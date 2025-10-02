Mundo

Netanyahu condenó el atentado en Mánchester: “Sólo la fuerza y la unidad pueden derrotar al terrorismo”

El primer ministro israelí repudió el hecho y dijo: “Nuestros corazones están con las familias de los asesinados y oramos por la pronta recuperación de los heridos”

Matías Tercic

Matías Tercic

Un agente de policía camina
Un agente de policía camina por una calle acordonada, cerca del lugar de los hechos, tras un informe de un incidente en el que un coche atropelló a peatones y un apuñalamiento frente a una sinagoga, en el norte de Manchester, Gran Bretaña, el 2 de octubre de 2025. REUTERS/Phil Noble

Un hombre embistió con un automóvil a varias personas congregadas frente a una sinagoga ortodoxa en un barrio suburbano de Manchester el jueves y luego apuñaló a los presentes, dejando un saldo de dos muertos y cuatro heridos de gravedad en lo que la policía calificó como un ataque terrorista durante Yom Kippur, la jornada más sagrada del calendario judío. Según declaró el Metropolitan Police en Londres, responsable de las operaciones de lucha antiterrorista, los agentes abatieron al sospechoso en las afueras de la ciudad. Aunque inicialmente se retrasó la confirmación de su muerte porque el individuo portaba un chaleco que simulaba contener explosivos, más tarde las autoridades confirmaron que no llevaba ningún artefacto.

El Assistant Commissioner Laurence Taylor, de la unidad de operaciones antiterroristas, afirmó en una comparecencia pública que se detuvo a otras dos personas vinculadas al ataque, pero no ofreció detalles sobre dichas detenciones, y precisó que la policía cree conocer la identidad del autor material, aunque esta todavía no ha sido verificada oficialmente.

Las autoridades confirmaron que las dos víctimas fatales pertenecían a la comunidad judía. El ataque tuvo lugar mientras numerosos fieles se encontraban reunidos en el templo para conmemorar el Día del Perdón.

Todas las novedades del ataque terrorista:

18:02 hsHoy

Burnham elogia la “ejemplar respuesta”

El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, comienza agradeciendo a la policía, el servicio de ambulancias, los bomberos y los voluntarios por su ayuda y valentía.

“Esta fue una respuesta ejemplar a la luz azul”, declara. El alcalde afirma que se trató de un “horrible ataque antisemita contra nuestros amigos judíos”.

“Siempre nos mantendremos unidos”, añade, afirmando que Manchester “nunca permitirá que triunfen los actos diseñados para causar odio, división y violencia”.

“No dejen que triunfen”, dice el alcalde, y finaliza instando a todos a acercarse a sus vecinos y a la comunidad “en estos tiempos difíciles”.

17:49 hsHoy

Meloni lamenta el “vil” ataque en la sinagoga de Mánchester y denuncia el antisemitismo

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha lamentado el “vil” atentado en la sinagoga de la ciudad británica de Manchester, en el que han muerto dos personas, además del agresor, y ha avisado de que el antisemitismo “no puede tener espacio alguno” en Europa.

“Estoy profundamente conmocionada por el vil y atroz ataque contra una sinagoga de Mánchester perpetrado en el día sagrado de Yom Kippur”, denunció la mandataria en un comunicado.

Y agregó: “Estoy cerca de las familias de las víctimas, de la comunidad judía y de toda la nación británica. El antisemitismo no puede tener, y no tendrá, ningún espacio en Europa”.

17:45 hsHoy

Mahmood se compromete a hacer todo lo necesario para mantener la seguridad de la comunidad judía

Shabana Mahmood. REUTERS/Hannah McKay
Shabana Mahmood. REUTERS/Hannah McKay

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, se declara horrorizada por el ataque antisemita a la sinagoga.

Afirma que sus oraciones están con las víctimas y agradece a los servicios de emergencia por su labor.

Mahmood afirma que hará todo lo necesario para mantener la seguridad de la comunidad judía.

Añadió que responderá a las preguntas lo antes posible, pero que tomará un tiempo.

17:31 hsHoy

Netanyahu condenó el atentado

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró: “Israel se une al dolor de la comunidad judía del Reino Unido tras el brutal atentado terrorista en Manchester”.

“Nuestros corazones están con las familias de los asesinados y oramos por la pronta recuperación de los heridos. Como advertí en la ONU: la debilidad ante el terrorismo solo trae más terrorismo. Solo la fuerza y ​​la unidad pueden derrotarlo”.

17:21 hsHoy

El primer ministro Keir Starmer dijo que Reino Unido debe “derrotar el odio creciente”

El primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió el jueves que el “odio” contra los judíos está aumentando y que Gran Bretaña debe trabajar para vencerlo tras el ataque a una sinagoga de Manchester que dejó dos muertos.

“Si bien este no es un odio nuevo, es algo con lo que los judíos siempre han convivido”, declaró Starmer en un discurso por vídeo tras un ataque con coche y arma blanca en la ciudad del noroeste.

“Debemos ser claros: es un odio que está aumentando una vez más, y Gran Bretaña debe vencerlo una vez más”.

17:21 hsHoy

Qué se sabe hasta ahora

  • Las víctimas

Dos miembros de la comunidad judía han fallecido, según la policía.

Otros cuatro se encuentran hospitalizados tras sufrir diversas lesiones graves.

  • El atacante

El atacante fue abatido a tiros por la policía.

Las autoridades afirman que creen conocer su identidad, pero no pueden confirmarla por “razones de seguridad en el lugar”.

  • Lo que dijeron las autoridades

La “valentía inmediata” del personal de seguridad y los fieles ayudó a impedir que el atacante entrara en la sinagoga.

Un dispositivo que llevaba el sospechoso “no era viable”.

La Operación Platón, una respuesta de los servicios de emergencia a incidentes a gran escala, ha sido suspendida.

Se mantiene el “estado de incidente grave”.

El primer ministro Keir Starmer se reunió con altos mandos policiales y miembros del gabinete en Downing Street para una reunión de emergencia. Posteriormente, afirmó que Gran Bretaña “debe derrotar” el creciente odio antisemita.

17:21 hsHoy

Qué se sabe del autor del ataque terrorista a una sinagoga en Manchester en Yom Kippur

El atentado durante la fecha más importante del calendario judío dejó víctimas mortales y sembró el pánico. La policía investiga conexiones y refuerza la seguridad en todo el Reino Unido

Qué se sabe hasta ahora
Qué se sabe hasta ahora del autor del ataque terrorista a una sinagoga en Manchester (@visegrad24)

La investigación sobre el ataque frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Mánchester, que el jueves dejó dos muertos y tres personas gravemente heridas durante la celebración de Yom Kippur, ha revelado nuevos elementos sobre la identidad y el modus operandi del perpetrador.

Leer la nota completa
17:20 hsHoy

La Policía confirmó dos detenidos tras el atentado terrorista a la sinagoga en Mánchester

Las autoridades dijeron que encontraron un “dispositivo suicida” el cuerpo del perpetrador, cuya identidad no ha sido confirmada por razones de seguridad. IMÁGENES SENSIBLES

Un cuerpo yace fuera de la sinagoga de Manchester tras el ataque

La Policía británica confirmó este jueves la detención de dos personas en relación con el ataque a una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra), en el que hubo dos muertos (más el atacante) y al menos tres heridos y que ha sido declarado atentado terrorista.

Leer la nota completa
17:20 hsHoy

La embajada de Israel y líderes mundiales condenaron el ataque terrorista en la sinagoga de Mánchester

La ONU, líderes europeos, la realeza británica y organizaciones religiosas, incluidas comunidades musulmanas y cristianas, condenaron el ataque que dejó dos muertos durante Yom Kippur

Personas se abrazan cerca de
Personas se abrazan cerca de la escena del ataque con coche y apuñalamientos cerca de una sinagoga en Mánchester, 2 de octubre de 2025. (REUTERS/Phil Noble)

La embajada de Israel en Reino Unido condenó el ataque terrorista en una sinagoga de Mánchester que dejó dos muertos y al menos tres heridos, calificándolo de “odioso y profundamente perturbador”, mientras líderes mundiales y organizaciones religiosas expresaban su consternación por el incidente ocurrido durante Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

Leer la nota completa
17:18 hsHoy

El momento en que la Policía abatió al terrorista que atacó la sinagoga de Manchester

Dos personas murieron y tres resultaron gravemente heridas en las afueras de un templo judío, donde la policía respondió al ataque con disparos y activó protocolos de emergencia. IMÁGENES SENSIBLES

Carlos Eduardo Martínez

Carlos Eduardo Martínez

El momento en que la Policía abatió al terrorista que atacó la sinagoga de Manchester

Un video publicado en la red social X recoge los momentos posteriores al ataque frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, al norte de Mánchester, mientras se celebraba Yom Kippur. En las imágenes, dos agentes de policía rodean al presunto atacante, que permanece herido en el suelo junto a la entrada del templo. Los policías, visiblemente tensos y con armas en mano, ordenan a los presentes que se retiren: “Atrás, atrás”, insisten una y otra vez para despejar la zona ante el riesgo que perciben.

Leer la nota completa

