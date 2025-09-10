Ucrania acusó a Putin de “ampliar su guerra” y alertó sobre nuevas provocaciones a Occidente tras la violación del espacio aéreo polaco

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

El gobierno de Ucrania afirmó este miércoles que el presidente ruso, Vladimir Putin, busca “ampliar su guerra” tras la violación del espacio aéreo de Polonia por drones rusos durante una ofensiva en el oeste de Ucrania.

En un comunicado, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, señaló que los ataques muestran que “la sensación de impunidad de Putin sigue creciendo porque no fue castigado adecuadamente por sus crímenes anteriores”.

“Putin sigue escalando, ampliando su guerra y poniendo a prueba a Occidente. Cuanto más tiempo no enfrente una respuesta firme, más agresivo se vuelve. Una respuesta débil ahora provocará a Rusia aún más, y entonces misiles y drones rusos volarán aún más lejos hacia Europa”, advirtió.

El funcionario subrayó la necesidad de que los aliados permitan el uso de sistemas de defensa aérea en países vecinos para interceptar drones y misiles en el espacio aéreo ucraniano, incluyendo aquellos que se acercan a las fronteras de la OTAN.

“Esta situación demuestra que finalmente debe tomarse la decisión de permitir que las capacidades de defensa aérea de los socios en países vecinos se utilicen para interceptar drones y misiles en el espacio aéreo ucraniano, incluidos aquellos que se acercan a las fronteras de la OTAN. Ucrania ha sugerido este paso durante mucho tiempo. Debe tomarse por el bien de la seguridad colectiva”, afirmó.

Sybiha también pidió un fortalecimiento urgente de la defensa aérea de Ucrania para proteger al país contra el creciente número de ataques de drones y misiles rusos.

“Esta también es una llamada a los socios para fortalecer urgentemente la defensa aérea de Ucrania y proteger mejor contra un número creciente de drones y misiles rusos que nos atacan de forma regular”, agregó.

“Las sanciones deben intensificarse sin demora. Putin solo se tomará en serio las negociaciones de paz cuando enfrente una seria presión transatlántica. La máquina de guerra rusa debe detenerse, y solo puede detenerse con fuerza, no con debilidad”, mencionó.

La declaración de Ucrania ocurre luego de que Polonia desplegara aviones propios y de países aliados durante la madrugada de este miércoles tras la oleada de ataques rusos contra regiones occidentales de Ucrania junto a la frontera común.

El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas polaco informó que su espacio aéreo “fue violado en repetidas ocasiones por objetos tipo dron” provenientes del territorio ucraniano, como parte de la ofensiva rusa.

“Por orden del Comandante Operacional, se utilizó armamento y las fuerzas de seguridad realizan acciones para localizar los objetos derribados”, detalló el organismo, recomendando a la población permanecer en sus hogares, especialmente en Podlaskie, Mazowieckie y Lubelskie.

El viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk, comunicó que “sobre Polonia continúa la operación de neutralización de objetos que violaron y cruzaron la frontera” y que “el presidente y el primer ministro han sido informados. Todos los servicios están en acción. Por favor, sigan los comunicados del Ejército polaco y de la Policía”.

En paralelo, el vice primer ministro, Władysław Kosiniak-Kamysz, indicó que “se está llevando a cabo una operación para neutralizar los objetos que violaron la frontera polaca. Las aeronaves han desplegado armas contra objetivos hostiles. Mantenemos contacto constante con el mando de la OTAN”.

En este contexto, el presidente polaco Karol Nawrocki aseguró que Putin está dispuesto a invadir otros países tras iniciar el conflicto en Ucrania.

“No confiamos en las buenas intenciones de Vladimir Putin”, declaró en Helsinki durante una rueda de prensa con el presidente finlandés, Alexander Stubb, y agregó que “mientras esperamos, por supuesto, una paz duradera, creemos que Vladimir Putin está dispuesto a invadir también otros países”.

Nawrocki señaló que Polonia fortalece sus fuerzas armadas y sus relaciones aliadas: “Por eso precisamente estamos desarrollando nuestras fuerzas armadas, estamos desarrollando nuestra asociación y nuestras relaciones aliadas”.

El mandatario polaco destacó que la “arquitectura de seguridad” de la región había cambiado y afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, era “el único líder del mundo libre” capaz de obligar a Putin a negociar.

Por su parte, Stubb indicó que “no se puede confiar en Putin, está utilizando sus habituales tácticas dilatorias”. La semana pasada, Trump se ofreció a enviar más tropas a Polonia durante un encuentro con Nawrocki en la Casa Blanca, acompañado de un desfile aéreo militar.

(Con información de AFP y REUTERS)