La presidenta Maia Sandu advirtió que Rusia libra una “guerra híbrida sin precedentes” para influir en las elecciones de Moldavia

La presidenta de Moldavia Maia Sandu en Chisinau, Moldavia, el 21 de octubre del 2024. (AP foto/Vadim Ghirda)

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, advirtió este martes que la democracia de su país atraviesa una auténtica “carrera contra el tiempo”, frente a lo que calificó como intentos sistemáticos de Rusia por influir en las elecciones parlamentarias de este mes.

En su discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Sandu subrayó que los comicios del próximo 28 de septiembre, donde se renovará la legislatura de 101 escaños, constituyen las elecciones “más trascendentales” en la historia reciente del país, actualmente candidato a la Unión Europea.

Una guerra híbrida sin precedentes

Sandu reiteró sus acusaciones contra Moscú, al que atribuye una “guerra híbrida” para desestabilizar Moldavia mediante desinformación, compra de votos, financiamiento ilícito de partidos y otras tácticas de injerencia.

“El objetivo del Kremlin es evidente: capturar Moldavia a través de las urnas, instrumentalizarnos contra Ucrania y convertirnos en una plataforma de ataques híbridos contra la Unión Europea”, declaró. “Si nuestra democracia no puede ser protegida, ninguna democracia en Europa está a salvo”.

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, asiste a un concierto con motivo del Día de la Independencia del país en Chisináu, Moldavia, el 27 de agosto de 2025. (REUTERS/Vladislav Culiomza)

Según la mandataria, el desenlace electoral definirá si Moldavia logra consolidarse como una democracia estable y europea, o si, por el contrario, cede ante los intentos de desestabilización rusa. “Hoy enfrentamos una guerra híbrida ilimitada, en una escala nunca vista antes de la invasión total de Ucrania”, advirtió. Moscú ha rechazado en repetidas ocasiones estas acusaciones.

Apoyo europeo y resolución en camino

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, elogió la determinación y el compromiso de Sandu con el pueblo moldavo, asegurando que la Eurocámara se mantiene unida en apoyo a la senda democrática del país. Este mismo martes, los eurodiputados debatieron una resolución sobre el refuerzo de la resiliencia moldava frente a las “amenazas híbridas e interferencias malignas” de Rusia, cuyo voto está previsto para el miércoles.

El respaldo europeo llega semanas después de la visita de los líderes de Francia, Alemania y Polonia a Chisináu, coincidiendo con el 34º aniversario de la independencia moldava de la Unión Soviética.

Sandu remarcó que los comicios del 28 de septiembre serán un punto de inflexión: “Es una carrera contra el tiempo para anclar nuestra democracia dentro de la Unión Europea, donde estará protegida de la mayor amenaza que enfrentamos: Rusia”.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; la presidenta de Moldavia, Maia Sandu; y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, ofrecen una declaración conjunta después de una reunión en el Palacio Presidencial en Chisináu, Moldavia, el 27 de agosto de 2025. (REUTERS/Vladislav Culiomza)

El Partido de Acción y Solidaridad (PAS), fundado por Sandu en 2016 y de orientación proeuropea, obtuvo mayoría absoluta en 2021, pero ahora corre el riesgo de perderla, en ausencia de alternativas sólidas con la misma orientación en la papeleta.

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Moldavia solicitó su adhesión a la UE y, ese mismo año, recibió el estatus de país candidato. Bruselas abrió formalmente las negociaciones de adhesión en 2024.

“Precisamente porque hemos avanzado mucho en este camino, Rusia ha desplegado todo su arsenal de ataques híbridos contra nosotros”, enfatizó Sandu. “El campo de batalla son nuestras elecciones”.

El año pasado, los moldavos votaron por un estrecho margen a favor de asegurar la vía hacia la UE, el mismo día en que se celebraron elecciones presidenciales que le dieron a Sandu un segundo mandato. Sin embargo, ambas votaciones estuvieron marcadas por denuncias de injerencia rusa, que Moscú negó.

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

El eurodiputado Siegfried Muresan, presidente de la delegación para Moldavia, afirmó que la estabilidad del país es clave no solo para la ampliación, sino también para la seguridad de la UE. “Una Moldavia más fuerte significa una Rusia más débil en nuestras fronteras”, dijo, adelantando que el pleno votará una resolución para reafirmar el apoyo al proceso de adhesión moldavo e instar al Consejo a abrir el primer capítulo de negociación.

Estas advertencias coincidieron con la detención en Rumania de un exalto funcionario de los servicios de inteligencia moldavos, acusado de traición por filtrar secretos a Bielorrusia, aliado de Moscú. Según la fiscalía, el caso se inscribe en una red de espionaje más amplia en Europa, con participación directa del régimen de Aleksandr Lukashenko, cercano aliado del presidente ruso Vladímir Putin.

“Rusia utiliza a Bielorrusia para atacar a Europa, y pretende hacer lo mismo con Moldavia”, denunció Muresan. “Bielorrusia ha sido un satélite de la guerra de Rusia contra Ucrania y contra las democracias de la UE desde el primer día”.

Lukashenko permitió que Rusia usara el territorio bielorruso como base de operaciones para la invasión a gran escala de Ucrania y, posteriormente, autorizó el despliegue de misiles nucleares tácticos rusos.

Las próximas elecciones parlamentarias serán decisivas para definir el rumbo geopolítico de Moldavia: consolidar su integración europea o volver a la órbita de Rusia. El resultado no solo marcará el futuro de la joven democracia moldava, sino que también tendrá repercusiones en la seguridad de toda Europa.

(Con información de AP)