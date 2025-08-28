Mundo

La Casa Blanca reveló que Trump no está “contento” pero tampoco “sorprendido” por los ataques rusos contra la capital de Ucrania

El gobierno estadounidense instó “a ambas partes” a concluir la guerra

Guardar
Imagen de archivo del presidente
Imagen de archivo del presidente estadounidense Donald Trump y la vocera Karoline Leavitt en la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su descontento por el reciente ataque de Rusia contra la capital ucraniana, aunque reconoció no estar sorprendido por estos acontecimientos, según informó este jueves la Casa Blanca. La administración estadounidense instó “a ambas partes” a concluir el conflicto desencadenado por la invasión rusa de Ucrania.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró: “No estaba contento con esta noticia, pero tampoco estaba sorprendido. Estos son dos países que han estado en guerra durante mucho tiempo”, remarcó en referencia a la prolongada tensión entre Ucrania y Rusia. Leavitt añadió que el ataque, ejecutado por Rusia contra Kiev, guarda relación con recientes acciones ucranianas, mencionando que “Ucrania recientemente golpeó las refinerías de petróleo de Rusia”.

En el reciente ataque sobre Kiev, al menos 18 personas murieron cuando misiles y drones rusos impactaron en zonas residenciales. Entre los objetivos se encontraban viviendas, una misión de la Unión Europea (UE) y un edificio cultural del gobierno británico. Las primeras informaciones señalan que también resultaron heridas más de 60 personas, mientras los equipos de emergencia siguen trabajando en la zona afectada.

Según Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania, este ataque fue el segundo más grande desde el inicio de la guerra y se utilizaron alrededor de 600 drones junto con una treintena de misiles. Kellogg denunció que “los objetivos no eran soldados ni armas, sino zonas residenciales de Kiev”, criticando que también resultaron dañadas oficinas diplomáticas de la UE y una institución cultural de Reino Unido. Kellogg advirtió que “estos atroces ataques amenazan la paz que el presidente Donald Trump está buscando”.

La Casa Blanca enfatizó que Trump ha trabajado “más arduamente que nadie” para propiciar la paz, afirmando que el presidente estadounidense procura que termine la guerra, pero responsabilizó parcialmente a Ucrania al subrayar que “quizás ninguno de los dos lados de esta guerra esté listo para terminarla por sí mismos”.

Leavitt puntualizó: “El presidente quiere que termine, pero los líderes de estos dos países (…) también deben querer que termine”.

Rescatistas trabajan en el sitio
Rescatistas trabajan en el sitio de un edificio de apartamentos que fue alcanzado por un misil ruso y el ataque de un avión no tripulado en Kiev, Ucrania, este 28 de agosto de 2025 (REUTERS/Thomas Peter)

Por parte de las autoridades ucranianas, el presidente Volodimir Zelensky manifestó que estos nuevos ataques ratifican ante la comunidad internacional que “Rusia no ansía la paz” y pidió intensificar las sanciones internacionales sobre Moscú. Zelensky argumentó que “sólo entiende de fuerza y presión. Por cada ataque, debe sufrir las consecuencias”.

El gobierno ruso justificó la ofensiva señalando que los ataques se dirigieron exitosamente contra “empresas del complejo militar-industrial y bases aéreas en Ucrania”.

En el contexto diplomático europeo, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, desestimó la posibilidad de un encuentro próximo entre Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin, como esperaba Trump para facilitar la resolución del conflicto.

“Es evidente que no habrá ningún encuentro entre el presidente Zelensky y el presidente Putin, contrariamente a lo acordado entre el presidente Trump y el presidente Putin”, expresó Merz junto al presidente francés, Emmanuel Macron, al inicio de un consejo de ministros franco-alemán.

La semana pasada, Trump sostuvo una reunión con Zelensky y, según indicó, después mantuvo una conversación telefónica con Putin, quien habría aceptado participar en una reunión bilateral con el mandatario ucraniano. No obstante, Moscú negó que existan planes para dicho encuentro, a pesar de la presión de Trump por establecer un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero de 2022.

(Con información de AFP y EP)

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados unidosRusiaUcraniaúltimas noticias américaVladimir PutinVolodimir Zelensky

Últimas Noticias

Estados Unidos aprobó la venta de más de 3.000 misiles a Ucrania por 825 millones de dólares

El Departamento de Estado autorizó la transferencia de misiles ERAM y equipamiento militar para reforzar la defensa de Kiev, en una operación financiada con aportes europeos y una garantía de préstamo de Washington. La decisión se da en medio de nuevos ataques rusos y mientras Donald Trump impulsa gestiones diplomáticas sin avances concretos

Estados Unidos aprobó la venta

El primer ministro de Francia, François Bayrou, confía en un giro de último momento para salvar el gobierno de Emmanuel Macron

La inestabilidad política francesa se agudiza en medio del debate parlamentario sobre un ambicioso plan de ajuste fiscal, que incluye recortes presupuestarios, congelación de prestaciones y la supresión de días festivos

El primer ministro de Francia,

Ante la amenaza rusa, Finlandia y Polonia consideran restaurar humedales: “La naturaleza es una aliada”

Mientras Finlandia y Polonia ensayan nuevas fórmulas de defensa, científicos y militares impulsan la restauración de suelos anegados para frenar blindados, reducir emisiones y recuperar ecosistemas

Ante la amenaza rusa, Finlandia

“No podemos ser ingenuos”: la advertencia del secretario general de la OTAN tras un nuevo ataque de Rusia contra Kiev

El secretario general de la OTAN subrayó que Ucrania debe “tener lo que necesita para defenderse a sí misma” mientras los ataques alcanzaron barrios residenciales y edificios civiles

“No podemos ser ingenuos”: la

Inspirado en los bancos de alimentos, una iniciativa en Reino Unido impulsa la creatividad musical de jóvenes artistas

El proyecto coordinado por Cambridge Junction junto a universidades y organizaciones sociales reúne donaciones de guitarras, teclados y equipos digitales que se entregan a quienes no pueden costearlos, con acceso a talleres, orientación y escenarios para presentarse

Inspirado en los bancos de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alcaldía de Soacha confirmó que

Alcaldía de Soacha confirmó que se mantendrá el cierre “preventivo” en el ingreso a Bogotá por daño en tubería de gas

Gobierno ofrece $500 millones por información que permita capturar a alias Yimmi, señalado del secuestro de 33 soldados en Guaviare

Vio acercarse a la Policía en Caballito y trató de escapar: tenía un posnet, tarjetas y documentos de otras personas

Royfid Torres, coordinador de MC en el Congreso de CDMX, buscará candidatura para alcaldía Benito Juárez

Secuestró, golpeó y quemó con ácido a su ex pareja en Rosario y ahora quedó preso

INFOBAE AMÉRICA
Petro ordena el despliegue de

Petro ordena el despliegue de 25.000 militares en la frontera entre Colombia y Venezuela

La Diputación impulsa la proyección internacional de Rioja Alavesa con un patrocinio del Deportivo Alavés

Muere el piloto de un avión militar de Polonia al estrellarse durante un ejercicio de entrenamiento

La Policía de Minnesota asegura que la presunta autora del tiroteo "quería ver sufrir a los niños"

Netanyahu confirma "conversaciones" para instaurar una "zona desmilitarizada" y un corredor humanitario en Siria

ENTRETENIMIENTO

Así es la vida actual

Así es la vida actual de Abby y Brittany Hensel, las siamesas que protagonizaron su propio reality show

French Montana y la princesa Mahra de Dubái anunciaron su compromiso tras meses de especulaciones

La película que Ridley Scott rechazó dirigir a pesar de la millonaria oferta: “No puedo ser comprado”

True Detective prepara su regreso y Nicolas Cage podría ser su nueva estrella

Christina Applegate aseguró que la esclerosis múltiple también hace sufrir a su hija adolescente