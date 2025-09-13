Mundo

Rumania interceptó un dron ruso que violó su espacio aéreo cerca de la frontera con Ucrania

El ministro de Defensa, Ionuț Mosteanu, explicó que dos cazas F-16 despegaron “urgentemente” y rastrearon la aeronave. Añadió que la población de Tulcea no corrió peligro y advirtió que el país “defiende su espacio aéreo y se mantiene vigilante ante la agresión rusa”

Guardar
Rumania denunció que un dron
Rumania denunció que un dron ruso violó su espacio aéreo

Dos cazas rumanos despegaron este sábado tras detectarse un dron ruso en el espacio aéreo del país, en un incidente que el Gobierno de Bucarest calificó de agresión. El hecho se produjo durante otro ataque ruso contra infraestructura ucraniana en el Danubio, cerca de la frontera con Rumanía.

“La Fuerza Aérea Rumana interceptó hoy, 13 de septiembre, un dron ruso que invadió el espacio aéreo nacional”, anunció el ministro de Defensa, Ionuț Mosteanu, minutos después de un primer comunicado en el que no se había identificado el origen del aparato.

Mosteanu explicó que dos cazas F-16 despegaron “urgentemente” y rastrearon la aeronave hasta que desapareció del radar en la región de Tulcea, a unos 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. Añadió que la población de la zona no corrió peligro y advirtió que “Rumanía defiende su espacio aéreo y se mantiene vigilante ante la agresión rusa”.

El Ministerio de Defensa informó que los aviones detectaron el dron sobre las 18:23 (15:23 GMT), unos 15 minutos después del despegue de los F-16. La misión de los cazas consistió en supervisar el espacio aéreo tras los ataques rusos a infraestructuras ucranianas en el Danubio.

El ministro de Defensa rumano,
El ministro de Defensa rumano, Ionuț Mosteanu

El Ministerio recordó que la ley autoriza derribar aeronaves que ingresen al espacio aéreo nacional sin autorización. “Equipos de especialistas están listos para iniciar la búsqueda de los posibles restos del vehículo aéreo”, señaló el, sugiriendo que el dron, que desapareció del radar al suroeste de Chilia Veche, podría haberse estrellado.

En paralelo, el ministro de Defensa advirtió que los drones rusos que vuelvan a violar el espacio aéreo rumano serán derribados, siguiendo el precedente de Polonia. “Los sistemas antiaéreos en tierra, en las zonas densamente pobladas a lo largo del brazo Chilia del Danubio, en el norte de Dobrogea, están listos para responder en cualquier momento si drones entran en nuestro espacio aéreo, tal como hicieron los polacos. Protegemos nuestro país y la seguridad de cada ciudadano”, afirmó.

Consultado sobre futuras acciones, Mosteanu indicó: “Exactamente. Ahora que la ley fue aprobada por el Parlamento, tenemos una jerarquía de mando establecida y, en ciertos casos, yo, en mi calidad de ministro a cargo, debo aprobar el compromiso, y lo haré si es necesario. Estamos en contacto permanente con el centro de mando de la OTAN, y actuamos junto con nuestros aliados”.

Sobre los incidentes en Polonia, el ministro los calificó como “una provocación, una prueba” de Rusia: “Creo que la expresión correcta es ‘poner a prueba la reacción de la OTAN’, no ‘atacar a Polonia’. Por supuesto, esto no ocurrió por casualidad, no fue un accidente”.

Foto tomada de un video
Foto tomada de un video de un agente de policía polaco junto a los restos de un vehículo aéreo no tripulado (UAV), en Czesniki, Polonia. (REUTERS)

Mosteanu añadió: “Estamos hablando de varios drones, no solo uno. Uno solo puede ser defectuoso o interferido por ciertos sistemas. Ha ocurrido antes en Polonia, también en Rumanía. Sí, pero este no fue el caso, había varios, no solo uno. (...) Fue una provocación, una prueba. La respuesta de Polonia, la respuesta de los aliados, es firme”.

Rumanía ya había desplegado cazas F-16 el pasado 10 de septiembre ante la presencia de drones rusos cerca de su espacio aéreo, coincidiendo con la noche en que Polonia derribó varios aparatos que ingresaron a su territorio.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

RumaniaRusiaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Hallazgo inquietante: miles de barriles enterrados en el mar de California esconden desechos alcalinos

Un nuevo estudio descartó la presencia del pesticida DDT en los recipientes hallados frente a la costa de Los Ángeles, pero reveló la existencia de residuos químicos desconocidos que abren interrogantes sobre su impacto ambiental y en la salud

Hallazgo inquietante: miles de barriles

Ucrania bombardeó una importante refinería de petróleo en Rusia

Un dron impactó en las instalaciones de la petrolera Bashneft, ubicada en la región de Bashkortostan, en el centro del país. El ataque provocó un incendio

Ucrania bombardeó una importante refinería

El precio de un café con leche en Noruega desata polémica en redes sociales

Un creador argentino sorprendió a sus seguidores al mostrar cuánto se paga por una bebida común en la capital del Ártico

El precio de un café

Israel derribó otra torre utilizada por los terroristas de Hamas en ciudad de Gaza

De acuerdo con un comunicado de las FDI, el rascacielos era usado por el grupo extremista palestino para “ejecutar y perpetrar ataques”

Israel derribó otra torre utilizada

“Centinela oriental“: Polonia confirmó el inicio de la iniciativa militar de la OTAN en su flanco oriental para hacer frente a la amenaza rusa

La operación anunciada por el secretario general, Mark Rutte, está orientada a fortalecer la defensa de la Alianza tras la incursión de al menos 19 drones rusos en el espacio aéreo polaco

“Centinela oriental“: Polonia confirmó el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Italiana en Colombia explicó un

Italiana en Colombia explicó un término que se usa en Latinoamérica y le genera confusiones: ‘mami’, ‘papi’, ‘mamacita’ y ‘papacito’

¿Por qué nos afectan tragedias ajenas como la explosión de Iztapalapa? Se llama ansiedad vicaria y en esto consiste

Red de Veedurías alerta por posibles irregularidades en licitación de transporte en Ecopetrol

María Claudia publicó tierna imagen para celebrar la llegada de un nuevo miembro a su familia

“Todo por culpa de este gobierno”: detuvieron a un hombre que amenazó con explotar bombas en dos universidades

INFOBAE AMÉRICA
España pierde ante Gran Bretaña

España pierde ante Gran Bretaña y termina cuarta en el Europeo femenino

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Sito Alonso renueva como entrenador del UCAM Murcia hasta junio de 2028

Netanyahu firma un plan de asentamientos que divide Cisjordania: "No habrá un Estado palestino"

España tilda de "calumniosos" los comentarios de Netanyahu contra Sánchez

ENTRETENIMIENTO

El cantante Ne-Yo contó cómo

El cantante Ne-Yo contó cómo es su relación poliamorosa con cuatro mujeres: “Las considero mis esposas”

“Grey’s Anatomy” cumple 20 años: el sorpresivo rol que asumirá Ellen Pompeo en la temporada 22

Emmys 2025: horarios, nominados y dónde ver en vivo la gala de premios

Grace for the World: horarios y dónde ver en vivo el concierto desde el Vaticano

Charlie Sheen recordó la noche en que su padre lo entregó a la Policía: “la mayor traición” que cambió su vida