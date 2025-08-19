Mundo

Trump aclaró quién proveerá tropas, armamento y garantías de seguridad a Ucrania para desalentar las ambiciones de Putin

El presidente de Estados Unidos dijo que su par ruso debe “portarse bien” y que Zelensky debe ser “flexible”. El debate sobre la protección internacional se intensifica entre los aliados europeos, mientras Moscú y Kiev mantienen posiciones opuestas sobre el alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista con Fox News que Washington no enviará tropas al terreno para defender a Ucrania como parte de un eventual acuerdo de paz con Rusia. “Bueno, tienes mi garantía, y soy presidente”, respondió al ser consultado sobre si podía asegurar que no habría “botas estadounidenses en el terreno”.

Durante el diálogo, Trump señaló que espera que Vladimir Putin “se porte bien” en las próximas semanas y que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, “muestre flexibilidad” en las negociaciones. Confirmó además que habló por teléfono con Putin y que busca organizar un encuentro directo con Zelensky, con la posibilidad de avanzar luego hacia una reunión trilateral para cerrar un acuerdo global.

El mandatario subrayó que Ucrania “recuperará su vida” y que dejarán de morir civiles, aunque reconoció que Rusia es “una nación militar poderosa, te guste o no”. A la pregunta de si Estados Unidos desplegaría tropas para proteger la frontera ucraniana, insistió en que su gobierno se limitará a brindar apoyo, sobre todo aéreo, ya que “nadie tiene el tipo de equipamiento que tenemos”.

Trump descartó que las garantías de seguridad incluyan la adhesión de Ucrania a la OTAN: “Eso es algo que nunca sucedería. Si fueras Rusia, ¿querrías tener a tu enemigo sentado en tu frontera?”.

Las declaraciones de Trump se produjeron en paralelo a una reunión virtual de la Coalición de Voluntarios aliados de Ucrania, encabezada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer. El encuentro se celebró un día después de las conversaciones multilaterales en la Casa Blanca con Trump y Zelensky, y buscó coordinar los próximos pasos sobre las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania.

Downing Street informó que los equipos europeos trabajarán con Estados Unidos para reforzar los planes de protección y preparar un eventual despliegue de una fuerza pacificadora si se alcanza un alto el fuego. Macron destacó que el objetivo central es asegurar que Ucrania disponga de un ejército “robusto”, sin limitaciones de equipamiento, y propuso definir una estructura de “fuerza de reaseguro” por tierra, mar y aire.

Marco Rubio: “Las dos partes tendrán que ceder”

En declaraciones también a Fox News, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que tanto Rusia como Ucrania deberán aceptar concesiones para poner fin a la guerra iniciada en 2022. “Quizá no sea justo, pero es lo que se necesita para terminar un conflicto armado”, afirmó.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, y líderes europeos en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra rusa en Ucrania (REUTERS/Al Drago)

Rubio explicó que toda negociación implica “recibir y ceder” y señaló que el desenlace dependerá de lo que Putin y Zelensky estén dispuestos a aceptar. Según dijo, solo los conflictos que terminan en una rendición incondicional evitan las concesiones mutuas, algo que no ocurrirá en este caso.

Los líderes europeos que participaron en las reuniones de Washington y en la posterior cumbre virtual coincidieron en la necesidad de ofrecer garantías sólidas a Ucrania. Macron, Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro polaco Donald Tusk subrayaron que el éxito de cualquier acuerdo dependerá de la capacidad de los aliados de coordinar fuerzas y recursos.

Según informó Financial Times, el paquete discutido incluye la compra de 100.000 millones de dólares en armamento estadounidense, financiados por Europa, y la adquisición por parte de Estados Unidos de drones fabricados en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla con el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la primera ministra italiana, Georgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la embajada de Ucrania en Washington, D.C., EEUU (Servicio de prensa presidencial ucraniano/REUTERS)

Trump impulsa una cumbre directa entre Zelensky y Putin, seguida de una reunión trilateral con su participación. Moscú, según Merz, habría aceptado un encuentro en las próximas dos semanas, aunque el Kremlin no confirmó oficialmente la fecha.

El debate sobre concesiones territoriales sigue dividiendo a las partes. Mientras Trump sugirió que Kiev considere entregar Crimea y partes del Donbás, el gobierno ucraniano y sus aliados europeos rechazaron de plano esa posibilidad.

En tanto, Rusia continúa sus ataques. Según funcionarios ucranianos, en las últimas horas el Kremlin lanzó cientos de drones y misiles, dejando al menos 14 muertos e importantes daños en infraestructura energética.

