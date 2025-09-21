Mundo

Ucrania impondrá sanciones a funcionarios y figuras de Moldavia por considerarlas “propagandistas” del Kremlin

Las medidas afectarán a seis divulgadores, once figuras civiles y políticas moldavas que promueven discursos prorrusos y justifican la agresión rusa, 66 personas físicas y trece entidades jurídicas

Guardar
Volodimir Zelensky agudiza sus sanciones
Volodimir Zelensky agudiza sus sanciones contra los "propagandistas" de Rusia (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció el sábado la imposición de sanciones contra funcionarios y otras personalidades de Moldavia, a quienes calificó de “propagandistas” del Kremlin, en un intento de “contrarrestar la propaganda rusa”, a menos de una semana de las elecciones parlamentarias en el país vecino.

Ucrania ha impuesto sanciones a funcionarios, empresarios y personas implicadas en violaciones de derechos humanos en la Crimea temporalmente ocupada, así como a propagandistas y figuras prorrusas de Moldavia”, informó Zelensky en su mensaje vespertino diario.

Las medidas afectarán a seis propagandistas, once figuras civiles y políticas moldavas que promueven discursos prorrusos y justifican la agresión rusa, 66 personas físicas y trece entidades jurídicas. Entre los sancionados, Zelensky destacó a Oleksandr Rodzhers, “que negó públicamente la existencia de Ucrania, pidió cambios en las fronteras territoriales de Ucrania, difundió publicaciones antiucranianas y justificó la agresión armada de Rusia contra Ucrania”.

También mencionó a Vasile Bolea y Dimitri Konstantinov, señalados por “popularizar la política exterior rusa” en los medios y “repetir abiertamente los discursos de propaganda rusa”, respectivamente.

El presidente ucraniano busca alejar
El presidente ucraniano busca alejar a Rusia de las próximas elecciones en Moldavia (Europa Press)

El mandatario defendió la decisión asegurando que “esta decisión envía una importante señal de apoyo al pueblo moldavo en su camino hacia la integración europea” y subrayó que las sanciones “están coordinadas con las políticas de (sus) socios internacionales y tienen como objetivo bloquear los recursos rusos, proteger los Derechos humanos en los territorios ocupados”.

Moldavia se encuentra en pleno proceso de adhesión a la Unión Europea y celebra sus elecciones parlamentarias el próximo 28 de septiembre, enfrentando simultáneamente presiones internacionales para mantener el acercamiento con Bruselas y otros países como Alemania, y la supuesta interferencia de Rusia en su proceso democrático. El Parlamento Europeo ha denunciado intentos de Moscú de influir en los comicios y desestabilizar la situación política interna.

El contexto internacional refuerza la relevancia de las sanciones impuestas por Ucrania, ya que buscan impedir que recursos y figuras vinculadas a Rusia contribuyan a debilitar la consolidación democrática en Moldavia y frenar el avance del país hacia la UE.

Según Zelensky, estas acciones están dirigidas específicamente a bloquear canales de propaganda y limitar la influencia política y económica de actores prorrusos.

Maia Sandu advirtió la posible
Maia Sandu advirtió la posible injerencia de Rusia en las próximas elecciones de Moldavia (REUTERS/Vladislav Culiomza)

Las sanciones se producen en un momento clave del calendario electoral moldavo. Las encuestas sugieren que el partido de la actual presidenta, Maia Sandu, PAS (Partido para la Acción y la Solidaridad), podría volver a ser la fuerza política más votada en las elecciones parlamentarias, aunque probablemente no logrará gobernar en solitario.

Este panorama político ha llevado a que el Gobierno ucraniano adopte medidas preventivas para minimizar la influencia de actores externos en la estabilidad política y asegurar que los procesos democráticos se desarrollen de manera transparente.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaGuerra Rusia UcraniaUcraniaRusiaVolodimir ZelenskyVladimir PutinMoldaviaProrrusosMaia Sandu

Últimas Noticias

La ONU reclamó el cese inmediato de las hostilidades y la protección urgente de los civiles en Sudán

El secretario general, António Guterres, instó a las partes a que “entablen rápidamente un diálogo genuino para lograr el cese inmediato de las hostilidades y a que reduzcan la violencia, incluso en El Fasher”, sostuvo el vocero oficial, Stéphane Dujarric

La ONU reclamó el cese

Miles de israelíes se movilizaron para reclamar la liberación de los rehenes en Gaza y alertaron que podría ser su “última noche” con vida

Los familiares de los secuestrados advirtieron que la nueva ofensiva militar israelí contra los terroristas de Hamas podría poner en peligro la vida de quienes continúan capturados

Miles de israelíes se movilizaron

Una pareja británica regresó al Reino Unido tras casi ocho meses secuestrada por el régimen talibán en Afganistán

Los fundadores de la organización Rebuild sufrieron condiciones de aislamiento, carencia de atención médica y separación durante su reclusión, hasta que la intervención internacional y la acción de su familia permitieron su regreso

Una pareja británica regresó al

EEUU afirmó que el acuerdo con China por TikTok está prácticamente cerrado: “Solo falta la firma”

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, detalló, además, que el consejo directivo que controla la aplicación en el país estará dominado por miembros norteamericanos

EEUU afirmó que el acuerdo

El papa León XIV llamó a reflexionar sobre los países “que tienen hambre y sed de justicia”

El pontífice manifestó durante el Jubileo que “donde no hay justicia no puede haber tampoco un Derecho”

El papa León XIV llamó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy sábado 20 de septiembre

Cómo la inteligencia artificial ayuda a los expertos a abrir nuevas vías en el abordaje del Alzheimer

Después de 6 años de retraso y millonario sobrecosto, Galán entregó ampliación de la avenida Mutis en Engativá

Embajada de Israel y AMIA: investigan a una familia de políticos paraguayos que habría financiado a Hezbollah

Resultados de la Kábala: todos los números ganadores del 20 de septiembre de 2025

INFOBAE AMÉRICA
Trump insta a la fiscal

Trump insta a la fiscal general Pam Bondi a ser más contundente con sus oponentes: "No podemos demorarnos más"

Hard GZ sigue la estela de C. Tangana y le pone voz al himno del RC Celta de Vigo con un alegato a la emigración gallega

CaixaBank ejecuta el 69% de su recompra de acciones en la decimocuarta semana de su programa

La ONU reclamó el cese inmediato de las hostilidades y la protección urgente de los civiles en Sudán

El ministro de Defensa colombiano dice que la "ofensiva" contra el Clan del Golfo seguirá pese al diálogo

ENTRETENIMIENTO

Morrissey canceló dos conciertos en

Morrissey canceló dos conciertos en Estados Unidos tras recibir amenazas

MrBeast se suma a “Angry Birds 3″ y revoluciona la animación

Robert De Niro invirtió 250 millones de dólares en un hotel de lujo en la playa favorita de Lady Di

“Demon Slayer” arrasa esta semana con 103,7 millones recaudados y alcanza récord histórico de anime

Priscilla Presley habló sobre los rumores de que Elvis habría fingido su muerte