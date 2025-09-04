Mundo

Ratas entrenadas en Tanzania ayudan a salvar vidas: detectan explosivos, desaparecidos y tuberculosis

La ONG APOPO lleva más de dos décadas adiestrando a estas “ratas heroicas” para cumplir tareas incluyendo operaciones de búsqueda y rescate, detección de minas terrestres y diagnóstico médicos

Guardar
Una rata entrenada para salvar
Una rata entrenada para salvar a personas en desastres naturales, en medio de un simulacro con escombros falsos en una institución en Morogoro, Tanzania, el 29 de julio del 2025. (AP foto/Jack Denton)

En Tanzania, una organización no gubernamental entrena ratas para participar en operaciones de búsqueda y rescate, detección de minas terrestres y diagnóstico de tuberculosis, una enfermedad que aún provoca más de un millón de muertes al año en el mundo.

La ONG APOPO, con sede en Morogoro, trabaja desde hace dos décadas con estos roedores, a los que denomina “ratas heroicas”. Su entrenamiento comienza a los pocos meses de vida y se basa en técnicas de condicionamiento clásico y refuerzo positivo. Cada animal cuesta alrededor de 6.000 euros en su formación y puede trabajar hasta diez años.

“Su sentido del olfato es increíble”, afirmó Fabrizio Dell’Anna, especialista en comportamiento animal de APOPO. “Son capaces de detectar explosivos, tuberculosisincluso pequeñas cantidades de la bacteria", y más recientemente, de identificar sobrevivientes entre los escombros.

De las minas a la tuberculosis

Las ratas de APOPO han sido desplegadas en países como Angola y Camboya, donde han colaborado en la limpieza de más de 50.000 minas terrestres desde 2014. Más recientemente, se han incorporado a proyectos de búsqueda de personas atrapadas tras terremotos; el primer grupo ya trabaja en Turquía junto a equipos de rescate locales.

En un simulacro realizado en Morogoro, un hombre permaneció inmóvil entre los restos de un edificio derrumbado. Minutos después apareció un rescatista poco convencional: una rata equipada con una pequeña mochila. El animal recorrió con rapidez los escombros, entre muebles caídos y ropa esparcida, hasta accionar un dispositivo que alertó a los equipos en la superficie. Un chasquido confirmó el hallazgo. La rata abandonó el lugar y recibió como recompensa un trozo de plátano.

Aunque han salvado varias vidas,
Aunque han salvado varias vidas, las ratas entrenadas siguen sin ser clasificadas como herramienta diagnóstica primaria. (WikiCommons/From one to another)

El mayor impacto social se registra en los laboratorios. Desde 2007, las ratas entrenadas analizan muestras de esputo en Tanzania, Mozambique y Etiopía para detectar tuberculosis. Según APOPO, han identificado a más de 30.000 casos positivos que habían recibido diagnósticos negativos en hospitales. Una rata puede analizar 100 muestras en apenas 20 minutos, el equivalente al trabajo de 55 hospitales en un solo día.

Los falsos negativos siguen siendo un problema persistente en la detección y supresión de la TB porque cada persona infectada puede propagar la enfermedad a 10 a 15 personas más cada año.

“La ventaja de usar ratas es significativa”, sostuvo Felista Stanesloaus, una doctora en una clínica de TB en Morogoro. “Nos ayudan a detectar casos que de otro modo pasarían inadvertidos, lo que evita que las personas propaguen infecciones sin saberlo”.

“Cada día mueren tantas personas por TB como por minas terrestres en todo un año”, explicó Christophe Cox, director ejecutivo de la ONG. La tuberculosis es una antigua enfermedad respiratoria que continúa propagándose a pesar de siglos de investigación y tratamiento.

En la foto de archivo,
En la foto de archivo, experimento realizado con ratas de laboratorio. EFE/Bernardo Rodriguez

La Organización Mundial de la Salud apuntó en octubre que la tuberculosis había resurgido como la enfermedad infecciosa más letal, con 1,25 millones de muertes y un récord de 8,2 millones de infecciones en 2023.

En el África subsahariana, solo alrededor de la mitad de los pacientes con TB reciben un diagnóstico, según un estudio de investigadores en el Reino Unido y Gambia publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina, y esto los deja propensos a propagar la enfermedad. Tanzania tiene una de las cargas de TB más altas del mundo, según la OMS.

Limitaciones y desafíos

El mayor obstáculo que enfrenta APOPO no proviene del entrenamiento de las ratas ni de la eficacia comprobada de sus narices, sino del reconocimiento oficial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no clasifica a estos animales como herramientas de diagnóstico primario, sino como un recurso complementario. Esto significa que cualquier muestra identificada como positiva por una rata debe ser confirmada posteriormente mediante microscopía en los laboratorios de la ONG antes de iniciar un tratamiento.

La falta de validación internacional limita seriamente la expansión de la iniciativa. Sin ese aval, APOPO queda fuera de las principales fuentes de financiamiento en la lucha contra la tuberculosis. “No ser reconocidos por la OMS significa que la financiación principal nunca nos llega”, advirtió Christophe Cox, director ejecutivo de la organización.

La ONG APOPO lleva más
La ONG APOPO lleva más de dos décadas adiestrando a estas “ratas heroicas” para cumplir tareas incluyendo operaciones de búsqueda y rescate, detección de minas terrestres y diagnóstico médicos

El proceso de aprobación, además, sería extenso y riguroso, sin garantía de éxito. Cox admite que ya renunció a buscar esa certificación, a pesar de que algunos donantes han presionado para iniciar los trámites. “Es un gran desafío”, reconoció.

Otro punto de fricción es el estándar de precisión. APOPO procede con una investigación más profunda cuando una sola rata señala una muestra como positiva, mientras que los reguladores suelen exigir que varios animales coincidan en la detección para reducir la posibilidad de falsos positivos. La ONG, en cambio, prioriza no dejar escapar ningún caso aunque eso implique revisar más muestras adicionales.

Cox defiende ese criterio. “Nuestra decisión ha sido buscar a cada paciente, buscar el impacto social”, enfatizó. Para él, el riesgo de pasar por alto una infección es más grave que tener que confirmar un número mayor de sospechas.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

ratasTanzaniatuberculosisminas terrestresUltimas noticias America

Últimas Noticias

La UE repudió la muerte de trabajadores humanitarios en Ucrania por un ataque ruso en Chernígov

Kaja Kallas calificó el bombardeo contra un equipo del Consejo Danés para los Refugiados como una “grave violación del Derecho Internacional”. La organización denunció que las víctimas realizaban tareas de desminado cuando fueron alcanzadas por misiles rusos

La UE repudió la muerte

Tras casi 50 años, recuperan patentes originales de Alfred Nobel ocultas en una casa de verano en Suecia

El hallazgo, realizado por una pareja sueca en Blekinge, permitió incorporar al archivo de la Fundación homónima una decena de documentos históricos. Qué detalles inéditos sobre los primeros desarrollos de dinamita escondían estos escritos

Tras casi 50 años, recuperan

El ejército israelí aseguró que ya controla el 40% de la ciudad de Gaza

Las autoridades militares indicaron que la operación se centrará en destruir infraestructuras utilizadas por Hamas, mientras miles de civiles permanecen atrapados entre los combates

El ejército israelí aseguró que

Estados Unidos y Panamá urgen a la ONU a autorizar una nueva fuerza multinacional en Haití frente al violento avance de las pandillas

Se prevé que el Consejo de Seguridad someta a votación el proyecto Fuerza de Supresión de Pandillas hacia finales de mes

Estados Unidos y Panamá urgen

Los tres animales más ruidosos del planeta viven bajo el agua y sorprenden a la ciencia por su poder sonoro

En las profundidades del océano, hay criaturas que producen sonidos capaces de superar el rugido de un motor de avión. Las razones detrás de sus misteriosas señales acústicas y por qué son claves para su supervivencia bajo el agua, según National Geographic

Los tres animales más ruidosos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Peñalosa tildó de “chimbo”

Enrique Peñalosa tildó de “chimbo” el relato de Petro que vincula a ‘El Mosco’ y el Bronx con el asesinato de Miguel Uribe

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

Derrumbe fatal en Villa Gesell: un estudio reveló que no se encontraron fallas en la estructura del Hotel Drubovnik

Super Astro Sol: resultados ganadores del 4 de septiembre

Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reúnen por quinta ocasión con Sheinbaum en Palacio Nacional

INFOBAE AMÉRICA
La UE repudió la muerte

La UE repudió la muerte de trabajadores humanitarios en Ucrania por un ataque ruso en Chernígov

(Previa) Atlético y Real Madrid viven un derbi importante en Liga F previo al asalto a la Champions

Pepe Navarro, más duro que nunca con Alejandro Reyes

VÍDEO: Trump confirma un ataque en aguas del Caribe contra un buque cargado con drogas procedente de Venezuela

Tras casi 50 años, recuperan patentes originales de Alfred Nobel ocultas en una casa de verano en Suecia

ENTRETENIMIENTO

Gorillaz: así fue el íntimo

Gorillaz: así fue el íntimo concierto donde la banda virtual debutó su nuevo álbum

La huella de Giorgio Armani en el cine: desde ‘Gigoló americano’ hasta ‘El lobo de Wall Street’

De la moda a la gran pantalla: tres películas en las que Giorgio Armani resignificó la elegancia de Hollywood

¿Zoë Kravitz y Harry Styles son pareja? Esto reveló una fuente cercana a las celebridades

De Emma Watson a Zendaya y Ariana Grande: quién podría ser la nueva chica Bond que revolucionará el universo 007