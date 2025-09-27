Mundo

Escondía una red de drogas millonaria en Gales y cayó por un chat de WhatsApp

Una conversación aparentemente inocente en la aplicación de mensajería fue la clave que permitió a las fuerzas del orden localizar y desmantelar una operación de alcance internacional

Por Constanza Almirón

Guardar
Robert Andrews Jr, líder de
Robert Andrews Jr, líder de la organización, es condenado a más de 14 años de prisión por tráfico de drogas (Gwent Police)

La caída de una red de narcotráfico multimillonaria en el sur de Gales conmocionó a la región, tanto por la magnitud de la operación como por el perfil inesperado de su líder. Robert Andrews Jr, de 34 años, quien aparentaba llevar una vida común como padre de familia y trabajador, fue condenado a más de 14 años de prisión tras descubrirse que dirigía una organización criminal que utilizaba WhatsApp para coordinar la venta de cocaína y heroína a gran escala.

La investigación, detallada por la BBC, reveló cómo la imagen discreta de Andrews Jr ocultaba una estructura sofisticada de tráfico de drogas que operaba desde Newport hasta el norte de Inglaterra.

El arresto de Andrews Jr se produjo poco antes de la Navidad de 2023, tras una vigilancia encubierta de nueve meses realizada por la policía de Gwent. Durante la operación, los agentes documentaron intercambios de drogas a plena luz del día y la entrega de sumas superiores a 136.360 dólares en bolsas de supermercado.

Los policias encubiertos identificaron gran
Los policias encubiertos identificaron gran parte de las transacciones de drogas de Andrews Jr. en un paraje apartado al que denominaron "The clearing" (Gwent Police)

Andrews Jr fue acusado de conspiración y suministro de cocaína y heroína, cargos que admitió a principios de 2024. La sentencia, dictada este mes por el Tribunal de la Corona de Newport, establece que cumplirá la mitad de los 14 años y ocho meses en prisión y el resto bajo libertad condicional.

A pesar de su papel central en la red, Andrews Jr mantenía una fachada de normalidad. Según relató un agente encubierto a la BBC, vestía ropa de trabajo, residía en una vivienda modesta junto a su pareja y sus hijos, y no ostentaba lujos como vehículos de alta gama o prendas de diseñador.

Sin embargo, la policía sospechaba que destinaba las ganancias ilícitas a la construcción de una nueva casa en una zona apartada, donde se hallaron una cocina valorada en 81.816 dólaresy mobiliario costoso, elementos que no se correspondían con los ingresos de un trabajador promedio.

Tecnología y vigilancia: el rastreo digital que permitió el golpe

El punto de inflexión en la investigación llegó cuando los detectives encontraron mensajes de WhatsApp en el teléfono de Kerry Evans, otro lider detenido en Merthyr Tydfil, a 48 kilómetros de Newport. En esas conversaciones, Evans y Andrews Jr bromeaban sobre su destino: “O seremos millonarios o compartiremos celda”, mientras organizaban transacciones de drogas por sumas de seis cifras.

La BBC señala que estos mensajes permitieron a los investigadores identificar a Andrews Jr como un traficante de alto nivel y desplegar tácticas avanzadas para su captura.

La operación policial, denominada "Mayland", incluyó vigilancia en una zona boscosa conocida como “the clearing”, cerca de la autopista M4. Allí, los agentes registraron múltiples intercambios de drogas y dinero. En uno de estos encuentros, la policía interceptó al taxista Mohammed Yamin, quien transportaba 2 kg de cocaína de alta pureza, valorados en 272.720 dólares, desde “the clearing”. También recibió una condena de seis años y medio por posesión con intención de suministrar.

La investigación reveló indicios de
La investigación reveló indicios de que la organización tenía un alcance significativo, como imágenes intercambiadas en las que se mostraban montones de billetes. Un apunte en el celular de Robert Andrews señalaba que una caja de zapatos guardaba 130.000 dólares (Gwent Police)

Para garantizar la seguridad de los pagos, Andrews Jr empleaba un sistema detokens: verificaba el número de serie de un billete de £5 (6,82 dólares) entregado por un desconocido, lo que confirmaba la identidad del mensajero enviado desde Londres para recoger el dinero.

Posteriormente, la policía incautó una bolsa con 148.632 dólares y halló en el teléfono de Andrews Jr registros de pagos regulares de montos similares a sus proveedores. En solo dos semanas, realizó seis transferencias que sumaron aproximadamente a 886.340 dólares, lo que ilustra la escala de la operación.

Sentencias y consecuencias: cómo funcionaba la red

El alcance de la red quedó evidenciado en las sentencias impuestas a otros implicados. Kerry Evans, cuyo arresto fue clave para descubrir la trama, recibió 14 años y cinco meses de prisión. Samuel Takahashi, considerado un miembro relevante de la organización, fue condenado a ocho años tras ser captado en video intercambiando drogas con Andrews Jr.

La madre de Andrews Jr también resultó implicada: el juez Carl Harrison le impuso una sentencia suspendida por haber pagado a uno de los mensajeros de su hijo.

Las sentencias a los implicados,
Las sentencias a los implicados, incluidos proveedores y transportistas, suman décadas de prisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación permitió identificar a Nathan Jones, proveedor de la red desde Bolton, en el área de Greater Manchester. Este hombre de 32 años fue sentenciado a 18 años tras comprobarse que vendió más de £1 millón en cocaína al grupo de Andrews Jr.

Otro implicado, Rahail Mehrban, también de Bolton, recibió una condena de 10 años y nueve meses por transportar alrededor de 682.000 dólares en cocaína desde Manchester a Newport.

El impacto social de la operación fue subrayado por las autoridades. El detective jefe superintendente Andrew Tuck, en declaraciones recogidas por la BBC, destacó que Andrews Jr no era un distribuidor de esquina, sino que manejaba cantidades industriales de droga y sumas de dinero que alcanzaban cientos de miles de libras por intercambio. También, enfatizó que la desarticulación de esta red representa una advertencia firme para quienes participan en actividades de narcotráfico: enfrentarán consecuencias legales.

Temas Relacionados

Red de narcotráfico en GalesRobert Andrews JrCocaínaPolicía de GwentNewportWhatsAppKerry EvansNewsroom BUE

Últimas Noticias

El jefe de Hezbollah dijo que el grupo terrorista no depondrá las armas en el aniversario de la muerte de Nasrala

Las conmemoraciones, que lideró la formación durante más de tres décadas hasta su muerte hace este sábado un año, coinciden con una iniciativa del Gobierno libanés para desarmar al grupo extremista

El jefe de Hezbollah dijo

Zelensky afirmó que Ucrania recibió un sistema antiaéreo Patriot de Israel

El Gobierno ucraniano aseguró estar trabajando para expandir su producción de defensa y para empezar a exportar armas de fabricación nacional

Zelensky afirmó que Ucrania recibió

La historia de Lauren Marsh y su hija Bonnie: una muerte infantil en 2021 marcada por la criopreservación forense y años de retrasos judiciales

La familia enfrenta una larga espera por respuestas y cuestiona la actuación de las autoridades tras la tragedia

La historia de Lauren Marsh

El caso de un Papá Noel en Georgia destapa años de abusos y el entierro de dos adolescentes

La investigación judicial permitió reconstruir el entorno de sufrimiento y abandono en el que vivieron los menores, revelando la indiferencia de quienes debían protegerlos

El caso de un Papá

Alemania evalúa permitir que los militares derriben drones que sobrevuelen su territorio

Esto se produce tras una serie de avistamientos de naves no tripuladas cerca de aeropuertos y bases militares en Dinamarca y Noruega en los últimos días

Alemania evalúa permitir que los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reducción de personal y ajustes:

Reducción de personal y ajustes: ¿cuántos empleados tendrá el Congreso el año que viene?

Interpol llega a Barranquilla para desmantelar redes de “capos invisibles” y grupos narcotraficantes como Los Costeños y el Clan del Golfo

Migración Colombia detuvo a prófugo panameño con circular roja de Interpol, cuando intentaba legalizar su situación en el país

Marcha 27 y 28 de septiembre EN VIVO: ‘Generación Z’, transportistas y diversos gremios se suman a una tercera movilización

Hallan el cuerpo de soldado que había desaparecido en aguas de Nariño, tras naufragio de la embarcación

INFOBAE AMÉRICA
Europa vuelve a dominar los

Europa vuelve a dominar los 'foursomes' y abre una buena ventaja en la Ryder Cup

El equipo ciclista Israel Premier Tech no participará en el Giro de Emilia Romaña

Mavi García logra un histórico bronce en la prueba en línea del Mundial

El jefe de Hezbollah dijo que el grupo terrorista no depondrá las armas en el aniversario de la muerte de Nasrala

Zelensky afirmó que Ucrania recibió un sistema antiaéreo Patriot de Israel

ENTRETENIMIENTO

La boda de Selena Gomez

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco: todo lo que se sabe de sus nupcias en California

Daniel Day-Lewis admite: “Hice el ridículo al anunciar mi retiro del cine”

De estrella infantil a tragedia olvidada: la historia de Bobby Driscoll y el lado oscuro de Hollywood

Shakira, Karol G y Morat, entre los ganadores de los Premios Juventud 2025

Super Junior llega a la CDMX con un show imperdible para todos los amantes del K-Pop: conciertos de octubre