Los esfuerzos diplomáticos que llevaron a la reunión Trump-Putin sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el marco de una cumbre del G20, el 7 de julio de 2017, en Hamburgo, Alemania. (AP Foto/Evan Vucci, archivo)

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Alaska el viernes, el último avance en el esfuerzo que lleva meses realizando Trump para poner fin a la guerra en Ucrania.

La reunión organizada apresuradamente entre Putin y Trump será la primera cumbre entre Estados Unidos y Rusia desde que el expresidente Joe Biden se reunió con el líder del Kremlin en 2021. Sin embargo, no hay garantía de que una reunión entre Trump y Putin conduzca al fin de los combates, ya que Moscú y Kiev siguen estando muy distanciados en sus condiciones para la paz.

Eventos clave que dieron forma a los esfuerzos para poner fin a la guerra desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022:

28 de febrero de 2022: Delegaciones ucraniana y rusa se reúnen en la vecina Bielorrusia por primera vez desde la invasión. Las conversaciones continúan durante las dos semanas siguientes, pero no se llega a ningún acuerdo, salvo la decisión de establecer corredores humanitarios para la población civil.

Soldados ucranianos de la unidad de defensa aérea de la 59ª brigada disparan contra drones de ataque rusos en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el domingo 10 de agosto de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

21 de marzo de 2022: Zelensky solicita conversaciones directas con Putin, pero es rechazado por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Un día después, Zelensky se declara dispuesto a negociar un compromiso de Ucrania de no solicitar la adhesión a la OTAN a cambio de un alto el fuego, la retirada de las tropas rusas y una garantía de la seguridad de Ucrania.

29 de marzo de 2022: Comienzan las conversaciones en Estambul. Moscú afirma estar dispuesta a reducir drásticamente la actividad militar cerca de Kiev y la ciudad norteña de Chernígov. Kiev se mostró abierta a negociar un estatus neutral para Ucrania si su seguridad cuenta con el respaldo de otras naciones.

7 de abril de 2022: Lavrov rechaza una propuesta de paz ucraniana por considerarla “inaceptable”. Afirma que Kiev se ha retractado de un acuerdo para eximir a la península de Crimea de las garantías de seguridad ucranianas más amplias. Rusia se anexionó Crimea ilegalmente en 2014.

22 de julio de 2022: Rusia y Ucrania, con la mediación de Turquía y la ONU, llegan a un acuerdo para desbloquear el suministro de grano atascado en los puertos ucranianos del Mar Negro, poniendo fin a un impasse que amenazaba la seguridad alimentaria mundial. El acuerdo expira un año después.

Una carga de maíz se vierte en un camión, en un almacén de grano en el pueblo de Bilohiria, región de Khmelnytskyi, Ucrania. REUTERS/Gleb Garanich/Archivo

30 de septiembre de 2022: Rusia se anexiona ilegalmente las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón, a pesar de no controlar ninguna de ellas por completo. Ucrania responde solicitando su ingreso a la OTAN y promulgando un decreto que declara “imposibles” las negociaciones con Putin.

7 de diciembre de 2024: El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con Zelensky y otros líderes europeos en París.

12 de febrero de 2025: Trump y Putin acuerdan iniciar negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania en una llamada telefónica que pone fin a un esfuerzo de tres años liderado por Estados Unidos para aislar a Rusia en relación con Ucrania.

18 de febrero de 2025: Funcionarios rusos y estadounidenses, incluyendo a Lavrov y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reúnen en Arabia Saudita y acuerdan trabajar para poner fin a la guerra y restablecer las relaciones bilaterales. Los funcionarios ucranianos no están invitados.

El vicepresidente JD Vance, derecha, habla con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, izquierda, mientras el presidente Donald Trump escucha en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el viernes 28 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/ Mystyslav Chernov)

28 de febrero de 2025: Zelensky se reúne con Trump, Rubio y el vicepresidente J.D. Vance en una polémica sesión en el Despacho Oval. Un acuerdo propuesto sobre minerales entre ambos países queda sin firmar.

11 de marzo de 2025: Funcionarios estadounidenses y ucranianos se reúnen en Arabia Saudita. Los funcionarios estadounidenses presentan un plan para un alto el fuego de 30 días. Kiev acepta la tregua propuesta.

13 de marzo de 2025: Putin rechaza categóricamente el plan de alto el fuego, afirmando que deben resolverse ciertos asuntos. También se reúne en Moscú con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff. Witkoff viajaría a Rusia dos veces más en abril para reunirse con Putin.

18 de marzo de 2025: Se propone una suspensión temporal de las huelgas en infraestructura energética. Ambas partes aceptan el plan, pero pronto se acusan mutuamente de infracciones, y la medida expira posteriormente.

Entrega de restos mortales de ucranianos fallecidos en la guerra. CGCT UCRANIA

19 de abril de 2025: Putin anuncia un alto el fuego de 30 horas para conmemorar la Pascua, aunque los ataques continúan en toda Ucrania.

28 de abril de 2025: El Kremlin declara un alto el fuego unilateral de 72 horas a partir del 8 de mayo para conmemorar el Día de la Victoria de Rusia, que celebra la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Kiev no está de acuerdo y prefiere una tregua de 30 días propuesta por funcionarios estadounidenses. Ambas partes se acusan mutuamente de violarla.

11 de mayo de 2025: Putin propone reanudar las conversaciones directas con Ucrania en Estambul “sin condiciones previas”, pero no acepta el alto el fuego de 30 días. Zelensky reta a Putin a reunirse en Turquía.

15 de mayo de 2025: Las delegaciones rusa y ucraniana se reúnen para conversaciones directas en Estambul por primera vez desde principios de 2022. Se celebran reuniones posteriores el 2 de junio y el 23 de julio, pero, aparte de los continuos intercambios de prisioneros de guerra y los cuerpos de soldados caídos, no se logran avances sustanciales en cuestiones clave.

El ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan (centro), preside en Estambul la segunda ronda de conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. EFE/EPA/Murat Gok/Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía

14 de julio de 2025: Trump afirma que impondrá aranceles severos a Rusia y a los países que sigan comprando petróleo ruso a menos que Moscú alcance un acuerdo de paz con Ucrania en un plazo de 50 días. Dos semanas después, el 28 de julio, anuncia que acortará ese plazo a 10-12 días.

6 de agosto de 2025: Witkoff visita Moscú y se reúne con Putin dos días antes de la fecha límite impuesta por Trump. Más tarde ese mismo día, un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para discutir planes internos, afirma que Trump y Putin podrían reunirse pronto en persona. Un día después, el Kremlin confirma la reunión prevista.

8 de agosto de 2025: Trump anuncia que la reunión tendrá lugar el 15 de agosto en Alaska. También afirma que habrá intercambio de territorios, en beneficio tanto de Rusia como de Ucrania, sin dar más detalles. Al día siguiente, Zelensky rechaza la idea de ceder territorios, afirmando que Ucrania no recompensará a Rusia por lo que ha hecho y que los ucranianos no cederán sus tierras al ocupante.

(con información de AP)