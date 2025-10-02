Netanyahu condenó el atentado en Mánchester: “Sólo la fuerza y la unidad pueden derrotar al terrorismo”

Un agente de policía camina por una calle acordonada, cerca del lugar de los hechos, tras un informe de un incidente en el que un coche atropelló a peatones y un apuñalamiento frente a una sinagoga, en el norte de Manchester, Gran Bretaña, el 2 de octubre de 2025. REUTERS/Phil Noble

Un hombre embistió con un automóvil a varias personas congregadas frente a una sinagoga ortodoxa en un barrio suburbano de Manchester el jueves y luego apuñaló a los presentes, dejando un saldo de dos muertos y cuatro heridos de gravedad en lo que la policía calificó como un ataque terrorista durante Yom Kippur, la jornada más sagrada del calendario judío. Según declaró el Metropolitan Police en Londres, responsable de las operaciones de lucha antiterrorista, los agentes abatieron al sospechoso en las afueras de la ciudad. Aunque inicialmente se retrasó la confirmación de su muerte porque el individuo portaba un chaleco que simulaba contener explosivos, más tarde las autoridades confirmaron que no llevaba ningún artefacto.

El Assistant Commissioner Laurence Taylor, de la unidad de operaciones antiterroristas, afirmó en una comparecencia pública que se detuvo a otras dos personas vinculadas al ataque, pero no ofreció detalles sobre dichas detenciones, y precisó que la policía cree conocer la identidad del autor material, aunque esta todavía no ha sido verificada oficialmente.

Las autoridades confirmaron que las dos víctimas fatales pertenecían a la comunidad judía. El ataque tuvo lugar mientras numerosos fieles se encontraban reunidos en el templo para conmemorar el Día del Perdón.

Todas las novedades del ataque terrorista: