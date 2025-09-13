Rumania interceptó un dron ruso que violó su espacio aéreo cerca de la frontera con Ucrania

Rumania denunció que un dron ruso violó su espacio aéreo

Dos cazas rumanos despegaron este sábado tras detectarse un dron ruso en el espacio aéreo del país, en un incidente que el Gobierno de Bucarest calificó de agresión. El hecho se produjo durante otro ataque ruso contra infraestructura ucraniana en el Danubio, cerca de la frontera con Rumanía.

“La Fuerza Aérea Rumana interceptó hoy, 13 de septiembre, un dron ruso que invadió el espacio aéreo nacional”, anunció el ministro de Defensa, Ionuț Mosteanu, minutos después de un primer comunicado en el que no se había identificado el origen del aparato.

Mosteanu explicó que dos cazas F-16 despegaron “urgentemente” y rastrearon la aeronave hasta que desapareció del radar en la región de Tulcea, a unos 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. Añadió que la población de la zona no corrió peligro y advirtió que “Rumanía defiende su espacio aéreo y se mantiene vigilante ante la agresión rusa”.

El Ministerio de Defensa informó que los aviones detectaron el dron sobre las 18:23 (15:23 GMT), unos 15 minutos después del despegue de los F-16. La misión de los cazas consistió en supervisar el espacio aéreo tras los ataques rusos a infraestructuras ucranianas en el Danubio.

El ministro de Defensa rumano, Ionuț Mosteanu

El Ministerio recordó que la ley autoriza derribar aeronaves que ingresen al espacio aéreo nacional sin autorización. “Equipos de especialistas están listos para iniciar la búsqueda de los posibles restos del vehículo aéreo”, señaló el, sugiriendo que el dron, que desapareció del radar al suroeste de Chilia Veche, podría haberse estrellado.

En paralelo, el ministro de Defensa advirtió que los drones rusos que vuelvan a violar el espacio aéreo rumano serán derribados, siguiendo el precedente de Polonia. “Los sistemas antiaéreos en tierra, en las zonas densamente pobladas a lo largo del brazo Chilia del Danubio, en el norte de Dobrogea, están listos para responder en cualquier momento si drones entran en nuestro espacio aéreo, tal como hicieron los polacos. Protegemos nuestro país y la seguridad de cada ciudadano”, afirmó.

Consultado sobre futuras acciones, Mosteanu indicó: “Exactamente. Ahora que la ley fue aprobada por el Parlamento, tenemos una jerarquía de mando establecida y, en ciertos casos, yo, en mi calidad de ministro a cargo, debo aprobar el compromiso, y lo haré si es necesario. Estamos en contacto permanente con el centro de mando de la OTAN, y actuamos junto con nuestros aliados”.

Sobre los incidentes en Polonia, el ministro los calificó como “una provocación, una prueba” de Rusia: “Creo que la expresión correcta es ‘poner a prueba la reacción de la OTAN’, no ‘atacar a Polonia’. Por supuesto, esto no ocurrió por casualidad, no fue un accidente”.

Foto tomada de un video de un agente de policía polaco junto a los restos de un vehículo aéreo no tripulado (UAV), en Czesniki, Polonia. (REUTERS)

Mosteanu añadió: “Estamos hablando de varios drones, no solo uno. Uno solo puede ser defectuoso o interferido por ciertos sistemas. Ha ocurrido antes en Polonia, también en Rumanía. Sí, pero este no fue el caso, había varios, no solo uno. (...) Fue una provocación, una prueba. La respuesta de Polonia, la respuesta de los aliados, es firme”.

Rumanía ya había desplegado cazas F-16 el pasado 10 de septiembre ante la presencia de drones rusos cerca de su espacio aéreo, coincidiendo con la noche en que Polonia derribó varios aparatos que ingresaron a su territorio.

