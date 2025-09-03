Mundo

Xi Jinping elevó la tensión con Occidente y advirtió que el mundo debe elegir entre “paz o guerra”

Durante el mayor despliegue militar realizado en China, el régimen de Beijing denunció “conductas de intimidación” de ciertos países, en referencia a Estados Unidos, y subrayó que el pueblo chino “está firmemente del lado correcto de la historia”

Guardar
Xi Jinping elevó la tensión
Xi Jinping elevó la tensión con Occidente y advirtió que el mundo debe elegir entre “paz o guerra” (REUTERS/Florence Lo)

El presidente de China, Xi Jinping, advirtió este miércoles que el mundo enfrenta una elección entre la paz y la guerra durante la mayor parada militar de la historia moderna del país, celebrada en la Plaza de Tiananmen y presidida junto a Vladimir Putin, mandatario de Rusia, y Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte.

Los tres caminaron juntos sobre la alfombra roja, intercambiando saludos en un gesto interpretado como un desafío directo a Estados Unidos y sus aliados.

El desfile conmemoró el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Más de 50.000 personas asistieron al acto, que contó con dirigentes de países aliados o cercanos a Beijing, incluidos el presidente iraní Masoud Pezeshkian y el jefe militar de Myanmar, Min Aung Hlaing. Ningún representante de gobiernos occidentales estuvo presente.

En su discurso, Xi sostuvo que “hoy la humanidad se encuentra ante la elección entre la paz y la guerra, el diálogo y la confrontación, el beneficio mutuo y el juego de suma cero” y denunció “conductas de intimidación” de ciertos países, en referencia a Estados Unidos. Añadió que “China es imparable” y subrayó que el pueblo chino “está firmemente del lado correcto de la historia”.

El desfile conmemoró el 80º
El desfile conmemoró el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Más de 50.000 personas asistieron al acto, que contó con dirigentes de países aliados o cercanos a Beijing, incluidos el presidente iraní Masoud Pezeshkian y el jefe militar de Myanmar, Min Aung Hlaing. Ningún representante de gobiernos occidentales estuvo presente (REUTERS)

La parada militar incluyó vehículos blindados, misiles de largo alcance, drones de combate y aviones invisibles a radares. Varios de los sistemas mostrados no habían sido vistos en público y buscan advertir sobre la defensa de intereses estratégicos del país frente a amenazas externas. Los analistas coinciden en que la exhibición busca proyectar poder y capacidad militar en momentos de tensión con Occidente.

La imagen de Xi junto a Putin y Kim simboliza la consolidación de un bloque de regímenes autoritarios. La presencia de los líderes ruso y norcoreano resalta la alianza frente al aislamiento internacional de Moscú y las sanciones aplicadas a Pyongyang. Kim asistió acompañado de su hija, Kim Ju-ae, en su segunda salida internacional en seis años.

Donald Trump reaccionó desde su red social Truth Social: “Transmitan mis saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”.

El evento se realizó tras la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la que Xi acusó a Estados Unidos de “conductas de intimidación” y Putin justificó la invasión a Ucrania, responsabilizando a Occidente del conflicto. La parada militar, según expertos, buscó reforzar la narrativa de China como potencia global central y proyectar su influencia sobre países que cuestionan el orden internacional liderado por Occidente.

Donald Trump reaccionó desde su
Donald Trump reaccionó desde su red social Truth Social: “Transmitan mis saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”.

Xi presidió la revisión de las tropas a bordo de un vehículo descubierto, deteniéndose a recibir saludos mientras las fuerzas respondían con cánticos de lealtad y disciplina: “¡Seguir al Partido! ¡Luchar para ganar! ¡Forjar conducta ejemplar!”.

La puesta en escena incluyó 80 cañonazos, formaciones aéreas y la exposición de tecnología militar avanzada, que refleja la modernización del Ejército Popular de Liberación en los últimos años, pese a denuncias de corrupción y purgas internas en la institución.

El desfile también reforzó el concepto de “rejuvenecimiento de la nación china”. Aunque Xi evitó referirse explícitamente a Taiwán, las alusiones a la soberanía nacional y al fortalecimiento militar dejaron claro que se trata de un tema central en la agenda del régimen.

La visita de Kim Jong-un y su hija subraya el intento del líder norcoreano de consolidar su imagen internacional y la legitimidad de su régimen. Lam Peng Er, del Instituto de Asia Oriental de la Universidad Nacional de Singapur, indicó que la aparición de Kim y Ju-ae “demuestra a los norcoreanos y al mundo que tienen aliados poderosos que los respetan”.

La puesta en escena incluyó
La puesta en escena incluyó 80 cañonazos, formaciones aéreas y la exposición de tecnología militar avanzada, que refleja la modernización del Ejército Popular de Liberación en los últimos años, pese a denuncias de corrupción y purgas internas en la institución (REUTERS)

El acto marcó un hito en la alianza entre China, Rusia y Corea del Norte, proyectando un bloque de regímenes autoritarios que desafían la influencia occidental y consolidan sus prioridades estratégicas frente a Estados Unidos y Europa. La jornada evidenció que el eje Beijing-Moscú-Pyongyang busca reafirmar su presencia global, mostrar capacidad militar y política y enviar un mensaje firme sobre su posición frente a las democracias occidentales.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

ChinaXi JinpingDesfile militar en ChinaBeijingVladimir PutinKim Jong-un80º aniversario del final de la Segunda Guerra MundialEje del malÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

El debut internacional de la hija de Kim Jong-un en China aviva las especulaciones sobre la línea sucesoria del régimen

La exposición pública de Kim Ju Ae en el viaje a Beijing marca un giro en la tradicional discreción de la dictadura norcoreana respecto a la figura con más probabilidades de heredar el liderazgo

El debut internacional de la

China, Rusia y Corea del Norte sellaron su alianza autoritaria con un desfile militar en Beijing para desafiar a Occidente

El evento, celebrado en la Plaza de Tiananmen, incluyó un despliegue inédito de armamento y la asistencia de mandatarios invitados afines al régimen chino

China, Rusia y Corea del

Trump acusó a Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un de conspirar contra Estados Unidos durante el desfile militar en Beijing

El mandatario estadounidense exigió al régimen de China que reconozca la sangre derramada por soldados norteamericanos en territorio chino durante la Segunda Guerra Mundial

Trump acusó a Xi Jinping,

Cómo la técnica ancestral de la terracota se convierte en una alternativa sostenible ante la crisis climática

Miles de familias y empresas indias recurren a este material para mantener frescos los alimentos y reducir el calor en viviendas, mientras diversos proyectos trasladan este saber milenario al diseño contemporáneo

Cómo la técnica ancestral de

¿Un policía holográfico reduce la delincuencia nocturna en Seúl? Así es la patrulla virtual que revoluciona la seguridad en Corea

Entre octubre de 2024 y mayo de 2025, los incidentes en el parque Jeo-dong 3 bajaron un 22% gracias a la proyección 3D de un agente uniformado. La figura aparece cada dos minutos entre las 19 y las 22 horas y su sola presencia intimida a posibles infractores

¿Un policía holográfico reduce la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Kábala martes 2 de setiembre

Kábala martes 2 de setiembre de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

La Justicia confirma el desahucio de una familia con un menor con un 76% de discapacidad pese a su situación de vulnerabilidad

Así es el efecto “Sonder”, un término que puede sacarte del egocentrismo y marcar un punto de inflexión en tu vida

Intensas lluvias dejan más de 90 encharcamientos y 26 árboles caídos

John Milton, “el caballero de la hipnosis”, es asaltado en Sinaloa: pide devolución de su pasaporte y visa

INFOBAE AMÉRICA
Sánchez se reúne hoy en

Sánchez se reúne hoy en Londres con Starmer con el foco en la economía y el acuerdo de Gibraltar de fondo

Unión Brasil y Progresistas anuncian su salida del Gobierno de Lula

El Congreso de EEUU publica más de 33.000 páginas de archivos sobre el caso Epstein

La ex primera ministra de Castillo, ingresada de urgencia tras diez días de huelga de hambre

Burkina Faso aprueba una ley que castiga la homosexualidad con hasta cinco años de prisión

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Sabrina Carpenter no tiene televisión en su casa

Del mito de Elvis a un western contemporáneo: cómo se prepara Austin Butler para su nuevo desafío en Hollywood

Kevin Costner despidió a Graham Greene tras su muerte con un emotivo mensaje

Mikey Madison, la actriz de “Anora” que ganó un Óscar, confesó: “Todavía siento que estoy al principio de mi carrera”

Channing Tatum rompió el silencio sobre su largo divorcio de Jenna Dewan: “Fue un quiebre doloroso”