a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes.

El Ejército paquistaní señaló anteriormente a India como responsable del atentado perpetrado el 21 de mayo contra un autobús escolar en Baluchistán, ataque que provocó la muerte de 5 personas, incluidas tres niñas y niños. Nueva Delhi rechazó la acusación y se desmarcó de este hecho.

La situación en la región continúa marcada por la violencia, los enfrentamientos armados y un clima de hostilidad, sin señales de distensión entre las dos potencias nucleares.

(Con información de EFE y Europa Press)

