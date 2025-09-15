Se estaban por casar, pero un arresto equivocado ocasionó el suicidio de la novia: la tragedia que desató la policía del Reino Unido

Craig Jackson, pareja de Cherry Turner, fue arrestado erróneamente durante una operación policial armada en diciembre de 2021 (foto: Daily Mail)

En la última semana, la justicia británica declaró responsable a la Policía de Northumbria por un arresto erróneo que desencadenó una tragedia: el suicidio de Cherry Turner, una joven de 31 años que no logró recuperarse del impacto sufrido tras la detención a punta de pistola de su prometido, Craig Jackson.

El caso, que conmocionó a la comunidad y a la opinión pública del Reino Unido, pone al descubierto graves fallos en la actuación policial y su devastador impacto en dos familias.

El operativo policial que marcó un antes y un después

El 23 de diciembre de 2021, la vida de Cherry Turner y Craig Jackson, que estaban por contraer matrimonio, cambió para siempre. Una redada policial en su domicilio de Newcastle, en el West End, desembocó en la detención del hombre a manos de un equipo armado, según informó Daily Mail. La confusión, el terror y la violencia de la entrada —con sirenas, perros y armas apuntando a los cuerpos— dejaron a la mujer en estado de shock.

Jackson describió ante el tribunal aquellos minutos: “Vi puntos verdes reflejados en la pared de los policías armados, los perros ladraban, las sirenas sonaban y me inmovilizaron contra el suelo.” La pareja fue sometida a una búsqueda exhaustiva, mientras ambos permanecían indefensos. Jackson, quien fue arrestado y sacado de su casa solo en ropa interior, fue conducido a una comisaría en medio de la confusión.

Lo más grave del operativo fue que los policías reconocieron rápidamente su error: habían arrestado a la persona equivocada —Jackson no tenía relación alguna con el delito investigado—. Sin embargo, la pareja tuvo que esperar dos meses para recibir la notificación oficial de que Jackson ya no era sospechoso. Durante ese tiempo, el miedo y la angustia se instalaron en su vida cotidiana.

Cherry Turner se quitó la vida tras meses de sufrimiento y ansiedad provocados por el error policial (foto: Dialy Mail)

La secuela psicológica y su trágico desenlace

Cherry Turner nunca había presentado problemas de salud mental. Sin embargo, tras la redada y el arresto de su pareja, desarrolló un cuadro severo de ansiedad y paranoia, tal como determinó la investigación judicial. Paul Dunn, abogado de la familia Turner, señaló: “No fue una simple visita de rutina, sino el registro más intrusivo y una intervención armada con consecuencias devastadoras.” De acuerdo con lo que le relataron los familiares de la joven al medio británico, ella vivía con el temor constante de que los agentes regresaran, llegando a creer que su vivienda estaba intervenida.

El calvario se prolongó incluso después de que las autoridades detuvieran al verdadero responsable del delito. Para Turner, el hecho de que la policía tardara en exonerar públicamente a Jackson representó un círculo infernal del que no pudo salir. “Cada vez que escuchaba una patrulla, esperaba que la policía volviera y temía que su casa estuviera bajo vigilancia. Ningún esfuerzo familiar logró disipar su miedo”, afirmó Dunn.

El 1 de julio de 2022, siete meses después de la detención, Turner fue hallada sin vida bajo el puente Redheugh, sobre el río Tyne. El jurado del tribunal de South Tyneside estableció que la intervención policial fue el detonante de su suicidio, al desencadenar el trastorno de ansiedad que la llevó a tomar esa decisión.

El dolor de una familia y el reclamo de justicia

La repercusión de la tragedia afectó profundamente a ambas familias. David Turner, padre de Cherry, declaró en audiencia: “Es una condena diaria. Piensas en ello 50 o 60 veces al día. Sabes que nunca volverás a ver a Cherry”.

Por su parte, Jake Mottram, hermano de Jackson, afirmó al Daily Mail: “La policía supo al día siguiente que tenían al hombre equivocado y debieron corregir el error de inmediato. Si lo hubieran hecho, la salud mental de Cherry no habría empeorado de ese modo.” El sentimiento de impotencia atravesó a todos.

En un comunicado familiar leído ante el tribunal por Paula Gray, se expresó: “Nada puede poner en palabras el dolor que Michelle y Dave han sufrido, ni el corazón roto de Dani, Jake y el hermano menor de Cherry. Como familia, nuestra vida ha cambiado para siempre. Esperamos que la historia de Cherry y Jacko sea escuchada y jamás olvidada”.

La familia también rindió homenaje al vínculo entre la pareja, describiéndolo como “un amor puro e inquebrantable, capaz de iluminar a quienes los rodeaban. Aunque su tiempo aquí fue corto, su memoria y su conexión permanecerán eternas”.

El tribunal de Newcastle dictaminó la responsabilidad policial en los hechos que arruinaron la vida de la pareja (foto: Daily Mail)

La respuesta de la Policía para un devastador final

Ante la gravedad del caso y el resultado del veredicto, un portavoz de la Policía de Northumbria emitió un comunicado: “Realizamos una investigación y ofrecimos disculpas a la familia de Cherry y a Craig Jackson por los errores identificados. Ahora tomaremos tiempo para analizar cuidadosamente los hallazgos de la investigación judicial.”

La institución enfrenta una presión renovada para revisar sus protocolos y asegurar que actos de tal magnitud no se repitan, así como para reparar, en la medida de lo posible, el daño causado a las familias involucradas.

En un último giro trágico, se supo que Craig Jackson murió en 2025 tras sufrir de cáncer, incrementando el dolor en ambas familias.