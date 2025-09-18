Mundo

Turquía prolongó la prisión preventiva de nueve opositores acusados de “terrorismo”

Los imputados, en su mayoría concejales del principal partido opositor CPH, fueron retenidos en el marco de un juicio abierto por un acuerdo electoral con el partido prokurdo DEM

Guardar
Un tibunal prolonga prisión preventiva
Un tibunal prolonga prisión preventiva de concejales opositores acusados de “terrorismo”.(REUTERS/Dilara Senkaya)

Un tribunal de Estambul resolvió este jueves mantener en prisión preventiva a nueve de los diez acusados por delitos de “terrorismo”, en el marco de un juicio abierto este año a raíz de un pacto preelectoral de 2024 entre el Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal fuerza opositora de corte socialdemócrata, y el izquierdista y prokurdo Partido de la Igualdad de los Pueblos (DEM).

Según la Fiscalía, los procesados —en su mayoría concejales del CHP— habrían participado en una estrategia conocida como Consenso urbano. Este acuerdo permitió al CHP imponerse al gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), del presidente Recep Tayyip Erdogan, en varios distritos de Estambul durante las elecciones municipales de marzo de 2024.

El DEM, tercera fuerza parlamentaria, cuenta con su base electoral en las regiones rurales del sureste del país, de mayoría kurda. Sin embargo, también mantiene influencia entre sectores de la izquierda urbana y dentro de la comunidad kurda que reside en grandes ciudades como Estambul o Ankara.

En virtud del Consenso urbano, el DEM optó por no presentar candidatos propios en numerosos distritos de la capital, lo que canalizó el voto de sus bases hacia el CHP. A ello se sumó la incorporación en las listas del CHP de figuras afines al ideario del DEM, con fuerte atractivo para sus simpatizantes.

Simpatizantes del Partido Republicano del
Simpatizantes del Partido Republicano del Pueblo gritan consignas afuera de la sede del partido politico, el domingo 14 de mayo de 2023, en Ankara, Turquía. (AP Foto)

La Fiscalía sostiene que algunos de esos candidatos estaban vinculados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, y acusa de “colaboración con banda terrorista” a los cargos del CHP que supuestamente mantuvieron contacto con ellos, de acuerdo con el diario Cumhuriyet.

El CHP, por su parte, defiende que un acuerdo preelectoral de este tipo es plenamente legal y recuerda que todo candidato debe recibir autorización previa del Ministerio del Interior para poder concurrir. Por ello, argumenta, resulta evidente que ninguno de los aspirantes contaba con antecedentes de terrorismo ni con causas judiciales pendientes.

El vicepresidente del DEM, Mehmet Rüstü Tiryaki, señaló que el PKK anunció su disolución en mayo pasado y que actualmente el Parlamento debate el cierre definitivo del conflicto armado. En este contexto, consideró que mantener a los acusados en prisión “solo alienta a quienes no creen en la paz”.

Además, denunció la motivación política del caso: “La acusación esencial contra todos los encausados es que los kurdos no deben participar en las filas del CHP. Esto es una abierta enemistad hacia los kurdos”, declaró en entrevista con el medio digital Bianet.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

TurquiaEstambulCHPUltimas noticias America

Últimas Noticias

Polonia apuesta por la experiencia ucraniana tras la incursión de drones rusos en su territorio

La firma de acuerdos militares busca cerrar brechas en la seguridad regional, tras la alarma provocada por la entrada de drones rusos en su espacio aéreo

Polonia apuesta por la experiencia

Inteligencia artificial y airbags externos: cómo es la propuesta que busca mejorar la supervivencia en accidentes de avión

Un equipo de ingenieros en India desarrolló un sistema que podría desplegar automáticamente enormes airbags alrededor del fuselaje al detectar un choque inminente y reducir en más del 60% la fuerza del impacto

Inteligencia artificial y airbags externos:

Tensión en la economía rusa: el gobierno analiza medidas fiscales ante la caída de los ingresos petroleros

El Kremlin estudia ajustes tributarios y nuevas reglas sobre el fondo de reserva fiscal para proteger el presupuesto estatal frente a la baja en las ventas de petróleo y gas durante 2025

Tensión en la economía rusa:

Robaron en Egipto un brazalete de oro de 3.000 años de antigüedad: lo vendieron por USD 4.000 y fue fundido

La policía egipcia detuvo a una restauradora del Museo Egipcio de El Cairo y a tres cómplices por sustraer el brazalete

Robaron en Egipto un brazalete

Donald Trump anunció que Estados Unidos está intentando recuperar una base aérea en Afganistán

El presidente estadounidense afirmó que la instalación militar, hoy bajo control talibán, es estratégica por su cercanía con China

Donald Trump anunció que Estados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Oro naranja en polvo: la

Oro naranja en polvo: la especia que cura el dolor de rodilla, elimina piedras biliares y trata la cirrosis hepática

Revelan red criminal que sobornaba a elementos federales por huachicol en refinería Dos Bocas

Exministra de Educación cuestiona decisión del Congreso de crear 20 universidades: “Medida populista sin plan integral ni sostenibilidad”

Resultados El Dorado Mañana 18 de septiembre 2025

¿Cuándo terminarán las lluvias y cuándo comenzarán los frentes fríos? Esto dice el Servicio Meteorológico Nacional

INFOBAE AMÉRICA
Macron sostiene que Israel está

Macron sostiene que Israel está "destruyendo completamente su imagen y credibilidad" con la ofensiva en Gaza

El Partido Republicano celebrará una convención de medio mandato, anuncia Trump

Isabel Preysler sortea un tropezón con elegancia

La defensa de Jeanine Áñez pedirá la absolución tras el rechazo del Supremo a su primera apelación

YouTube ha pagado 100.000 millones de dólares a creadores en cuatro años

ENTRETENIMIENTO

Margot Robbie y una frase

Margot Robbie y una frase polémica sobre El lobo de Wall Street: “Chicos a los que les gusta esta película, deberían prestar atención”

Nuevos detalles sobre el caso D4vd: la policía de Los Ángeles allanó una vivienda en Hollywood Hills

Justin Bieber hizo historia como el artista mejor pagado de Coachella: esta es la cifra que recibirá

Un tatuaje y una canción: las conexiones entre el cantante D4vd y la adolescente hallada en su Tesla

Quién es D4vd, el cantante viral en TikTok que ha sido vinculado a un perturbador hallazgo de restos humanos