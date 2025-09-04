Mundo

Corea del Norte: así funciona el fraude global en criptomonedas mediante ofertas laborales falsas y sofisticación digital

Durante el último año, cientos de profesionales de distintas áreas fueron contactados a través de procesos de selección cuidadosamente simulados, permitiendo el desvío de recursos hacia iniciativas oficiales

Guardar
Bajo el liderazgo de Kim
Bajo el liderazgo de Kim Jong Un, se ha priorizado la obtención de divisas a través de nuevas formas de ciberdelito (Reuters)

Durante los últimos años, la industria de las criptomonedas ha experimentado una oleada de ataques fraudulentos coordinados por Corea del Norte, cuya sofisticación y alcance alertó a empresas tecnológicas y organismos internacionales. De acuerdo con investigaciones publicadas por Reuters, sustentadas en documentación inédita, testimonios de expertos y víctimas, el eje de esta campaña consiste en el uso de ofertas laborales falsas para apropiarse de activos digitales a gran escala.

El mecanismo central de estos ciberataques se apoya en la creación de identidades virtuales verosímiles. Los atacantes adoptan perfiles de reclutadores y contactan a víctimas potenciales a través de plataformas profesionales y servicios de mensajería, emulando procesos de selección auténticos de compañías reconocidas.

Los primeros mensajes, cuidadosamente elaborados, transmiten seriedad y pertenencia a empresas legítimas, lo que facilita el inicio del diálogo y fomenta una sensación de autenticidad que disminuye las sospechas.

Los hackers perfeccionaron sus tácticas,
Los hackers perfeccionaron sus tácticas, usando lenguaje preciso y canales profesionales para captar talento (Reuters)

Durante la interacción, los estafadores solicitan a los candidatos realizar acciones específicas, como acceder a portales aparentemente inocuos o grabar videos destinados, supuestamente, a pruebas técnicas. Esta etapa les permite instalar software malicioso y recolectar datos sensibles, aprovechando la confianza generada previamente.

Según información de SentinelOne y Validin, junto con registros revisados por Reuters, los hackers han mejorado notablemente sus métodos en los últimos doce meses.

El impacto económico es considerable. Cifras de Chainalysis reportadas por Reuters estiman que, solo el año pasado, Corea del Norte extrajo al menos USD 1.340 millones en activos digitales, fondos dirigidos a objetivos gubernamentales no declarados.

Investigaciones de la ONU y de autoridades estadounidenses vinculan estas sumas, obtenidas sobre todo mediante ingeniería social en el universo cripto, a la financiación de programas militares bajo control de Corea del Norte.

La administración de Kim Jong
La administración de Kim Jong Un canaliza los activos digitales obtenidos en la web para financiar proyectos estatales (Reuters)

El alcance de la operación es transversal. Los afectados van desde ejecutivos del ámbito blockchain hasta consultores, analistas financieros, expertos en mercadotecnia digital y desarrolladores de software. SentinelOne documentó más de 230 intentos de contacto entre enero y marzo, afectando a profesionales de diversos países y especialidades, y confirmando que la campaña trasciende fronteras y categorías laborales.

Las empresas cuyos nombres fueron utilizados como fachada han respondido de distintas formas. Algunas han implementado políticas proactivas para eliminar perfiles de falsos reclutadores, mientras que otras recibieron alertas de personas que, tras iniciar procesos de selección, descubrieron el engaño.

Los informes del área de ciberseguridad de Palo Alto Networks revelan el carácter meticuloso de las preparaciones. El material incautado incluye currículums falsos, guiones de entrevistas en varios idiomas, instructivos para responder preguntas comunes en entornos remotos, identificaciones fraudulentas y plantillas para generar documentos oficiales, junto con perfiles previamente adquiridos en plataformas profesionales. Este arsenal evidencia el alto grado de organización detrás de las postulaciones apócrifas.

El factor político y de seguridad internacional es ineludible. El Departamento de Justicia estadounidense y el FBI han incautado fondos y cerrado dominios empleados en los fraudes, además de difundir advertencias sobre la presencia de trabajadores IT norcoreanos en compañías occidentales.

El FBI colabora con el
El FBI colabora con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para incautar fondos obtenidos mediante engaños digitales (Reuters)

El entrenamiento de los aspirantes incluye estrategias para justificar ausencias, explicar la imposibilidad de asistir a reuniones en persona y sortear preguntas sobre documentación legal. Las guías obtenidas por Palo Alto Networks confirman una instrucción detallada, destinada a evitar que empleadores detecten inconsistencias entre las biografías falsas y los requisitos migratorios o laborales de los países de destino.

A pesar de la vigilancia internacional, la magnitud del fenómeno sigue creciendo. La constante mejora de guiones, el comercio de credenciales en la dark web y las nuevas técnicas de falsificación de documentos extienden la amenaza. La facilidad con la que reaparecen los perfiles después de ser denunciados ilustra tanto la adaptabilidad de los operadores como la logística sofisticada de la campaña.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

Corea del NorteFraude globalCriptomonedaTecnología

Últimas Noticias

Polémica en Chile por una red de bots que atacó a dos candidatas presidenciales: “Promueven el odio”

El gobierno chileno rechazó la campaña de desinformación revelada por Chilevisión, que hostigó a Evelyn Matthei y Jeannette Jara en plena contienda electoral

Polémica en Chile por una

La UE repudió la muerte de trabajadores humanitarios en Ucrania por un ataque ruso en Chernígov

Kaja Kallas calificó el bombardeo contra un equipo del Consejo Danés para los Refugiados como una “grave violación del Derecho Internacional”. La organización denunció que las víctimas realizaban tareas de desminado cuando fueron alcanzadas por misiles rusos

La UE repudió la muerte

Ratas entrenadas en Tanzania ayudan a salvar vidas: detectan explosivos, desaparecidos y tuberculosis

La ONG APOPO lleva más de dos décadas adiestrando a estas “ratas heroicas” para cumplir tareas incluyendo operaciones de búsqueda y rescate, detección de minas terrestres y diagnóstico médicos

Ratas entrenadas en Tanzania ayudan

Tras casi 50 años, recuperan patentes originales de Alfred Nobel ocultas en una casa de verano en Suecia

El hallazgo, realizado por una pareja sueca en Blekinge, permitió incorporar al archivo de la Fundación homónima una decena de documentos históricos. Qué detalles inéditos sobre los primeros desarrollos de dinamita escondían estos escritos

Tras casi 50 años, recuperan

El ejército israelí aseguró que ya controla el 40% de la ciudad de Gaza

Las autoridades militares indicaron que la operación se centrará en destruir infraestructuras utilizadas por Hamas, mientras miles de civiles permanecen atrapados entre los combates

El ejército israelí aseguró que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Convención Constituyente en Santa Fe:

Convención Constituyente en Santa Fe: cuándo se votará la nueva constitución de la provincia

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre: marcha lenta en tres Líneas por fuertes lluvias

Federico Gutiérrez anunció la entrega de más de 500 vehículos a la Policía de Medellín: “Inversión histórica”

Café colombiano rompe récords: producción crece 19% en agosto y consolida su repunte histórico

“Me traigo a tu hermana y la pongo a laburar de puta”: lo amenazaron con secuestrarla si no pagaba y hay dos detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Polémica en Chile por una

Polémica en Chile por una red de bots que atacó a dos candidatas presidenciales: “Promueven el odio”

En libertad el expresidente de Perú Martín Vizcarra tras el fallo de un tribunal de apelaciones

La SEC permite a BBVA alinear plazos en la OPA ante una eventual renuncia a la condición de aceptación mínima

La Liga F presenta su temporada 2025-2026 con un futuro que "está asegurado"

Crónica del Bulgaria - España: 0-3

ENTRETENIMIENTO

Desde Naomi Campbell hasta Julia

Desde Naomi Campbell hasta Julia Roberts: las celebridades reaccionaron a la muerte de Giorgio Armani

Gorillaz: así fue el íntimo concierto donde la banda virtual debutó su nuevo álbum

La huella de Giorgio Armani en el cine: desde ‘Gigoló americano’ hasta ‘El lobo de Wall Street’

De la moda a la gran pantalla: tres películas en las que Giorgio Armani resignificó la elegancia de Hollywood

¿Zoë Kravitz y Harry Styles son pareja? Esto reveló una fuente cercana a las celebridades