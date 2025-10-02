Netanyahu condenó el atentado en Mánchester: “Sólo la fuerza y la unidad pueden derrotar al terrorismo”

Un hombre embistió con un automóvil a varias personas congregadas frente a una sinagoga ortodoxa en un barrio suburbano de Manchester el jueves y luego apuñaló a los presentes, dejando un saldo de dos muertos y cuatro heridos de gravedad en lo que la policía calificó como un ataque terrorista durante Yom Kippur, la jornada más sagrada del calendario judío. Según declaró el Metropolitan Police en Londres, responsable de las operaciones de lucha antiterrorista, los agentes abatieron al sospechoso en las afueras de la ciudad. Aunque inicialmente se retrasó la confirmación de su muerte porque el individuo portaba un chaleco que simulaba contener explosivos, más tarde las autoridades confirmaron que no llevaba ningún artefacto.
El Assistant Commissioner Laurence Taylor, de la unidad de operaciones antiterroristas, afirmó en una comparecencia pública que se detuvo a otras dos personas vinculadas al ataque, pero no ofreció detalles sobre dichas detenciones, y precisó que la policía cree conocer la identidad del autor material, aunque esta todavía no ha sido verificada oficialmente.
Las autoridades confirmaron que las dos víctimas fatales pertenecían a la comunidad judía. El ataque tuvo lugar mientras numerosos fieles se encontraban reunidos en el templo para conmemorar el Día del Perdón.
El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, comienza agradeciendo a la policía, el servicio de ambulancias, los bomberos y los voluntarios por su ayuda y valentía.
“Esta fue una respuesta ejemplar a la luz azul”, declara. El alcalde afirma que se trató de un “horrible ataque antisemita contra nuestros amigos judíos”.
“Siempre nos mantendremos unidos”, añade, afirmando que Manchester “nunca permitirá que triunfen los actos diseñados para causar odio, división y violencia”.
“No dejen que triunfen”, dice el alcalde, y finaliza instando a todos a acercarse a sus vecinos y a la comunidad “en estos tiempos difíciles”.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha lamentado el “vil” atentado en la sinagoga de la ciudad británica de Manchester, en el que han muerto dos personas, además del agresor, y ha avisado de que el antisemitismo “no puede tener espacio alguno” en Europa.
“Estoy profundamente conmocionada por el vil y atroz ataque contra una sinagoga de Mánchester perpetrado en el día sagrado de Yom Kippur”, denunció la mandataria en un comunicado.
Y agregó: “Estoy cerca de las familias de las víctimas, de la comunidad judía y de toda la nación británica. El antisemitismo no puede tener, y no tendrá, ningún espacio en Europa”.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, se declara horrorizada por el ataque antisemita a la sinagoga.
Afirma que sus oraciones están con las víctimas y agradece a los servicios de emergencia por su labor.
Mahmood afirma que hará todo lo necesario para mantener la seguridad de la comunidad judía.
Añadió que responderá a las preguntas lo antes posible, pero que tomará un tiempo.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró: “Israel se une al dolor de la comunidad judía del Reino Unido tras el brutal atentado terrorista en Manchester”.
“Nuestros corazones están con las familias de los asesinados y oramos por la pronta recuperación de los heridos. Como advertí en la ONU: la debilidad ante el terrorismo solo trae más terrorismo. Solo la fuerza y la unidad pueden derrotarlo”.
El primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió el jueves que el “odio” contra los judíos está aumentando y que Gran Bretaña debe trabajar para vencerlo tras el ataque a una sinagoga de Manchester que dejó dos muertos.
“Si bien este no es un odio nuevo, es algo con lo que los judíos siempre han convivido”, declaró Starmer en un discurso por vídeo tras un ataque con coche y arma blanca en la ciudad del noroeste.
“Debemos ser claros: es un odio que está aumentando una vez más, y Gran Bretaña debe vencerlo una vez más”.
Dos miembros de la comunidad judía han fallecido, según la policía.
Otros cuatro se encuentran hospitalizados tras sufrir diversas lesiones graves.
El atacante fue abatido a tiros por la policía.
Las autoridades afirman que creen conocer su identidad, pero no pueden confirmarla por “razones de seguridad en el lugar”.
La “valentía inmediata” del personal de seguridad y los fieles ayudó a impedir que el atacante entrara en la sinagoga.
Un dispositivo que llevaba el sospechoso “no era viable”.
La Operación Platón, una respuesta de los servicios de emergencia a incidentes a gran escala, ha sido suspendida.
Se mantiene el “estado de incidente grave”.
El primer ministro Keir Starmer se reunió con altos mandos policiales y miembros del gabinete en Downing Street para una reunión de emergencia. Posteriormente, afirmó que Gran Bretaña “debe derrotar” el creciente odio antisemita.
La investigación sobre el ataque frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Mánchester, que el jueves dejó dos muertos y tres personas gravemente heridas durante la celebración de Yom Kippur, ha revelado nuevos elementos sobre la identidad y el modus operandi del perpetrador.
La Policía británica confirmó este jueves la detención de dos personas en relación con el ataque a una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra), en el que hubo dos muertos (más el atacante) y al menos tres heridos y que ha sido declarado atentado terrorista.
La embajada de Israel en Reino Unido condenó el ataque terrorista en una sinagoga de Mánchester que dejó dos muertos y al menos tres heridos, calificándolo de “odioso y profundamente perturbador”, mientras líderes mundiales y organizaciones religiosas expresaban su consternación por el incidente ocurrido durante Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.
Un video publicado en la red social X recoge los momentos posteriores al ataque frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, al norte de Mánchester, mientras se celebraba Yom Kippur. En las imágenes, dos agentes de policía rodean al presunto atacante, que permanece herido en el suelo junto a la entrada del templo. Los policías, visiblemente tensos y con armas en mano, ordenan a los presentes que se retiren: “Atrás, atrás”, insisten una y otra vez para despejar la zona ante el riesgo que perciben.