“No hay armas mágicas”: la desafiante respuesta de Rusia a la autorización de EEUU para que Ucrania use misiles de largo alcance

El Kremlin evalúa la decisión de Washington que permite a Kiev atacar objetivos en territorio ruso con supervisión del Pentágono, mientras expertos militares estudian posibles implicaciones y riesgos para la seguridad regional

La respuesta de Rusia a la autorización de EEUU para que Ucrania pueda utilizar misiles de largo alcance

El Kremlin reaccionó con cautela este lunes ante la autorización de Estados Unidos para que Ucrania utilice misiles de largo alcance en ataques sobre territorio ruso, bajo la supervisión del Pentágono. La medida, confirmada el domingo por el enviado especial estadounidense Keith Kellogg permite a las fuerzas ucranianas ejecutar estas operaciones de forma individual y con la aprobación directa del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Bueno, primero definamos nuestra posición, comprendamos las posibles amenazas y determinemos quiénes participarán exactamente en el proceso, y solo entonces podremos decidir cómo responder”, declaró en su rueda de prensa diaria, el portavoz presidencial Dmitri Peskov.

El funcionario aclaró que Moscú ya está al tanto de las declaraciones “ahora las estamos analizando cuidadosamente. Deben analizarse en términos de... por supuesto, nuestros especialistas militares están siguiendo de cerca esta cuestión”.

Los misiles Tomahawk son una de las armas que Ucrania podría utilizar

“La pregunta, como antes, es la siguiente: ¿Quién puede lanzar estos misiles? Incluso si se encuentran en el territorio controlado por el régimen de Kiev, ¿pueden ser lanzados únicamente por ucranianos, o deben ser operados por personal militar estadounidense? ¿Quién establece los objetivos de estos misiles, la parte estadounidense o los propios ucranianos?”, planteó Peskov.

El vocero también afirmó que, en opinión del Kremlin, incluso si se confirma el permiso de Washington para utilizar los misiles de crucero Tomahawk, “no existe una panacea que pueda cambiar la situación en el frente para el régimen de Kiev. No hay arma mágica, ni tomahawks ni misiles que puedan cambiar la dinámica” de la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó que Ucrania realice ataques de largo alcance en territorio ruso, bajo la supervisión del Pentágono, según lo confirmó este domingo el enviado especial estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg, en una entrevista con Fox News.

El enviado especial estadounidense, Keith Kellogg, destacó que la entrega de armamento avanzado y su uso ofensivo fuera de Kiev dependerá de la evaluación individual de cada operación y de la coordinación con los aliados

Kellogg precisó que “la respuesta es sí, usen la capacidad de golpear a fondo, no existen santuarios”, aunque recalcó que la autorización no es automática y se determina caso por caso.

Esto es un asunto global, y debemos reaccionar en consecuencia”, señaló Kellogg, al tiempo que resaltó la necesidad de actuar con cautela frente a las recientes provocaciones de Moscú en el espacio aéreo de la Unión Europea y la OTAN.

El pedido de armas de largo alcance forma parte de las gestiones recientes de Kiev. Durante un encuentro paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, solicitó personalmente a Trump misiles de crucero Tomahawk. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó que la administración evalúa entregar estos misiles a Ucrania, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva.

Aunque Ucrania desarrolla sus propios misiles de largo alcance y drones, continúa dependiendo de armamento y apoyo tecnológico de sus aliados para ejecutar estas operaciones.

